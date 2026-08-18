इसके अलावा साथ में मूवी देखना, कमरे की लाइट्स धीमी करके म्यूजिक सुनना, बालकनी में बैठकर बातें करना, हाथ पकड़कर टहलना या एक-दूसरे को पुरानी यादें सुनाना भी रिश्ते को उतना ही खूबसूरत बना सकता है. कभी-कभी बस चुपचाप साथ बैठे रहना और एक-दूसरे का हाथ थामे रखना ही सबसे ज्यादा सुकून देने वाला पल बन जाता है. असल में हनीमून की खूबसूरती इसी बात में है कि दोनों एक-दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते और साथ निभाते हैं ना की बस शारीरिक संबंध बनाना.