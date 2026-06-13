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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपHealthy Relationship Tips : हर 'I Love You ' का मतलब Green Flags नहीं, ऐसे पहचानें हेल्दी रिलेशनशिप के सीक्रेट

Healthy Relationship Tips : हर 'I Love You ' का मतलब Green Flags नहीं, ऐसे पहचानें हेल्दी रिलेशनशिप के सीक्रेट

Healthy Relationship Tips : लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में भरोसे, सम्मान, समझदारी और इमोशनल सपोर्ट जरूरी है. हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसमें बहस भी होती है और गलतियां भी होती हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 13 Jun 2026 11:50 AM (IST)
Healthy Relationship Tips : लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में भरोसे, सम्मान, समझदारी और इमोशनल सपोर्ट जरूरी है. हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसमें बहस भी होती है और गलतियां भी होती हैं.

आजकल रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा ट्रेंड रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स का है. लोग बताते हैं कि अगर पार्टनर झूठ बोलता है, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करता है, आपकी फीलिंग्स को समझता नहीं है या बार-बार आपको नीचा दिखाता है, तो ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मजबूत रिश्ते सिर्फ आई लव यू कह देने से नहीं बनते हैं. लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में भरोसे, सम्मान, समझदारी और इमोशनल सपोर्ट जरूरी है. हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसमें बहस भी होती है और गलतियां भी होती हैं. लेकिन यह जरूर देखा जाता है कि दोनों लोग उन मुश्किलों को कैसे संभालते हैं.काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक, अगर किसी रिश्ते में कुछ खास ग्रीन फ्लैग्स मौजूद हों, तो वह रिश्ता लंबे समय तक हेल्दी और मजबूत बना रह सकता है. तो आइए जानते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप के सीक्रेट पता करने के लिए किन Green Flags से पहचानें.

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किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन हर कोई अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं दिखाता है. हेल्दी रिलेशनशिप में पार्टनर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, सच्चे दिल से माफी मांगता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है. अगर आपका पार्टनर हर बार दूसरों को दोष देने के जगह यह कहता है कि, हां, मुझसे गलती हुई है, तो यह रिश्ते के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाता है.
किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन हर कोई अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं दिखाता है. हेल्दी रिलेशनशिप में पार्टनर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, सच्चे दिल से माफी मांगता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है. अगर आपका पार्टनर हर बार दूसरों को दोष देने के जगह यह कहता है कि, हां, मुझसे गलती हुई है, तो यह रिश्ते के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाता है.
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हर रिश्ते में बहस और लड़ाई होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जरूरी यह नहीं कि झगड़े होते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें कैसे सुलझाया जाता है. क्या बहस के दौरान आपका पार्टनर आपसे बदतमीजी करता है. चुप्पी साध लेता है या गुस्से में गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है. अगर ऐसा नहीं है और दोनों लोग शांत होकर बात करके समाधान निकालते हैं, तो यह रिश्ते की मजबूती की निशानी है. हेल्दी कपल्स झगड़े को जीत-हार की लड़ाई नहीं, बल्कि मिलकर हल निकालने का मौका मानते हैं.
हर रिश्ते में बहस और लड़ाई होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जरूरी यह नहीं कि झगड़े होते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें कैसे सुलझाया जाता है. क्या बहस के दौरान आपका पार्टनर आपसे बदतमीजी करता है. चुप्पी साध लेता है या गुस्से में गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है. अगर ऐसा नहीं है और दोनों लोग शांत होकर बात करके समाधान निकालते हैं, तो यह रिश्ते की मजबूती की निशानी है. हेल्दी कपल्स झगड़े को जीत-हार की लड़ाई नहीं, बल्कि मिलकर हल निकालने का मौका मानते हैं.
Published at : 13 Jun 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Relationship Red Flags Healthy Relationship Tips Relationship Green Flags

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