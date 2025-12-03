क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी, जानें इस बात में कितनी हकीकत?

जब भी किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो उस नवजात बच्चे के लिए शॉपिंग की लिस्ट में डायपर जरूर होता है. आज के समय में छोटे बच्चों को डायपर पहनाना हर पेरेंट्स के लिए जरूरी हो गया है, खासकर तब जब घर में कामकाज ज्यादा हो या यात्रा के दौरान डायपर की जरूरत होती है. लेकिन इसी के साथ एक डर भी पेरेंट्स के बीच बढ़ा है. क्या सच में लंबे समय तक डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी पर बुरा असर पड़ता है? ये सवाल और उससे जुड़ी गलत जानकारी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, जिसे सुनकर या पढ़कर हर माता-पिता परेशान हैं कि इस दावे की सच्चाई आखिर क्या है.

क्या सच में डायपर से बच्चे की किडनी खराब होती है?

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस दावे में बताया गया है कि डायपर बच्चों को पहनाने से बच्चे की किडनी पर गलत असर पड़ता है. यह दावा बिल्कुल झूठा है. डॉक्टर्स के मुताबिक, जो किडनी होती है वो हमारे शरीर के काफी अंदर होती है, जिसके आगे मसल्स की पूरी एक लेयर होती है. अगर डायपर या कोई भी कपड़ा जब हम बच्चे को पहनाते हैं तो वो किसी भी हालत में किडनी तक नहीं पहुंच सकता. इसलिए यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद है.

कैसे हो सकती है किडनी खराब?

डायपर रैश: लंबे समय तक गीला डायपर रहने से बच्चे की त्वचा लाल, जलनदार और त्वचा को नुकसान हो सकता है. लेकिन यह त्वचा की समस्या है, किडनी की नहीं.

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI): पेशाब के रास्ते में बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है, जिसमें सबसे आम रूप से मूत्राशय प्रभावित होता है. यह पूरी तरह बैक्टीरिया आधारित इंफेक्शन है और बच्चों में उम्र के अनुसार इसके लक्षण भी बदलते हैं.

डायपर का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि कोई नुकसान न हो?

हर 3–4 घंटे में डायपर बदलें.

बच्चा बहुत छोटा है तो हर 2 घंटे में बदलना बेहतर है.

रात में सुपर-एब्जॉर्बेंट डायपर, दिन में कपड़े का नैपी.

इससे लगातार त्वचा को हवा मिलती रहती है.

हर बार डायपर पहनाने से पहले त्वचा को सूखने दें.

गीलापन किसी भी समस्या की सबसे बड़ी जड़ है.

डायपर रैश क्रीम या नारियल तेल का उपयोग.

यह बच्चे की त्वचा की सुरक्षा परत बनाता है.

