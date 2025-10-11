कन्या राशि के जातकों पर अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा की विशेष कृपा बरसने वाली है. यह समय संतान सुख, पारिवारिक वृद्धि और मानसिक संतोष से जुड़ा हुआ रहेगा. जिन दंपतियों को लंबे समय से इंतजार था, उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है. पूजा-पाठ में मन लगाएं और माता अहोई व्रत से संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त करें.