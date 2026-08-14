घर में कैसे बनाएं मोरिंगा का परांठा? आपको कर देगा तंदुरुस्त

Moringa Paratha: मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं. इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और शरीर के लिए जरूरी कई चीजें पाई जाती हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करती हैं. लेकिन कई लोग इसका स्वाद पसंद न होने की वजह से इसे खाने से बचते हैं. ऐसे में अगर मोरिंगा की पत्तियों को परांठे में मिलाकर बनाया जाए, तो यह न सिर्फ स्वादिष्ट लगता है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है. आइए जानते हैं घर पर आसानी से मोरिंगा परांठा बनाने की विधि.

सामग्री

2 कप गेहूं का आटा.

1 कप मोरिंगा की ताजी पत्तियां, बारीक कटी हुई.

1 बारीक कटा प्याज.

2 बारीक कटी हरी मिर्च.

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक.

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन.

1/2 छोटा चम्मच हल्दी.

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर.

1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर.

2 बड़े चम्मच दही.

नमक स्वाद के अनुसार.

परांठा सेंकने के लिए घी या तेल

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बनाने का तरीका

मोरिंगा की पत्तियां तैयार करें

सबसे पहले मोरिंगा की पत्तियों को डंठल से अलग कर लें. इन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद पत्तियों को बारीक काट लें. अगर आपको पत्तियों का स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है, तो इन्हें हल्के गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए रख सकते हैं. इससे कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी.

आटा गूंथें

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें कटी हुई मोरिंगा की पत्तियां, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, दही और नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.

अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें. इससे आटा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा.

परांठा बेलें और सेंकें

अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई लेकर उस पर थोड़ा सूखा आटा लगाएं और गोल परांठा बेल लें.

तवे को धीमी आंच पर गर्म करें और परांठे को दोनों तरफ से हल्का सेंक लें. इसके बाद दोनों तरफ थोड़ा घी या तेल लगाकर परांठे को सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें. ध्यान रखें कि गैस बहुत तेज न हो. तेज आंच पर परांठा बाहर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह सकता है.

परांठे को ऐसे परोसें

गरमागरम मोरिंगा परांठे को दही, हरी चटनी या अचार के साथ परोस सकते हैं. इसे सुबह के नाश्ते में खाया जा सकता है. बच्चों के टिफिन के लिए भी यह अच्छा है.

सेहत के लिए क्यों अच्छा है

मोरिंगा की पत्तियों में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है. आयरन शरीर के लिए जरूरी होता है और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है. इसमें फाइबर भी होता है, जो पेट को ठीक रखने में मदद कर सकता है.

स्वाद बढ़ाने के आसान टिप्स

परांठे में एक चम्मच बेसन मिलाने से इसका स्वाद और अच्छा हो सकता है.

अगर ताजी मोरिंगा की पत्तियां नहीं मिलती हैं, तो मोरिंगा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

परांठे में थोड़ा कद्दूकस किया हुआ पनीर भी मिला सकते हैं.

घी में सेंकने से परांठा ज्यादा स्वादिष्ट और कुरकुरा बनता है.

मोरिंगा परांठा स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छा विकल्प है. इसे बनाना भी काफी आसान है. अगर आप अपने खाने में मोरिंगा की पत्तियां शामिल करना चाहते हैं, तो इस आसान रेसिपी से परांठा बनाकर जरूर ट्राई कर सकते हैं.

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