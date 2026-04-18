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Long Term Relationship Tips: लॉन्ग-टर्म रिलेशनशिप खत्म करना क्यों बन जाता है सबसे मुश्किल फैसला? जानें वजह
Long Term Relationship Tips : सालों तक साथ रहने से हम अपने पार्टनर के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि अकेलापन, डर और दुख का एहसास बहुत गहरा लगता है. इसी वजह से लोग सालों तक ऐसे रिश्ते में बने रहते हैं.
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को खत्म करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हमारे इमोशन, आदतें और अपनी पहचान भी उससे जुड़ जाती है. दिमाग को तो समझ आ जाता है कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, लेकिन दिल और शरीर उस जुड़ाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं. सालों तक साथ रहने से हम अपने पार्टनर के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि अकेलापन, डर और दुख का एहसास बहुत गहरा लगता है. इसी वजह से लोग महीनों या सालों तक ऐसे रिश्ते में बने रहते हैं, जो उन्हें मानसिक रूप से थका रहा होता है. ऐसे में एक थेरेपिस्ट के अनुसार, इसके पीछे सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि मनोविज्ञान और शरीर के अंदर चल रही बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं भी जिम्मेदार होती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खत्म करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है.
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Published at : 18 Apr 2026 06:01 PM (IST)
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