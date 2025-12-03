सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन इस बार जिस वीडियो ने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया है, वह किसी चैलेंज या स्टंट से भी आगे निकल गया है. सोशल मीडिया के मशहूर चेहरे पुनीत सुपरस्टार एक ऐसा काम करते दिखाई दे रहे हैं जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. वायरल क्लिप में पुनीत सड़क पर बह रहे गंदे, मैले और कीचड़ भरे पानी में अपनी बिरयानी डुबोकर खाते नजर आ रहे हैं. इस अजीबोगरीब हरकत ने लोगों को हैरान भी किया और नाराज भी.

कीचड़ में डाली बिरयानी और फिर चटकारे लेकर खाई!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें इंटरनेट सेंसेशन पुनीत सुपरस्टार अपनी हमेशा की तरह अजीब हरकतों के साथ नजर आ रहे हैं. लेकिन इस बार उनकी हरकतों ने लोगों को हंसने से ज्यादा चौंका दिया है. वायरल क्लिप में दिख रहा है कि पुनीत सड़क पर इकट्ठा हुए गंदे, मलिन और कीचड़ जैसे पानी के पास बैठे हैं उनके हाथ में एक कंटेनर है जिसमें बिरयानी भरी हुई है.

View this post on Instagram A post shared by Prakash Kumar (@puneetsuperr_star)

इससे पहले घेवर और लड्डू के साथ भी कर चुके हैं ऐसी हरकत

वीडियो में पुनीत कैमरे की तरफ देखते हुए अचानक बिरयानी की पूरी प्लेट उसी गंदे पानी में डुबो देते हैं और फिर उसे निकालकर मजे से खाने लगते हैं. यह देखकर वीडियो बनाने वाला शख्स भी दंग रह जाता है और सोशल मीडिया पर तो मानो तूफान ही आ गया है. इससे पहले भी पुनीत ने नाली में घेवर और लड्डू डुबोकर खाया था. अब यूजर्स इंटरनेट पर मजे लेते दिखाई दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

यूजर्स बोले, मत करो भाई बीमारी हो जाएगी

वीडियो को puneetsuperr_star नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई को एडवांस में रेस्ट इन पीस. एक और यूजर ने लिखा...मत कर लाला किसी दिन भयंकर बीमारी हो जाएगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस बंदे को कोई कॉपी नहीं कर सकता भाई.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप