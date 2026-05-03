Shrekking का सीधा मतलब ऐसे व्यक्ति को डेट करना जो दिखने में औसत या कम आकर्षक हो, लेकिन स्वभाव में अच्छा हो, लोग सोचते हैं कि जो लोग बहुत सुंदर नहीं होते, वे रिश्तों में ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं होते है. यह सोच थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कई लोगों के अनुभव इसे सही भी साबित करते हैं.