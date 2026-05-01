घर पर बच्चों को सबसे पहले यह समझ जाता है कि असली प्यार कैसा होता है. यह दिखावें वाला नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा से भरा होता है. जब बच्चे घर में अपनापन महसूस करते हैं, तो उनके अंदर यह विश्वास बनता है कि उन्हें बिना किसी शर्त को स्वीकार किया जाता है.