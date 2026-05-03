सबसे पहले खुद से पूछो कि क्या ये सिर्फ थकान है या असली दिक्कत? काम का दबाव, पैसों की टेंशन या घर की परेशानी रिश्ते को भारी बना सकती है. लेकिन अगर सोच, लक्ष्य और तरीके ही अलग हैं, तो ये गहरी दूरी होती है.