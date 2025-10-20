एक्सप्लोरर
Bhai Dooj 2025: भैया दूज पर बहनों के घर करें भोजन, अकाल मृत्यु से होगी आपकी रक्षा
Bhai Dooj 2025: भैया दूज पर बहनों को आभूषण, वस्त्र और भोजन से सम्मान दें. ऐसा करने से भाई को शत्रु भय से मुक्ति, धन-यश की प्राप्ति और कल्याण मिलता है.
भैया दूज पर बहन संग शुभ भोजन
Published at : 20 Oct 2025 04:00 PM (IST)
