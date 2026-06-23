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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीParentingParenting Tips: बच्चों को बिना फोन दिखाए भी खिला सकते हैं खाना, ये चार ट्रिक्स आएंगी काम

Parenting Tips: बच्चों को बिना फोन दिखाए भी खिला सकते हैं खाना, ये चार ट्रिक्स आएंगी काम

Parenting Tips : ऐसे में अक्सर पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन, कार्टून या वीडियो का सहारा लेने लगते हैं. हालांकि यह तरीका उस समय आसान जरूर लगता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 23 Jun 2026 04:59 PM (IST)
Parenting Tips : ऐसे में अक्सर पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन, कार्टून या वीडियो का सहारा लेने लगते हैं. हालांकि यह तरीका उस समय आसान जरूर लगता है.

बच्चों को खाना खिलाना कई पेरेंट्स के लिए सबसे बड़े टास्क में से एक बन गया है. कई बच्चे दो-चार कौर खाने के बाद ही मुंह फेर लेते हैं, कुछ केवल अपनी पसंद की चीजें ही खाना चाहते हैं, जबकि कुछ बच्चे सब्जियां देखते ही खाने से मना कर देते हैं. ऐसे में अक्सर पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन, कार्टून या वीडियो का सहारा लेने लगते हैं. हालांकि यह तरीका उस समय आसान जरूर लगता है, लेकिन लंबे समय में बच्चे की खाने की आदतों पर असर डाल सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बच्चों को बिना किसी स्क्रीन के भी अच्छी तरह खाना खिलाया जा सकता है, बस इसके लिए कुछ सही आदतें अपनाने की जरूरत होती है. तो आइए जानते हैं बच्चों को बगैर फोन दिखाएं कैसे बच्चों को खाना खिला सकते हैं और कौन सी चार ट्रिक्स काम आएंगी.

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जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगे और अपने हाथों से चीजें पकड़ना सीख जाए, तब उसे खुद खाने की कोशिश करने का मौका देना चाहिए. इससे बच्चा केवल खाना खाता ही नहीं, बल्कि उसे छूकर, पकड़कर और महसूस करके खाने को समझना भी सीखता है. धीरे-धीरे बच्चे का खाने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह खाने को एक नई एक्टिविटी की तरह अपनाने लगता है.
जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगे और अपने हाथों से चीजें पकड़ना सीख जाए, तब उसे खुद खाने की कोशिश करने का मौका देना चाहिए. इससे बच्चा केवल खाना खाता ही नहीं, बल्कि उसे छूकर, पकड़कर और महसूस करके खाने को समझना भी सीखता है. धीरे-धीरे बच्चे का खाने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह खाने को एक नई एक्टिविटी की तरह अपनाने लगता है.
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कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा प्लेट में रखा पूरा खाना खत्म करें. लेकिन हर बार बच्चे की भूख एक जैसी नहीं होती. ऐसे में उस पर बार-बार खाने का दबाव बनाना सही नहीं माना जाता है. अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसे कुछ समय देना चाहिए. अगर वह फिर भी खाना नहीं खाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि फिलहाल उसे भूख नहीं है. जबरदस्ती खिलाने से बच्चे का खाने के लिए मन और भी कम हो सकता है. इसलिए इस स्थिति में पेशंस रखना जरूरी है.
कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा प्लेट में रखा पूरा खाना खत्म करें. लेकिन हर बार बच्चे की भूख एक जैसी नहीं होती. ऐसे में उस पर बार-बार खाने का दबाव बनाना सही नहीं माना जाता है. अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसे कुछ समय देना चाहिए. अगर वह फिर भी खाना नहीं खाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि फिलहाल उसे भूख नहीं है. जबरदस्ती खिलाने से बच्चे का खाने के लिए मन और भी कम हो सकता है. इसलिए इस स्थिति में पेशंस रखना जरूरी है.
Published at : 23 Jun 2026 04:59 PM (IST)
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Parenting Children Eating Habits Smart Parenting Tips Feeding Children Children Food Habits Feeding Children Without Phone

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