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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीParentingनौकरी और बच्चों के बीच फंसे पेरेंट्स, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

नौकरी और बच्चों के बीच फंसे पेरेंट्स, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

Working Parents Survey 2026 : तकनीक और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाओं से उम्मीद थी कि लोगों की लाइफ आसान होगी, लेकिन हालिया सर्वे कुछ और ही कहानी बता रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 23 Jun 2026 02:10 AM (IST)
Working Parents Survey 2026 : तकनीक और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाओं से उम्मीद थी कि लोगों की लाइफ आसान होगी, लेकिन हालिया सर्वे कुछ और ही कहानी बता रहा है.

आज के समय में काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाना लाखों पेरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है. एक तरफ नौकरी की जिम्मेदारियां हैं तो दूसरी तरफ बच्चों की परवरिश और परिवार की जरूरतें. तकनीक और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाओं से उम्मीद थी कि लोगों की लाइफ आसान होगी, लेकिन हालिया सर्वे कुछ और ही कहानी बता रहा है.अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि बड़ी संख्या में वर्किंग पेरेंट्स महसूस करते हैं कि नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है. सर्वे में 2,242 वर्किंग पेरेंट्स को शामिल किया गया था. रिपोर्ट बताती है कि कई पेरेंट्स हर दिन नौकरी और बच्चों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं.

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सर्वे के अनुसार, 70 प्रतिशत फुल टाइम काम करने वाले पेरेंट्स ने कहा कि वे नौकरी के दौरान भी बच्चों से जुड़े काम करते हैं. वहीं 59 प्रतिशत लोगों ने बताया कि बच्चों के साथ समय बिताते हुए भी उन्हें नौकरी से जुड़े काम करने पड़ते हैं. आज मोबाइल फोन, ईमेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से काम किसी एक जगह तक सीमित नहीं रह गया है. ऑफिस का काम घर तक पहुंच रहा है और घर की जिम्मेदारियां ऑफिस तक ऐसे में पेरेंट्स लगातार दो अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच फंसे रहते हैं.
सर्वे के अनुसार, 70 प्रतिशत फुल टाइम काम करने वाले पेरेंट्स ने कहा कि वे नौकरी के दौरान भी बच्चों से जुड़े काम करते हैं. वहीं 59 प्रतिशत लोगों ने बताया कि बच्चों के साथ समय बिताते हुए भी उन्हें नौकरी से जुड़े काम करने पड़ते हैं. आज मोबाइल फोन, ईमेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से काम किसी एक जगह तक सीमित नहीं रह गया है. ऑफिस का काम घर तक पहुंच रहा है और घर की जिम्मेदारियां ऑफिस तक ऐसे में पेरेंट्स लगातार दो अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच फंसे रहते हैं.
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रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि परिवार की कई जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देतीं, लेकिन उन्हें संभालने में काफी मेंटल एनर्जी लगती है. जैसे बच्चों की स्कूल एक्टिविटी पर नजर रखना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तय करना, जरूरी डॉक्यूमेंट याद रखना या घर की जरूरतों का ध्यान रखना. सर्वे के अनुसार 62 प्रतिशत वर्किंग मदर्स ने कहा कि नौकरी और परिवार के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल है. वहीं 47 प्रतिशत पिता ही ऐसा महसूस करते हैं. इससे साफ है कि महिलाओं पर मानसिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि परिवार की कई जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देतीं, लेकिन उन्हें संभालने में काफी मेंटल एनर्जी लगती है. जैसे बच्चों की स्कूल एक्टिविटी पर नजर रखना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तय करना, जरूरी डॉक्यूमेंट याद रखना या घर की जरूरतों का ध्यान रखना. सर्वे के अनुसार 62 प्रतिशत वर्किंग मदर्स ने कहा कि नौकरी और परिवार के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल है. वहीं 47 प्रतिशत पिता ही ऐसा महसूस करते हैं. इससे साफ है कि महिलाओं पर मानसिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है.
Published at : 23 Jun 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Parenting Work-life Balance Working Parents Pew Research Survey Parenting Challenges Working Parents Survey 2026 Work Life Balance Problem

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