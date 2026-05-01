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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीParentingParenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख

Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख

घर पर बच्चों को सबसे पहले यह समझ जाता है कि असली प्यार कैसा होता है. यह दिखावे वाला नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा से भरा होता है. जब बच्चे घर में अपनापन महसूस करते हैं, तो उनके अंदर यह विश्वास बनता है

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 May 2026 01:12 PM (IST)
घर पर बच्चों को सबसे पहले यह समझ जाता है कि असली प्यार कैसा होता है. यह दिखावे वाला नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा से भरा होता है. जब बच्चे घर में अपनापन महसूस करते हैं, तो उनके अंदर यह विश्वास बनता है

Parenting Tips: बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और करियर की नींव भले ही स्कूल में रखी जाती है. लेकिन जिंदगी जीने के असली सबक घर से ही मिलते हैं. स्कूल जहां बच्चों को पढ़ना, लिखना और कंपटीशन करना सिखाता है. वहीं घर उन्हें रिश्तों को समझना, जिम्मेदारी निभाना और भावनाओं को संभालना सिखाता है. ये ऐसी सीख होती है जो किसी किताब में नहीं मिलती लेकिन पूरी जिंदगी पर गहरा असर डालती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं वो 7 अहम बातें तो बच्चे घर से सीखते हैं और जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता है.

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घर पर बच्चों को सबसे पहले यह समझ जाता है कि असली प्यार कैसा होता है. यह दिखावें वाला नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा से भरा होता है. जब बच्चे घर में अपनापन महसूस करते हैं, तो उनके अंदर यह विश्वास बनता है कि उन्हें बिना किसी शर्त को स्वीकार किया जाता है.
घर पर बच्चों को सबसे पहले यह समझ जाता है कि असली प्यार कैसा होता है. यह दिखावें वाला नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा से भरा होता है. जब बच्चे घर में अपनापन महसूस करते हैं, तो उनके अंदर यह विश्वास बनता है कि उन्हें बिना किसी शर्त को स्वीकार किया जाता है.
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वहीं हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन बच्चे यह सीखते हैं कि उन्हें संभालना कैसे हैं. जब वह बड़ों को बहस करते और फिर सुलह करते देखते हैं तो समझते हैं कि गुस्से के बावजूद रिश्ते रखे जा सकते हैं. यह सीख उन्हें आगे चलकर रिश्तों को संभालने में मदद करती है.
वहीं हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन बच्चे यह सीखते हैं कि उन्हें संभालना कैसे हैं. जब वह बड़ों को बहस करते और फिर सुलह करते देखते हैं तो समझते हैं कि गुस्से के बावजूद रिश्ते रखे जा सकते हैं. यह सीख उन्हें आगे चलकर रिश्तों को संभालने में मदद करती है.
Published at : 01 May 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Parenting Tips Child Development Life Lessons For Kids Home Vs School Learning

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