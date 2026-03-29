हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाTeen Study Tips : बच्चों की स्टडी टेबल पर न रखें ये 5 आइटम्स, पढ़ाई पर पड़ता है भारी असर, यहां देखें पूरी लिस्ट

Teen Study Tips : बच्चों की स्टडी टेबल पर न रखें ये 5 आइटम्स, पढ़ाई पर पड़ता है भारी असर, यहां देखें पूरी लिस्ट

Teen Study Tips : ऐसे में एक साफ-सुथरी और डिस्टरबेंस फ्री स्टडी टेबल बच्चों के फोकस, याददाश्त और पढ़ाई को बढ़ाने में मदद करती है. अगर स्टडी टेबल पर कुछ ऐसी चीजें रखी हों.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Mar 2026 10:06 AM (IST)
Teen Study Tips : ऐसे में एक साफ-सुथरी और डिस्टरबेंस फ्री स्टडी टेबल बच्चों के फोकस, याददाश्त और पढ़ाई को बढ़ाने में मदद करती है. अगर स्टडी टेबल पर कुछ ऐसी चीजें रखी हों.

Teen Study Tips : आज के डिजिटल दुनिया में बच्चों के लिए खासकर टिनेजर्स के लिए पढ़ाई के दौरान ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है. स्मार्टफोन, गेम्स, सोशल मीडिया और कई दूसरी चीजें उनकी पढ़ाई में बड़ी रुकावट डाल सकती हैं. ऐसे में एक व्यवस्थित, साफ-सुथरी और डिस्टरबेंस फ्री स्टडी टेबल बच्चों के फोकस, याददाश्त और पढ़ाई को बढ़ाने में मदद करती है. अगर स्टडी टेबल पर कुछ ऐसी चीजें रखी हों जिससे ध्यान दूसरी जगह जाए, तो बच्चे चाहे कितनी भी मेहनत करें, उनका फोकस कम रहेगा. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बच्चों की स्टडी टेबल पर कौन से 5 आइटम्स न रखें.

1/5
मोबाइल फोन आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. सोशल मीडिया, मैसेज, गेम्स और वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चे का ध्यान डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. यहां तक कि अगर मोबाइल फोन टेबल पर रखा हो, तो बच्चे का मन हर समय नोटिफिकेशन की उम्मीद करता रहता है. इससे पढ़ाई में फोकस कम हो जाता है. इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल फोन को दूसरी जगह रखें, ताकि बच्चे का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे.
मोबाइल फोन आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. सोशल मीडिया, मैसेज, गेम्स और वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चे का ध्यान डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. यहां तक कि अगर मोबाइल फोन टेबल पर रखा हो, तो बच्चे का मन हर समय नोटिफिकेशन की उम्मीद करता रहता है. इससे पढ़ाई में फोकस कम हो जाता है. इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल फोन को दूसरी जगह रखें, ताकि बच्चे का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे.
2/5
स्टडी टेबल पर चिप्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें रखना भी सही नहीं है. बच्चे पढ़ते समय खाते हैं और इससे फोकस डिस्ट्रिक्ट हो जाता है. जंक फूड से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है. इसकी जगह टेबल के पास फल और पानी जैसी हेल्दी चीजें रखें, जिससे बच्चे एक्टिव और फोकस्ड रहें. हेल्दी स्नैक्स और पानी का ग्लास हमेशा आसानी से उपलब्ध रखें.
स्टडी टेबल पर चिप्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें रखना भी सही नहीं है. बच्चे पढ़ते समय खाते हैं और इससे फोकस डिस्ट्रिक्ट हो जाता है. जंक फूड से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है. इसकी जगह टेबल के पास फल और पानी जैसी हेल्दी चीजें रखें, जिससे बच्चे एक्टिव और फोकस्ड रहें. हेल्दी स्नैक्स और पानी का ग्लास हमेशा आसानी से उपलब्ध रखें.
Published at : 29 Mar 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Kids Study Table Concentration In Studies Study For Teenagers Study Habits

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Maharashtra Board: महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ
महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ
शिक्षा
UGC fake university list 2026: फर्जी विश्वविद्यालय से सावधान, यूजीसी की सख्त चेतावनी, इस संस्थान में दाखिला न लें
फर्जी विश्वविद्यालय से सावधान, यूजीसी की सख्त चेतावनी, इस संस्थान में दाखिला न लें
शिक्षा
Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें किस तरह कर सकेंगे चेक
उत्तराखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें किस तरह कर सकेंगे चेक
शिक्षा
Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार कब होगा खत्म? जानें कैसे चेक कर सकेंगे नतीजे
बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार कब होगा खत्म? जानें कैसे चेक कर सकेंगे नतीजे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
बॉलीवुड
IPL 2026: विराट कोहली ने दी फ्लाइंग किस तो शर्माने लगीं अनुष्का शर्मा, वायरल वीडियो
IPL 2026: विराट कोहली ने दी फ्लाइंग किस तो शर्माने लगीं अनुष्का शर्मा, वायरल वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
LIVE: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
शिक्षा
Maharashtra Board: महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ
महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ
हेल्थ
Chest Pain Causes: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टरों ने बताए फेफड़े और पेट से जुड़े कारण
सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टरों ने बताए फेफड़े और पेट से जुड़े कारण
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget