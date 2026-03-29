मोबाइल फोन आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. सोशल मीडिया, मैसेज, गेम्स और वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चे का ध्यान डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. यहां तक कि अगर मोबाइल फोन टेबल पर रखा हो, तो बच्चे का मन हर समय नोटिफिकेशन की उम्मीद करता रहता है. इससे पढ़ाई में फोकस कम हो जाता है. इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल फोन को दूसरी जगह रखें, ताकि बच्चे का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे.