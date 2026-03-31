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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीParentingइन पांच तरीकों से आप बन जाएंगे जीनियस पेरेंट्स, बच्चों के बिगड़ने का सवाल ही नहीं

इन पांच तरीकों से आप बन जाएंगे जीनियस पेरेंट्स, बच्चों के बिगड़ने का सवाल ही नहीं

Parenting Tips : बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सबसे जरूरी चीज आपका समय, समझ और सही तरीका है. छोटे छोटे बदलाव आपके बच्चे की सोच, व्यवहार और फ्यूचर पर बड़ा असर डाल सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Mar 2026 09:37 PM (IST)
Parenting Tips : बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सबसे जरूरी चीज आपका समय, समझ और सही तरीका है. छोटे छोटे बदलाव आपके बच्चे की सोच, व्यवहार और फ्यूचर पर बड़ा असर डाल सकते हैं.

Parenting Tips : आज के समय में हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में तेज हो, कॉन्फिडेंट बने और लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सबसे जरूरी चीज आपका समय, समझ और सही तरीका है. छोटे छोटे बदलाव आपके बच्चे की सोच, व्यवहार और फ्यूचर पर बड़ा असर डाल सकते हैं. अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ आसान आदतें अपनाते हैं, तो आपका बच्चा न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा करेगा बल्कि समझदार, क्रिएटिव और आत्मनिर्भर भी बनेगा. तो आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान और असरदार तरीके जो आपको एक जीनियस पैरेंट बना सकते हैं.

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आज की बिजी लाइफ में हम बच्चों के साथ बैठकर बात करना भूल जाते हैं, लेकिन यही छोटी सी आदत बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है. हर दिन 10 15 मिनट अपने बच्चे से दिल से बात करें. उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या हुआ, उनके दोस्त कैसे हैं. इससे बच्चा खुलकर अपनी बातें शेयर करता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. साथ ही उसकी सोचने और बोलने की क्षमता भी बेहतर होती है.
आज की बिजी लाइफ में हम बच्चों के साथ बैठकर बात करना भूल जाते हैं, लेकिन यही छोटी सी आदत बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है. हर दिन 10 15 मिनट अपने बच्चे से दिल से बात करें. उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या हुआ, उनके दोस्त कैसे हैं. इससे बच्चा खुलकर अपनी बातें शेयर करता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. साथ ही उसकी सोचने और बोलने की क्षमता भी बेहतर होती है.
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बच्चे हर चीज जानना चाहते हैं. कई बार हम उनके सवालों से परेशान होकर उन्हें चुप करा देते हैं, जो गलत है. जब बच्चा सवाल पूछे, तो उसे ध्यान से सुनें और समझाने की कोशिश करें. अगर जवाब नहीं पता हो, तो साथ में खोजें. इससे बच्चे की सोचने की क्षमता, लॉजिक और क्रिएटिविटी तेजी से बढ़ती है.
बच्चे हर चीज जानना चाहते हैं. कई बार हम उनके सवालों से परेशान होकर उन्हें चुप करा देते हैं, जो गलत है. जब बच्चा सवाल पूछे, तो उसे ध्यान से सुनें और समझाने की कोशिश करें. अगर जवाब नहीं पता हो, तो साथ में खोजें. इससे बच्चे की सोचने की क्षमता, लॉजिक और क्रिएटिविटी तेजी से बढ़ती है.
Published at : 31 Mar 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
Parenting Tips Child Growth Genius Parents Parenting Advice Child Success

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