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टॉक्सिक इन-लॉज के साथ कैसे रहें? जानें दिमाग को शांत रखने के आसान और असरदार तरीके

Toxic In-Laws : टॉक्सिक इन-लॉज सिर्फ मजाक नहीं होते, यह आपकी मानसिक शांति और शादी पर भी असर डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने इन-लॉज को बदलने के बारे में सोचें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 May 2026 07:46 AM (IST)
Toxic In-Laws : टॉक्सिक इन-लॉज सिर्फ मजाक नहीं होते, यह आपकी मानसिक शांति और शादी पर भी असर डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने इन-लॉज को बदलने के बारे में सोचें.

कभी-कभी हमारे ससुराल वाले हमारे लिए तनाव और परेशानियों का कारण बन जाते हैं. टॉक्सिक इन-लॉज सिर्फ मजाक नहीं होते, यह आपकी मानसिक शांति और शादी पर भी असर डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने इन-लॉज को बदलने के बारे में सोचें. टॉक्सिक इन-लॉज के साथ आपको और आपके पार्टनर को अपनी लिमिट तय करने और उनका पालन करनी जरूरत है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि टॉक्सिक इन-लॉज के साथ कैसे रहें और दिमाग को शांत रखने के आसान और असरदार तरीके क्या हैं.

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किसी भी परेशानी को खत्म करने से पहले यह जानना जरूरी है कि असली वजह क्या है. टॉक्सिक व्यवहार अचानक नहीं आत है. यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सब कुछ अपने हिसाब से चलाना होता है, अपनी फिलिंग्स को संभालना नहीं आता, या पहले के कुछ दुख उनके साथ हैं. कभी-कभी इन-लॉज लोग आपके पेरेंटिंग के नियमों की इज्जत नहीं करते, आपकी पर्सनल स्पेस को सेल्फीश कहकर बुरा मानते हैं, या परिवार में लोगों के बीच झगड़ा करवा कर आपका मन बदलने की कोशिश करते हैं. जब आप इन तरीकों और पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तो यही आपके दिमाग को शांत रखने का पहला कदम है.
किसी भी परेशानी को खत्म करने से पहले यह जानना जरूरी है कि असली वजह क्या है. टॉक्सिक व्यवहार अचानक नहीं आत है. यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सब कुछ अपने हिसाब से चलाना होता है, अपनी फिलिंग्स को संभालना नहीं आता, या पहले के कुछ दुख उनके साथ हैं. कभी-कभी इन-लॉज लोग आपके पेरेंटिंग के नियमों की इज्जत नहीं करते, आपकी पर्सनल स्पेस को सेल्फीश कहकर बुरा मानते हैं, या परिवार में लोगों के बीच झगड़ा करवा कर आपका मन बदलने की कोशिश करते हैं. जब आप इन तरीकों और पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तो यही आपके दिमाग को शांत रखने का पहला कदम है.
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अकसर इन-लॉज की समस्याएं शादी की समस्याओं के रूप में सामने आती हैं. अगर आप और आपका साथी एक ही पेज पर नहीं हैं, तो कोई भी लिमिट टिक नहीं पाएगी. इसलिए सोचें कि हम मिलकर समस्या का सामना करेंगे. ऐसे में उस पार्टनर को सीधे बात करनी चाहिए, जिसकी तरफ से माता-पिता हैं, क्योंकि अगर दूसरा साथी नियम बताएगा, तो इससे सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा. जब आप दोनों साथ खड़े होंगे, तो न सिर्फ लिमिटएं आसानी से लागू होंगी, बल्कि आपका रिश्ता भी और मजबूत होगा.
अकसर इन-लॉज की समस्याएं शादी की समस्याओं के रूप में सामने आती हैं. अगर आप और आपका साथी एक ही पेज पर नहीं हैं, तो कोई भी लिमिट टिक नहीं पाएगी. इसलिए सोचें कि हम मिलकर समस्या का सामना करेंगे. ऐसे में उस पार्टनर को सीधे बात करनी चाहिए, जिसकी तरफ से माता-पिता हैं, क्योंकि अगर दूसरा साथी नियम बताएगा, तो इससे सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा. जब आप दोनों साथ खड़े होंगे, तो न सिर्फ लिमिटएं आसानी से लागू होंगी, बल्कि आपका रिश्ता भी और मजबूत होगा.
Published at : 19 May 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Relationships Toxic In-laws LIfestyle In-law Problems

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