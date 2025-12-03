रणवीर सिंह की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. वो अपनी शानदार एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर देते हैं. रणवीर की आखिरी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं. जिसकी वजह से फैंस को धुरंधर से काफी उम्मीदें हैं. रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. एडवांस बुकिंग से फिल्म ने करोड़ों में कमाई कर ली है.

धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा भी कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं जिनकी वजह से फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट भी है. रणवीर के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इसे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म कहा जा रहा है. इसी वजह से ये विवादों में भी आ गई है.

एडवांस बुकिंग से छापे करोड़ों

धुरंधर की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और ये धड़ल्ले से कमाई कर रही है. इस फिल्म को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने अब तक एडवांस बुकिंग से 3.67 करोड़ की कमाई कर ली है. इसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के 44987 टिकट्स भी बिक चुके हैं. फिल्म को रिलीज होने में अभी दो दिन बाकी हैं और इन दो दिनों में धुरंधर एडवांस बुकिंग से ही मोटी कमाई कर लेगी.

कई फिल्मों के तोड़ेगी रिकॉर्ड

रणवीर सिंह अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का रिकॉर्ड भी एडवांस बुकिंग से तोड़ सकती है. फिल्म सलमान खान की सिकंदर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है. सिकंदर ने एडवांस बुकिंग से 10.09 करोड़ की कमाई की थी. इस एडवांस बुकिंग में आमिर खान की सितारे जमीन पर का रिकॉर्ड अभी से तोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें: Tere Ishk Mein Bo Day 5: मंगलवार को ‘तेरे इश्क में’ ने फिर ताबड़तोड़ किया कलेक्शन, टाइगर और वरुण धवन की फिल्मों को दी मात