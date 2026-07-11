ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन (AIIA) के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बच्चियों की देर से हो रही शादी को रेप से जोड़ा और बेहद विवादित बयान दिया, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है. अपने बयान के बाद से लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे साजिद रशीदी ने अपनी सफाई में फिर एक बयान दिया जिसके जरिए वो अपने पुराने विवादित बयान पर कायम रहे. उन्होंने कहा, "मेरा बस यही कहना है कि किसी भी धर्म में अगर अच्छी बात है तो उसे अपनाने में क्या बुराई है?"

मौलाना साजिद रशीदी का कहना है, "मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मौजूदा हालात में ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिनसे एक महिला दूसरी महिला से या एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी कर रहे हैं. जहां एक शादीशुदा महिला बिना किसी कानूनी कार्रवाई के किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है. ऐसे कानूनों वाले देश में अगर कोई रेप या किसी बुरी वारदात के डर से लड़की की जल्दी शादी करने का सुझाव देता है, तो यह पक्का एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा. लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे. ये लोग कौन हैं?"

यह भी पढ़ें: US-ईरान में फिर बढ़ा तनाव तो सलमान खुर्शीद बोले, 'यह कहना जल्दबाजी होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप...'

'कम पढ़ी-लिखी बेटियों की शादी कराई जाती है, इस्लाम भी यही सलाह देता है'

साजिद रशीदी का कहना है कि उनके बयान को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. ये वही लोग हैं जो कानून बनाते हैं, लेकिन उस कानून को तोड़ने की क्षमता भी रखते हैं. ये लोग सामाजिक सुधार नहीं देखना चाहते. रशीदी ने कहा, "मैंने सामाजिक सुधार के हित में बात की. इस्लाम खुद कहता है कि लड़की के बालिग होने पर उसकी शादी कर देनी चाहिए. मैं 6 या 7 राज्यों के नाम ले सकता हूं जैसे झारखंड, असम, बिहार, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां आज भी बाल विवाह होता है. माता-पिता अक्सर कम उम्र में ही बिना पढ़ी-लिखी बेटियों की शादी कर देते हैं. समाज में यह सब हो रहा है. इस्लाम भी यही सलाह देता है."

'18 से कम उम्र वाली लड़कियों की शादी कराने को नहीं कहा'

मौलान ने कहा, "इस्लाम यही सलाह देता है कि लड़की के बालिग होने पर उसकी शादी कर देनी चाहिए. मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जिससे इतना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. यह दावा किया जा रहा है कि रशीदी साहब ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की वकालत की? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा."

'जवाब बच्ची मां-बार के सिर पर बोझ'

साजिद रशीदी यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा, "बच्ची जवान हो जाती है तो मां-बार के सिर पर एक बोझ हो जाता है कि किसी तरह से इसकी शदी हो जाए, इसके साथ कोई अनहोनी न हो. इस बोझ को केवल मां-बाप ही समझ सकते हैं."

यह भी पढ़ें: दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, 3 विधायकों को सौंपी प्रवक्ता की जिम्मेदारी