हिंदू धर्म के भारतीय परंपरा में कार्तिक शुक्ल द्वितीया को एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जो भाई-बहनों के अटूट प्रेम और रक्षा का प्रतीक होता है. पद्म पुराण में यह वर्णित है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भी भ्रातृ द्वितीय या यम द्वितीया भी कहा जाता है. इस दिन मथुरा के विश्राम घाट का विशेष महत्व है.