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Gen Z Shrekking Dating Trends: लुक्स नहीं, अब Ugly डेटिंग ट्रेंड में, Gen Z के बीच Shrekking हो रहा पॉपुलर, जानें यह क्या?
Gen Z Shrekking Dating Trends : Gen Z के बीच एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है, जिसे लोग मजाक में लेकिन गंभीरता से Shrekking कह रहे हैं.
आज की डेटिंग दुनिया पहले जैसी नहीं रही, कभी लोग पार्टनर चुनते समय सबसे पहले उसकी शक्ल-सूरत देखते थे, कितना हैंडसम है, कितनी सुंदर है, सोशल मीडिया पर कैसा दिखता है, लेकिन अब धीरे-धीरे यह सोच बदल रही है. खासकर Gen Z के बीच एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है, जिसे लोग मजाक में लेकिन गंभीरता से Shrekking कह रहे हैं. इस ट्रेंड का मतलब है जानबूझकर ऐसे इंसान को डेट करना जो पारंपरिक रूप से बहुत आकर्षक नहीं माना जाता, इस उम्मीद में कि वह ज्यादा लोयल और इमोशनली अवेलेबल होगा.यह सिर्फ एक मजाकिया इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि आज की डेटिंग कल्चर की थकान और निराशा को भी दिखाता है.
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Published at : 03 May 2026 08:56 AM (IST)
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