आलिया भट्ट के सवाल पर सदगुरु ने बहुत सरल, लेकिन गहरी बात कहीं. उन्होंने कहा कि जो माता-पिता हर समय चिंता में रहते हैं, वे अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाते. उनका मानना है कि बच्चों की परवरिश में जरूरत से ज्यादा चिंता करने की बजाय खुद को संतुलित और शांत रखना ज्यादा जरूरी है. अगर माता-पिता का मन स्थिर और पॉजिटिव होगा तो उसका असर सीधे बच्चों के माहौल पर पड़ेगा.