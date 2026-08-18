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Menstrual Care While Traveling: हनीमून पर आ गए हैं पीरियड्स? इन तरीकों से यादगार बनाएं ट्रिप
Menstrual Care While Traveling: पीरियड्स के दौरान भी हनीमून को खास बनाया जा सकता है. पार्टनर का साथ, प्यार, रोमांटिक एक्टिविटीज और छोटी-छोटी खुशियां ट्रिप यादगार बना सकती हैं.
शादी के बाद हनीमून हर कपल के लिए बहुत खास पल होता है. महीनों की प्लानिंग और सपनों के बाद यह ट्रिप आता है, लेकिन कई बार ऐन वक्त पर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और मन थोड़ा उदास हो जाता है. हाल ही में गोरखपुर से इसी बात से संबंधित एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि हनीमून के दौरान पीरियड्स आने पर उसके पति ने उससे मारपीट की. जिसके बाद ये सवाल हर किसी के मन में आ रहा है कि क्या हनीमून में केवल शारीरिक संबंध ही बनाना जरूरी होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते. असल में पीरियड्स के दौरान भी हनीमून पर ऐसी कई सारी चीजें की जा सकती हैं जिससे एक दूसरे के प्रति प्यार भी बढ़ता है और ट्रिप का मजा भी बहुत आता है.
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Published at : 18 Aug 2026 10:22 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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