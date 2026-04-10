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Parenting Tips: पैरेंटिंग पर आलिया भट्ट ने पूछे सवाल, सद्गुरु बोले- चिंता नहीं करें, बैलेंस बनाना जरूरी
हाल ही में चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में सद्गुरु के साथ बातचीत के दौरान आलिया भट्ट ने पेरेंटिंग से जुड़ा अहम सवाल पूछा. उन्होंने जानना चाहा कि जो माता-पिता हमेशा इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं.
Parenting Tips: मां बनने के बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है और यही बदलाव इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की जिंदगी में भी साफ नजर आ रहा है. बेटी राहा के जन्म के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदली है और अब वह अपने करियर के साथ-साथ मदरहुड की जिम्मेदारियां को भी संतुलित करने की कोशिश कर रही है. इस बीच पेरेंटिग को लेकर उनका एक सवाल चर्चा में आ गया है, जिसने माता-पिता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है.
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Published at : 10 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion