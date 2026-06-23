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नौकरी और बच्चों के बीच फंसे पेरेंट्स, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
Working Parents Survey 2026 : तकनीक और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाओं से उम्मीद थी कि लोगों की लाइफ आसान होगी, लेकिन हालिया सर्वे कुछ और ही कहानी बता रहा है.
आज के समय में काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाना लाखों पेरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है. एक तरफ नौकरी की जिम्मेदारियां हैं तो दूसरी तरफ बच्चों की परवरिश और परिवार की जरूरतें. तकनीक और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाओं से उम्मीद थी कि लोगों की लाइफ आसान होगी, लेकिन हालिया सर्वे कुछ और ही कहानी बता रहा है.अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि बड़ी संख्या में वर्किंग पेरेंट्स महसूस करते हैं कि नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है. सर्वे में 2,242 वर्किंग पेरेंट्स को शामिल किया गया था. रिपोर्ट बताती है कि कई पेरेंट्स हर दिन नौकरी और बच्चों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 02:10 AM (IST)
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