टॉक्सिक इन-लॉज के साथ कैसे रहें? जानें दिमाग को शांत रखने के आसान और असरदार तरीके

किसी भी परेशानी को खत्म करने से पहले यह जानना जरूरी है कि असली वजह क्या है. टॉक्सिक व्यवहार अचानक नहीं आत है. यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सब कुछ अपने हिसाब से चलाना होता है, अपनी फिलिंग्स को संभालना नहीं आता, या पहले के कुछ दुख उनके साथ हैं. कभी-कभी इन-लॉज लोग आपके पेरेंटिंग के नियमों की इज्जत नहीं करते, आपकी पर्सनल स्पेस को सेल्फीश कहकर बुरा मानते हैं, या परिवार में लोगों के बीच झगड़ा करवा कर आपका मन बदलने की कोशिश करते हैं. जब आप इन तरीकों और पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तो यही आपके दिमाग को शांत रखने का पहला कदम है.