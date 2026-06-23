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Parenting Tips: बच्चों को बिना फोन दिखाए भी खिला सकते हैं खाना, ये चार ट्रिक्स आएंगी काम
Parenting Tips : ऐसे में अक्सर पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन, कार्टून या वीडियो का सहारा लेने लगते हैं. हालांकि यह तरीका उस समय आसान जरूर लगता है.
बच्चों को खाना खिलाना कई पेरेंट्स के लिए सबसे बड़े टास्क में से एक बन गया है. कई बच्चे दो-चार कौर खाने के बाद ही मुंह फेर लेते हैं, कुछ केवल अपनी पसंद की चीजें ही खाना चाहते हैं, जबकि कुछ बच्चे सब्जियां देखते ही खाने से मना कर देते हैं. ऐसे में अक्सर पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन, कार्टून या वीडियो का सहारा लेने लगते हैं. हालांकि यह तरीका उस समय आसान जरूर लगता है, लेकिन लंबे समय में बच्चे की खाने की आदतों पर असर डाल सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बच्चों को बिना किसी स्क्रीन के भी अच्छी तरह खाना खिलाया जा सकता है, बस इसके लिए कुछ सही आदतें अपनाने की जरूरत होती है. तो आइए जानते हैं बच्चों को बगैर फोन दिखाएं कैसे बच्चों को खाना खिला सकते हैं और कौन सी चार ट्रिक्स काम आएंगी.
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Published at : 23 Jun 2026 04:59 PM (IST)
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