हर रिश्ते में बहस और लड़ाई होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जरूरी यह नहीं कि झगड़े होते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें कैसे सुलझाया जाता है. क्या बहस के दौरान आपका पार्टनर आपसे बदतमीजी करता है. चुप्पी साध लेता है या गुस्से में गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है. अगर ऐसा नहीं है और दोनों लोग शांत होकर बात करके समाधान निकालते हैं, तो यह रिश्ते की मजबूती की निशानी है. हेल्दी कपल्स झगड़े को जीत-हार की लड़ाई नहीं, बल्कि मिलकर हल निकालने का मौका मानते हैं.