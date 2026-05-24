चांदनी का कहना है कि किसी रिश्ते को मजबूत बनाने में सबसे जरूरी चीज मैसेज की संख्या नहीं, बल्कि बातचीत के पीछे की सच्चाई और समझ होती है. सिर्फ हर समय चैट करते रहना किसी रिश्ते की गहराई तय नहीं करता. असली रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों लोगों की सोच, व्यवहार और बातचीत की रफ्तार एक-दूसरे से मिलती हो. कई बार बातचीत के बीच आने वाली छोटी-छोटी खामोशियां भी रिश्ते को बेहतर बनाती हैं.