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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपMenstrual Care While Traveling: हनीमून पर आ गए हैं पीरियड्स? इन तरीकों से यादगार बनाएं ट्रिप

Menstrual Care While Traveling: हनीमून पर आ गए हैं पीरियड्स? इन तरीकों से यादगार बनाएं ट्रिप

Menstrual Care While Traveling: पीरियड्स के दौरान भी हनीमून को खास बनाया जा सकता है. पार्टनर का साथ, प्यार, रोमांटिक एक्टिविटीज और छोटी-छोटी खुशियां ट्रिप यादगार बना सकती हैं.

Written By : संजना सिंह  | Updated at : 18 Aug 2026 10:22 PM (IST)
Menstrual Care While Traveling: पीरियड्स के दौरान भी हनीमून को खास बनाया जा सकता है. पार्टनर का साथ, प्यार, रोमांटिक एक्टिविटीज और छोटी-छोटी खुशियां ट्रिप यादगार बना सकती हैं.

शादी के बाद हनीमून हर कपल के लिए बहुत खास पल होता है. महीनों की प्लानिंग और सपनों के बाद यह ट्रिप आता है, लेकिन कई बार ऐन वक्त पर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और मन थोड़ा उदास हो जाता है. हाल ही में गोरखपुर से इसी बात से संबंधित एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि हनीमून के दौरान पीरियड्स आने पर उसके पति ने उससे मारपीट की. जिसके बाद ये सवाल हर किसी के मन में आ रहा है कि क्या हनीमून में केवल शारीरिक संबंध ही बनाना जरूरी होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते. असल में पीरियड्स के दौरान भी हनीमून पर ऐसी कई सारी चीजें की जा सकती हैं जिससे एक दूसरे के प्रति प्यार भी बढ़ता है और ट्रिप का मजा भी बहुत आता है.

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सबसे पहली और जरूरी बात यह है की दोनों पार्टनर आपस में खुलकर बात करें. अगर लड़की को पीरियड्स आ गए हैं तो इसमें शर्माने या छुपाने की कोई जरूरत नहीं है. पार्टनर को धीरे से बता दें ताकि वो भी मानसिक रूप से तैयार रहे और प्लानिंग उसी हिसाब से कर सके. 
सबसे पहली और जरूरी बात यह है की दोनों पार्टनर आपस में खुलकर बात करें. अगर लड़की को पीरियड्स आ गए हैं तो इसमें शर्माने या छुपाने की कोई जरूरत नहीं है. पार्टनर को धीरे से बता दें ताकि वो भी मानसिक रूप से तैयार रहे और प्लानिंग उसी हिसाब से कर सके. 
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ट्रिप की एक्टिविटीज को थोड़ा बदलना अच्छा आइडिया हो सकता है. अगर स्विमिंग या लंबी हाइकिंग जैसी चीजें प्लान की थीं, तो उनकी जगह आप हल्की-फुल्की एक्टिविटीज चुन सकते हैं, जैसे लोकल मार्केट घूमना, कैफे में बैठकर बातें करना, या शहर की खूबसूरत जगहों की फोटोज लेना. इससे ट्रिप की मस्ती भी बनी रहेगी और शरीर पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ेगा. 
ट्रिप की एक्टिविटीज को थोड़ा बदलना अच्छा आइडिया हो सकता है. अगर स्विमिंग या लंबी हाइकिंग जैसी चीजें प्लान की थीं, तो उनकी जगह आप हल्की-फुल्की एक्टिविटीज चुन सकते हैं, जैसे लोकल मार्केट घूमना, कैफे में बैठकर बातें करना, या शहर की खूबसूरत जगहों की फोटोज लेना. इससे ट्रिप की मस्ती भी बनी रहेगी और शरीर पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ेगा. 
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रोमांस का मतलब सिर्फ शारीरिक नजदीकी नहीं होता, यह बात इस समय समझना बहुत जरूरी है. इस दौरान भी कपल एक-दूसरे के करीब महसूस कर सकते हैं, जैसे गले लगकर लेटना यानी कडलिंग करना, माथे को चूमना, गाल थपथपाना या बस एक-दूसरे के साथ बिस्तर पर लेटकर ढेर सारी बातें करना.
रोमांस का मतलब सिर्फ शारीरिक नजदीकी नहीं होता, यह बात इस समय समझना बहुत जरूरी है. इस दौरान भी कपल एक-दूसरे के करीब महसूस कर सकते हैं, जैसे गले लगकर लेटना यानी कडलिंग करना, माथे को चूमना, गाल थपथपाना या बस एक-दूसरे के साथ बिस्तर पर लेटकर ढेर सारी बातें करना.
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इसके अलावा साथ में मूवी देखना, कमरे की लाइट्स धीमी करके म्यूजिक सुनना, बालकनी में बैठकर बातें करना, हाथ पकड़कर टहलना या एक-दूसरे को पुरानी यादें सुनाना भी रिश्ते को उतना ही खूबसूरत बना सकता है.  कभी-कभी बस चुपचाप साथ बैठे रहना और एक-दूसरे का हाथ थामे रखना ही सबसे ज्यादा सुकून देने वाला पल बन जाता है. असल में हनीमून की खूबसूरती इसी बात में है कि दोनों एक-दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते और साथ निभाते हैं ना की बस शारीरिक संबंध बनाना. 
इसके अलावा साथ में मूवी देखना, कमरे की लाइट्स धीमी करके म्यूजिक सुनना, बालकनी में बैठकर बातें करना, हाथ पकड़कर टहलना या एक-दूसरे को पुरानी यादें सुनाना भी रिश्ते को उतना ही खूबसूरत बना सकता है.  कभी-कभी बस चुपचाप साथ बैठे रहना और एक-दूसरे का हाथ थामे रखना ही सबसे ज्यादा सुकून देने वाला पल बन जाता है. असल में हनीमून की खूबसूरती इसी बात में है कि दोनों एक-दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते और साथ निभाते हैं ना की बस शारीरिक संबंध बनाना. 
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स्पा और मसाज का समय इस दौरान बहुत आरामदायक साबित हो सकता है. कई होटल और रिसॉर्ट्स में कपल स्पा या मसाज की सुविधा होती है, जिससे पीरियड्स के दर्द और थकान में भी राहत मिलती है. अगर बाहर स्पा जाना संभव न हो, तो पार्टनर खुद भी हल्के हाथों से पीठ या पैरों की मसाज करके साथी को आराम दे सकता है. ऐसे छोटे-छोटे पल रिश्ते को और गहरा बनाते हैं. 
स्पा और मसाज का समय इस दौरान बहुत आरामदायक साबित हो सकता है. कई होटल और रिसॉर्ट्स में कपल स्पा या मसाज की सुविधा होती है, जिससे पीरियड्स के दर्द और थकान में भी राहत मिलती है. अगर बाहर स्पा जाना संभव न हो, तो पार्टनर खुद भी हल्के हाथों से पीठ या पैरों की मसाज करके साथी को आराम दे सकता है. ऐसे छोटे-छोटे पल रिश्ते को और गहरा बनाते हैं. 
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हनीमून में समय बिताने के लिए केवल कमरे में लेटे एक दूसरे के साथ सोना ही सब चीज नहीं होता होता है, हनीमून में अपने पार्टनर को स्पेशल प्लान भी करवाया जाता है. और वहीं अगर बात पीरियड्स की हो तो इस दौरान और भी ज्यादा जरूरत होती है कि आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं, ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ कैंडल नाइट डिनर प्लान कर सकते हैं, मूवी नाइट पर जा सकते हैं रोमांटिक सी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.
हनीमून में समय बिताने के लिए केवल कमरे में लेटे एक दूसरे के साथ सोना ही सब चीज नहीं होता होता है, हनीमून में अपने पार्टनर को स्पेशल प्लान भी करवाया जाता है. और वहीं अगर बात पीरियड्स की हो तो इस दौरान और भी ज्यादा जरूरत होती है कि आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं, ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ कैंडल नाइट डिनर प्लान कर सकते हैं, मूवी नाइट पर जा सकते हैं रोमांटिक सी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.
Published at : 18 Aug 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Period Care Tips Periods During Honeymoon

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