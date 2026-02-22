क्या बच्चे के साथ एक ही बिस्तर पर सोना सुरक्षित, डॉक्टर ने क्या बताएं इसके फायदे और नुकसान?

ज्यादातर भारतीय घरों में अलग से बच्चों के कमरे कम ही देखने को मिलते हैं. बच्चा माता-पिता के साथ एक ही कमरे और बिस्तर पर सोता है. इसे बच्चे की देखभाल का प्रतीक माना जाता है.माना जाता है कि मां के पास सोने से बच्चे और मां के बीच बॉन्डिंग मजबूत होती है. रात में ब्रेस्ट फीडिंग आसान होता है और बच्चे के रोने पर तुरंत ध्यान दिया जा सकता है. इससे दोनों की नींद का चक्र भी सेम हो सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार इस तरह की परंपराएं जरूरी है, लेकिन उन्हें सुरक्षा मानकों के साथ अपनाना भी जरूरी है. आराम और इमोशन के साथ बच्चे की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए.