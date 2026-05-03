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Relationship Breakup: ब्रेकअप का फैसला लेने से पहले खुद से पूछें ये सवाल, नहीं तो जिंदगी भर रहेगा पछतावा!
How To Know When To Break Up: ब्रेकअप को लेकर अक्सर हमारे मन में तरह के सवाल आते रहते हैं. कभी- कभी हम जल्दबाजी में कुछ भी फैसला ले लेते हैं, जिसके चलते हमें जिंदगीभर पछतावा रहता है.
रात के करीब 2 बजे की वो भारी खामोशी अलग ही होती है, जब अचानक लगता है कि शायद रिश्ता खत्म हो चुका है. दिमाग में यादें, उलझन और थकान सब एक साथ घूमने लगते हैं. ऐसे में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा रुककर सोचना जरूरी होता है.
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Published at : 03 May 2026 04:51 PM (IST)
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