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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपRelationship Dissatisfaction Signs: इन पांच साइन से पहचानें, आपसे संतुष्ट नहीं है आपकी महिला पार्टनर- ऐसे करें खुद को साबित

Relationship Dissatisfaction Signs: इन पांच साइन से पहचानें, आपसे संतुष्ट नहीं है आपकी महिला पार्टनर- ऐसे करें खुद को साबित

किसी भी रिश्ते की नींव बातचीत पर टिकी होती है. अगर आपकी पार्टनर पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रही, छोटे-छोटे बातें शेयर करना बंद कर दिया है, या बातचीत से बचने लगी है तो यह संकेत हो सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 28 May 2026 06:03 PM (IST)
किसी भी रिश्ते की नींव बातचीत पर टिकी होती है. अगर आपकी पार्टनर पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रही, छोटे-छोटे बातें शेयर करना बंद कर दिया है, या बातचीत से बचने लगी है तो यह संकेत हो सकता है.

Relationship Dissatisfaction Signs: किसी भी रिश्ते की मजबूती से प्यार नहीं बल्कि समझ, भरोसे और इमोशनल जुड़ाव पर टिकी होती है. अक्सर लोग रिश्ते में रहते हुए भी अपनी असली इमोशन को खुलकर जाहिर नहीं कर पाते. कई बार आपकी पार्टनर बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते को लेकर खुश नहीं होती है. ऐसी कंडीशन में रिश्ते में दूरी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और इसका असर आप दोनों की जिंदगी पर पड़ने लगता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किन पांच साइंस से समझ सकते हैं कि आपकी महिला पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और आपके उनके सामने खुद को कैसे साबित कर सकते हैं.

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किसी भी रिश्ते की नींव बातचीत पर टिकी होती है. अगर आपकी पार्टनर पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रही, छोटे-छोटे बातें शेयर करना बंद कर दिया है, या बातचीत से बचने लगी है तो यह संकेत हो सकता है कि वह रिश्ते में खुश नहीं है. कई बार लोग अपनी नाराजगी या दुख शब्दों में जाहिर नहीं करते और चुप्पी को ही अपना तरीका बना लेते हैं.
किसी भी रिश्ते की नींव बातचीत पर टिकी होती है. अगर आपकी पार्टनर पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रही, छोटे-छोटे बातें शेयर करना बंद कर दिया है, या बातचीत से बचने लगी है तो यह संकेत हो सकता है कि वह रिश्ते में खुश नहीं है. कई बार लोग अपनी नाराजगी या दुख शब्दों में जाहिर नहीं करते और चुप्पी को ही अपना तरीका बना लेते हैं.
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ऐसी स्थिति में गुस्सा करने का दबाव बनाने के बजाय धैर्य से बात करना जरूरी होता है. पार्टनर को यह महसूस करना चाहिए कि आप उसकी बातें सुनने और समझने के लिए मौजूद है.
ऐसी स्थिति में गुस्सा करने का दबाव बनाने के बजाय धैर्य से बात करना जरूरी होता है. पार्टनर को यह महसूस करना चाहिए कि आप उसकी बातें सुनने और समझने के लिए मौजूद है.
Published at : 28 May 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Husband-Wife Relationship LIfestyle Emotional Distance In Relationship

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