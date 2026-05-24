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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपHealthy Relationship: हर समय बातें करना भी रिश्तों में तनाव की वजह! एक्सपर्ट ने क्यों दी थोड़ा स्पेस देने की सलाह?

Healthy Relationship: हर समय बातें करना भी रिश्तों में तनाव की वजह! एक्सपर्ट ने क्यों दी थोड़ा स्पेस देने की सलाह?

Healthy Relationship: हर समय बातें करना रिश्तों में तनाव और मानसिक थकान बढ़ा सकता है. जानिए रिलेशनशिप एक्सपर्ट के मुताबिक हेल्दी रिश्ते के लिए कितना जरूरी है सही कम्युनिकेशन और थोड़ा स्पेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 May 2026 09:20 AM (IST)
Healthy Relationship: हर समय बातें करना रिश्तों में तनाव और मानसिक थकान बढ़ा सकता है. जानिए रिलेशनशिप एक्सपर्ट के मुताबिक हेल्दी रिश्ते के लिए कितना जरूरी है सही कम्युनिकेशन और थोड़ा स्पेस.

रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्यों जरूरी?

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रिलेशनशिप एक्सपर्ट चांदनी गगलानी के मुताबिक आजकल लोग अच्छे कम्युनिकेशन को हर समय उपलब्ध रहने से जोड़ने लगे हैं. जैसे तुरंत जवाब देना, हर छोटी बात शेयर करना और बातचीत में कभी रुकावट न आने देना. लोगों को लगता है कि ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होगा. इसमें अपनापन जरूर होता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि सामने वाला खुद को खास महसूस करे. लेकिन कई बार यही आदत धीरे-धीरे बोझ बन जाती है.
रिलेशनशिप एक्सपर्ट चांदनी गगलानी के मुताबिक आजकल लोग अच्छे कम्युनिकेशन को हर समय उपलब्ध रहने से जोड़ने लगे हैं. जैसे तुरंत जवाब देना, हर छोटी बात शेयर करना और बातचीत में कभी रुकावट न आने देना. लोगों को लगता है कि ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होगा. इसमें अपनापन जरूर होता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि सामने वाला खुद को खास महसूस करे. लेकिन कई बार यही आदत धीरे-धीरे बोझ बन जाती है.
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चांदनी का कहना है कि किसी रिश्ते को मजबूत बनाने में सबसे जरूरी चीज मैसेज की संख्या नहीं, बल्कि बातचीत के पीछे की सच्चाई और समझ होती है. सिर्फ हर समय चैट करते रहना किसी रिश्ते की गहराई तय नहीं करता. असली रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों लोगों की सोच, व्यवहार और बातचीत की रफ्तार एक-दूसरे से मिलती हो. कई बार बातचीत के बीच आने वाली छोटी-छोटी खामोशियां भी रिश्ते को बेहतर बनाती हैं.
चांदनी का कहना है कि किसी रिश्ते को मजबूत बनाने में सबसे जरूरी चीज मैसेज की संख्या नहीं, बल्कि बातचीत के पीछे की सच्चाई और समझ होती है. सिर्फ हर समय चैट करते रहना किसी रिश्ते की गहराई तय नहीं करता. असली रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों लोगों की सोच, व्यवहार और बातचीत की रफ्तार एक-दूसरे से मिलती हो. कई बार बातचीत के बीच आने वाली छोटी-छोटी खामोशियां भी रिश्ते को बेहतर बनाती हैं.
Published at : 24 May 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Communication In Relationship Relationship Stress Over Communication Healthy Communication

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