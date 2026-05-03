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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपGen Z Shrekking Dating Trends: लुक्स नहीं, अब Ugly डेटिंग ट्रेंड में, Gen Z के बीच Shrekking हो रहा पॉपुलर, जानें यह क्या?

Gen Z Shrekking Dating Trends: लुक्स नहीं, अब Ugly डेटिंग ट्रेंड में, Gen Z के बीच Shrekking हो रहा पॉपुलर, जानें यह क्या?

Gen Z Shrekking Dating Trends : Gen Z के बीच एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है, जिसे लोग मजाक में लेकिन गंभीरता से Shrekking कह रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 May 2026 08:56 AM (IST)
Gen Z Shrekking Dating Trends : Gen Z के बीच एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है, जिसे लोग मजाक में लेकिन गंभीरता से Shrekking कह रहे हैं.

आज की डेटिंग दुनिया पहले जैसी नहीं रही, कभी लोग पार्टनर चुनते समय सबसे पहले उसकी शक्ल-सूरत देखते थे, कितना हैंडसम है, कितनी सुंदर है, सोशल मीडिया पर कैसा दिखता है, लेकिन अब धीरे-धीरे यह सोच बदल रही है. खासकर Gen Z के बीच एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है, जिसे लोग मजाक में लेकिन गंभीरता से Shrekking कह रहे हैं. इस ट्रेंड का मतलब है जानबूझकर ऐसे इंसान को डेट करना जो पारंपरिक रूप से बहुत आकर्षक नहीं माना जाता, इस उम्मीद में कि वह ज्यादा लोयल और इमोशनली अवेलेबल होगा.यह सिर्फ एक मजाकिया इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि आज की डेटिंग कल्चर की थकान और निराशा को भी दिखाता है.

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Shrekking का सीधा मतलब ऐसे व्यक्ति को डेट करना जो दिखने में औसत या कम आकर्षक हो, लेकिन स्वभाव में अच्छा हो, लोग सोचते हैं कि जो लोग बहुत सुंदर नहीं होते, वे रिश्तों में ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं होते है. यह सोच थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कई लोगों के अनुभव इसे सही भी साबित करते हैं.
Shrekking का सीधा मतलब ऐसे व्यक्ति को डेट करना जो दिखने में औसत या कम आकर्षक हो, लेकिन स्वभाव में अच्छा हो, लोग सोचते हैं कि जो लोग बहुत सुंदर नहीं होते, वे रिश्तों में ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं होते है. यह सोच थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कई लोगों के अनुभव इसे सही भी साबित करते हैं.
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सोशल मीडिया, खासकर TikTok पर, कुछ यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए कि कम आकर्षक पार्टनर ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं. धीरे-धीरे यह बात वायरल हो गई और लोगों ने इसे Shrekking नाम दे दिया. इसका नाम एक काल्पनिक कैरेक्टर Shrek से लिया गया है, जो दिखने में अलग है लेकिन दिल का बहुत साफ और सच्चा है.
सोशल मीडिया, खासकर TikTok पर, कुछ यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए कि कम आकर्षक पार्टनर ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं. धीरे-धीरे यह बात वायरल हो गई और लोगों ने इसे Shrekking नाम दे दिया. इसका नाम एक काल्पनिक कैरेक्टर Shrek से लिया गया है, जो दिखने में अलग है लेकिन दिल का बहुत साफ और सच्चा है.
Published at : 03 May 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Relationship Trends Shrekking Trend Gen Z Dating Ugly Dating Trend

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