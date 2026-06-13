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Healthy Relationship Tips : हर 'I Love You ' का मतलब Green Flags नहीं, ऐसे पहचानें हेल्दी रिलेशनशिप के सीक्रेट
Healthy Relationship Tips : लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में भरोसे, सम्मान, समझदारी और इमोशनल सपोर्ट जरूरी है. हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसमें बहस भी होती है और गलतियां भी होती हैं.
आजकल रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा ट्रेंड रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स का है. लोग बताते हैं कि अगर पार्टनर झूठ बोलता है, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करता है, आपकी फीलिंग्स को समझता नहीं है या बार-बार आपको नीचा दिखाता है, तो ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मजबूत रिश्ते सिर्फ आई लव यू कह देने से नहीं बनते हैं. लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में भरोसे, सम्मान, समझदारी और इमोशनल सपोर्ट जरूरी है. हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसमें बहस भी होती है और गलतियां भी होती हैं. लेकिन यह जरूर देखा जाता है कि दोनों लोग उन मुश्किलों को कैसे संभालते हैं.काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक, अगर किसी रिश्ते में कुछ खास ग्रीन फ्लैग्स मौजूद हों, तो वह रिश्ता लंबे समय तक हेल्दी और मजबूत बना रह सकता है. तो आइए जानते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप के सीक्रेट पता करने के लिए किन Green Flags से पहचानें.
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Published at : 13 Jun 2026 11:50 AM (IST)
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