इन पांच तरीकों से आप बन जाएंगे जीनियस पेरेंट्स, बच्चों के बिगड़ने का सवाल ही नहीं

आज की बिजी लाइफ में हम बच्चों के साथ बैठकर बात करना भूल जाते हैं, लेकिन यही छोटी सी आदत बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है. हर दिन 10 15 मिनट अपने बच्चे से दिल से बात करें. उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या हुआ, उनके दोस्त कैसे हैं. इससे बच्चा खुलकर अपनी बातें शेयर करता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. साथ ही उसकी सोचने और बोलने की क्षमता भी बेहतर होती है.