'द ओडिसी' को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी, भारत में बिना कट के साथ रिलीज होगी फिल्म

क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड फिल्म 'द ओडिसी' का शुक्रवार को मुंबई में प्रीमियर शो रखा गया था. वहीं फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इन सबके बीच बड़ी खबर ये है कि इस फिल्म को भारत में सीबीएफसी से हरी झंडी मिल गई है. जानते हैं 'द ओडिसी' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से कौन सा सर्टिफिकेट मिला है और ये भी जानेंगे कि ये जीरो कट के साथ पास हुई है या इसमें कट लगे हैं?

सीबीएफसी 'द ओडिसी' को जीरो कट के साथ किया पास

बता दें कि बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में कोई डायलॉग या सीन बदला या उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि भारत में दर्शक वही वर्जन देखेंगे जो बाकी दुनिया में दिखाया जाएगा. हालांकि, यह तभी मुमकिन है जब स्टूडियो ने भारत में रिलीज़ के लिए खुद से कोई सेंसरशिप न की हो. यह फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

'द ओडिसी' को कौन सा मिला सर्टिफिकेट

बता दें कि 'द ओडिसी' को सीबीएफसी से, 'ए' सर्टिफिकेट मिला है. इस कारण ये फिल्म सिर्फ 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के दर्शक ही देख पाएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स को 9 जुलाई को सेंसर सर्टिफिकेट मिला था. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिल्म का रन टाइम 172.33 मिनट, यानी 2 घंटे, 52 मिनट और 33 सेकंड है.

मुंबई में क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमन

शुक्रवार को, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और एक्टर टॉम हॉलैंड और मैट डेमन ने अपनी फिल्म के प्रीमियर के बाद दर्शकों से बातचीत की. 'द ओडिसी' की स्क्रीनिंग के बाद प्रीमियर पर बोलते हुए नोलन ने कहा, "मैं फिर से मुंबई आ रहा हूं! यह पहली बार नहीं है जब मैं मुंबई आया हूं लेकिन यह पहली बार है जब हमें यहां किसी फिल्म को लॉन्च करने का मौका मिला है. इसलिए आप दुनिया के उन पहले दर्शकों में से हैं जो यह फिल्म देखेंगे!" इस दौरान टॉम और मैट उनके साथ खड़े थे.

'द ओडिसी' के बारे में

'द ओडिसी' होमर की सदाबहार ग्रीक एपिक पर बेस्ड है. यह फिल्म ट्रोजन वॉर के बाद ओडिसियस (मैट डेमन द्वारा स्टारर) की घर वापसी की जर्नी को दिखाती है. मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के अलावा, इस फिल्म में ऐनी हैथवे, ज़ेंडया, रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो और चार्लीज़ थेरॉन भी अहम भूमिकाओं में हैं.