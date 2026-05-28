किसी भी रिश्ते की नींव बातचीत पर टिकी होती है. अगर आपकी पार्टनर पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रही, छोटे-छोटे बातें शेयर करना बंद कर दिया है, या बातचीत से बचने लगी है तो यह संकेत हो सकता है कि वह रिश्ते में खुश नहीं है. कई बार लोग अपनी नाराजगी या दुख शब्दों में जाहिर नहीं करते और चुप्पी को ही अपना तरीका बना लेते हैं.