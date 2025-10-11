हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मAhoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पर इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, चंद्रमा देगा संतान सुख का आशीर्वाद!

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पर इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, चंद्रमा देगा संतान सुख का आशीर्वाद!

Ahoi Ashtami 2025: इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन तीन राशियों की किस्मत चमक सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Oct 2025 02:02 PM (IST)
Ahoi Ashtami 2025: इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन तीन राशियों की किस्मत चमक सकती है.

अहोई अष्टमी 2025

1/6
इस साल अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाएगा. इस दिन व्रती महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. इसके साथ ही महिलाएं अहोई माता की पूजा-अर्चना भी करती है. अहोई अष्टमी के मौके पर तीन राशियों की किस्मत चमक सकती है. जानिए इसके बारे में.
इस साल अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाएगा. इस दिन व्रती महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. इसके साथ ही महिलाएं अहोई माता की पूजा-अर्चना भी करती है. अहोई अष्टमी के मौके पर तीन राशियों की किस्मत चमक सकती है. जानिए इसके बारे में.
2/6
हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ रहा है. यह तिथि इस बार 13 अक्टूबर 2025 की रात में 12:24 मिनट से शुरू होगी, जो 14 अक्टूबर 2025 की सुबह 11:09 मिनट तक चलेगी. इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा.
हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ रहा है. यह तिथि इस बार 13 अक्टूबर 2025 की रात में 12:24 मिनट से शुरू होगी, जो 14 अक्टूबर 2025 की सुबह 11:09 मिनट तक चलेगी. इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा.
3/6
वृषभ राशि वालों के लिए अहोई अष्टमी का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. लंबे समय से संतान से जुड़ी जो इच्छाएं मन में थीं, उन्हें सफलता मिल सकती है. परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा और बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को आनंदित करेगी. चंद्रमा की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी.
वृषभ राशि वालों के लिए अहोई अष्टमी का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. लंबे समय से संतान से जुड़ी जो इच्छाएं मन में थीं, उन्हें सफलता मिल सकती है. परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा और बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को आनंदित करेगी. चंद्रमा की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी.
4/6
कर्क राशि के जातकों के लिए यह पर्व जीवन में नई उम्मीदें ला सकता है. जिन लोगों को संतान प्राप्ति की कामना थी, उनके लिए ग्रहों की स्थिति शुभ रहेगी. बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय विशेष फलदायी सिद्ध होगा. संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपके जीवन में खुशियों की लहर ला सकती है.
कर्क राशि के जातकों के लिए यह पर्व जीवन में नई उम्मीदें ला सकता है. जिन लोगों को संतान प्राप्ति की कामना थी, उनके लिए ग्रहों की स्थिति शुभ रहेगी. बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय विशेष फलदायी सिद्ध होगा. संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपके जीवन में खुशियों की लहर ला सकती है.
5/6
कन्या राशि के जातकों पर अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा की विशेष कृपा बरसने वाली है. यह समय संतान सुख, पारिवारिक वृद्धि और मानसिक संतोष से जुड़ा हुआ रहेगा. जिन दंपतियों को लंबे समय से इंतजार था, उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है. पूजा-पाठ में मन लगाएं और माता अहोई व्रत से संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त करें.
कन्या राशि के जातकों पर अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा की विशेष कृपा बरसने वाली है. यह समय संतान सुख, पारिवारिक वृद्धि और मानसिक संतोष से जुड़ा हुआ रहेगा. जिन दंपतियों को लंबे समय से इंतजार था, उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है. पूजा-पाठ में मन लगाएं और माता अहोई व्रत से संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त करें.
6/6
अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान कर के , माताएं साधारण वस्त्र पहने. इसके बाद अहोई माता के समक्ष दीपक जलाकर थाली में कुछ फूल, फल और मिठाई रखें फिर माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें. शाम के समय तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य दें.
अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान कर के , माताएं साधारण वस्त्र पहने. इसके बाद अहोई माता के समक्ष दीपक जलाकर थाली में कुछ फूल, फल और मिठाई रखें फिर माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें. शाम के समय तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य दें.
Published at : 11 Oct 2025 02:02 PM (IST)
Tags :
Ahoi Ashtami Vrat Ahoi Ashtami 2025 Ahoi Mata Puja

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
मध्य प्रदेश
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी सभा में किसे कहा 'I Love You Too', सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी सभा में किसे कहा 'I Love You Too', सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: Pawan Singh अब नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव, इस वजह से लिया बड़ा फैसला
चुनाव से पहले Nitish को बड़ा झटका, Mishrilal Yadav ने किया इस्तीफे का एलान
महागठबंधन के CM चेहरा पर कांग्रेस का बड़ा बयान
IPO Alert: Canara HSBC Life Insurance Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
LG IPO में निवेश से पहले ये 3 Hidden Risks जरूर समझें| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
मध्य प्रदेश
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी सभा में किसे कहा 'I Love You Too', सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी सभा में किसे कहा 'I Love You Too', सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
टेलीविजन
दो लिव-इन, चार रोमांस और दो शादियां, 61 साल की कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 में फिर किया शॉकिंग खुलासा
दो लिव-इन, चार रोमांस और दो शादियां, कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 में किया बड़ा खुलासा
विश्व
Nobel Prize 2025: 'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
हेल्थ
हमारे खून के हर कतरे में छिपा है सेहत का राज, वैज्ञानिकों ने खोज डाले ऐसे 750 नए जीन
हमारे खून के हर कतरे में छिपा है सेहत का राज, वैज्ञानिकों ने खोज डाले ऐसे 750 नए जीन
शिक्षा
पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिलेगी फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की सुविधा
पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिलेगी फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की सुविधा
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget