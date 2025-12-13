Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 2026 में कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJanmashtami 2026: जन्माष्टमी 2026 में कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त

Krishna Janmashtami 2026: जन्माष्टमी का त्योहार देश-विदेश में धूमधाम से मनाया जाता है. कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. श्रीकृष्ण की पूजा के लिए इस दिन क्या शुभ मुहूर्त है जान लें पूरी जानकारी.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 13 Dec 2025 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

Janmashtami 2026: भगवान कृष्ण, हिन्दु धर्म के सर्वाधिक लोकप्रिय देवों में से एक हैं. श्रीकृष्ण के भक्तों को जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इसी दिन बाल गोपाल ने जन्म लिया था. मान्यता है कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखता हें उनके सारे दुख दूर होते हैं.

नववर्ष में जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. ये श्रीकृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव है. जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का पर्व भी है. जन्माष्टमी पूजा का मुहूर्त और सभी जानकारी यहां देखें.

जन्माष्टमी 2025 मुहूर्त

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर 2026 को सुबह 2.25 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 सितंबर को सुबह 12.13 पर समाप्त होगी.

  • जन्माष्टमी निशिता पूजा का समय – रात 11.57 – सुबह 12.43, 5 सितंबर

जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र

रोहिणी नक्षत्र प्रारम्भ – 4 सितंबर 2026, सुबह 12:29

रोहिणी नक्षत्र समाप्त – 4 सितम्बर 2026, दोपहर 11:04 

कृष्ण जन्माष्टमी 2026 व्रत पारण समय

धर्म शास्त्र के अनुसार पारण समय

पारण समय - सुबह 06:01, सितम्बर 05 के बाद

वर्तमान में समाज में प्रचलित पारण समय

पारण समय - देर रात 12:43, 5 सितंबर के बाद

जन्माष्टमी व्रत की सही विधि

एकादशी उपवास के दौरान पालन किये जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किये जाने चाहिए. जन्माष्टमी के व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए. जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है जिसे जन्माष्टमी के पारण समय से जाना जाता है.

जन्माष्टी की रात क्या करें

जन्माष्टमी की रात 12 बजे के बाद श्रीकृष्ण की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और पानी से स्नान कराया जाता है. भगवान श्रीकृष्ण के अभिषेक के दौरान शंख बजाए जाते हैं, घंटियां बजाई जाती हैं और वैदिक मंत्रो का पाठ किया जाता है. इसके बाद भक्त श्रीकृष्ण को 56 अलग-अलग भोग अर्पित करते है, उन्हें झूला झुलाया जाता है.
ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्॥ मंत्र का जाप कर उत्सव मनाया जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 13 Dec 2025 04:06 PM (IST)
Tags :
Krishna Ji Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026
