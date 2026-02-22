हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीParentingक्या बच्चे के साथ एक ही बिस्तर पर सोना सुरक्षित, डॉक्टर ने क्या बताएं इसके फायदे और नुकसान?

क्या बच्चे के साथ एक ही बिस्तर पर सोना सुरक्षित, डॉक्टर ने क्या बताएं इसके फायदे और नुकसान?

ज्यादातर भारतीय घरों में अलग से बच्चों के कमरे कम ही देखने को मिलते हैं. बच्चा माता-पिता के साथ एक ही कमरे और बिस्तर पर सोता है. इसे बच्चे की देखभाल का प्रतीक माना जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 22 Feb 2026 10:03 AM (IST)
ज्यादातर भारतीय घरों में अलग से बच्चों के कमरे कम ही देखने को मिलते हैं. बच्चा माता-पिता के साथ एक ही कमरे और बिस्तर पर सोता है. इसे बच्चे की देखभाल का प्रतीक माना जाता है.

भारतीय परिवारों में मां के साथ बच्चे का एक ही बिस्तर पर सोना बहुत आम बात है. इसे परंपरा, अपनापन और सुविधा से जोड़ा जाता है. रात में ब्रेस्ट फीड करना इससे आसान होता है और बच्चे के रोने पर तुरंत उसे शांत भी कराया जा सकता है. लेकिन मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर सावधानी न बरती जाए तो यह आदत बच्चों के लिए खतरनाक भी हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमोशनल जुड़ाव के साथ-साथ सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या बच्चे के साथ एक ही बिस्तर पर सोना सुरक्षित है और डॉक्टर इसे लेकर क्या फायदे और नुकसान बताते हैं.

1/5
ज्यादातर भारतीय घरों में अलग से बच्चों के कमरे कम ही देखने को मिलते हैं. बच्चा माता-पिता के साथ एक ही कमरे और बिस्तर पर सोता है. इसे बच्चे की देखभाल का प्रतीक माना जाता है.माना जाता है कि मां के पास सोने से बच्चे और मां के बीच बॉन्डिंग मजबूत होती है. रात में ब्रेस्ट फीडिंग आसान होता है और बच्चे के रोने पर तुरंत ध्यान दिया जा सकता है. इससे दोनों की नींद का चक्र भी सेम हो सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार इस तरह की परंपराएं जरूरी है, लेकिन उन्हें सुरक्षा मानकों के साथ अपनाना भी जरूरी है. आराम और इमोशन के साथ बच्चे की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए.
ज्यादातर भारतीय घरों में अलग से बच्चों के कमरे कम ही देखने को मिलते हैं. बच्चा माता-पिता के साथ एक ही कमरे और बिस्तर पर सोता है. इसे बच्चे की देखभाल का प्रतीक माना जाता है.माना जाता है कि मां के पास सोने से बच्चे और मां के बीच बॉन्डिंग मजबूत होती है. रात में ब्रेस्ट फीडिंग आसान होता है और बच्चे के रोने पर तुरंत ध्यान दिया जा सकता है. इससे दोनों की नींद का चक्र भी सेम हो सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार इस तरह की परंपराएं जरूरी है, लेकिन उन्हें सुरक्षा मानकों के साथ अपनाना भी जरूरी है. आराम और इमोशन के साथ बच्चे की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए.
2/5
वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार बच्चे और मां के एक ही बिस्तर पर सोने से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा Sudden Infant Death Syndrome है. यह नींद के दौरान हेल्दी दिखने वाले बच्चे की अचानक और अज्ञात कारणों से मृत्यु को दर्शाता है.
वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार बच्चे और मां के एक ही बिस्तर पर सोने से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा Sudden Infant Death Syndrome है. यह नींद के दौरान हेल्दी दिखने वाले बच्चे की अचानक और अज्ञात कारणों से मृत्यु को दर्शाता है.
Published at : 22 Feb 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Co Sleeping Safety Baby Sleep Risk SIDS Prevention Sudden Infant Death

Parenting फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Aura कमजोर? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आसान उपाय से करें मजबूत!
Aura कमजोर? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आसान उपाय से करें मजबूत!
लाइफस्टाइल
Skanda Sashti 2026: संतान प्राप्ति का व्रत संकद षष्ठी आज, ऐसे करें पूजा और इन नियमों का करें पालन
Skanda Sashti 2026: संतान प्राप्ति का व्रत संकद षष्ठी आज, ऐसे करें पूजा और इन नियमों का करें पालन
लाइफस्टाइल
Holashtak 2026: होलाष्टक में शादी करने की भूल न करें, जीवनभर पति-पत्नी को सहना पड़ती है ये पीड़ा
होलाष्टक में शादी करने की भूल न करें, जीवनभर पति-पत्नी को सहना पड़ती है ये पीड़ा
लाइफस्टाइल
Ramadan 2026: रमजान में अल्लाह की रजा में गुजर रहा दिन, जकात और गरीबों की मदद को भी बढ़ रहे रोजेदार के हाथ
रमजान में अल्लाह की रजा में गुजर रहा दिन, जकात और गरीबों की मदद को भी बढ़ रहे रोजेदार के हाथ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
ट्रेंडिंग
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget