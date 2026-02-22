एक्सप्लोरर
क्या बच्चे के साथ एक ही बिस्तर पर सोना सुरक्षित, डॉक्टर ने क्या बताएं इसके फायदे और नुकसान?
ज्यादातर भारतीय घरों में अलग से बच्चों के कमरे कम ही देखने को मिलते हैं. बच्चा माता-पिता के साथ एक ही कमरे और बिस्तर पर सोता है. इसे बच्चे की देखभाल का प्रतीक माना जाता है.
भारतीय परिवारों में मां के साथ बच्चे का एक ही बिस्तर पर सोना बहुत आम बात है. इसे परंपरा, अपनापन और सुविधा से जोड़ा जाता है. रात में ब्रेस्ट फीड करना इससे आसान होता है और बच्चे के रोने पर तुरंत उसे शांत भी कराया जा सकता है. लेकिन मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर सावधानी न बरती जाए तो यह आदत बच्चों के लिए खतरनाक भी हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमोशनल जुड़ाव के साथ-साथ सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या बच्चे के साथ एक ही बिस्तर पर सोना सुरक्षित है और डॉक्टर इसे लेकर क्या फायदे और नुकसान बताते हैं.
Published at : 22 Feb 2026 10:03 AM (IST)
Parenting
