कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा प्लेट में रखा पूरा खाना खत्म करें. लेकिन हर बार बच्चे की भूख एक जैसी नहीं होती. ऐसे में उस पर बार-बार खाने का दबाव बनाना सही नहीं माना जाता है. अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसे कुछ समय देना चाहिए. अगर वह फिर भी खाना नहीं खाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि फिलहाल उसे भूख नहीं है. जबरदस्ती खिलाने से बच्चे का खाने के लिए मन और भी कम हो सकता है. इसलिए इस स्थिति में पेशंस रखना जरूरी है.