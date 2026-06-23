नौकरी और बच्चों के बीच फंसे पेरेंट्स, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

सर्वे के अनुसार, 70 प्रतिशत फुल टाइम काम करने वाले पेरेंट्स ने कहा कि वे नौकरी के दौरान भी बच्चों से जुड़े काम करते हैं. वहीं 59 प्रतिशत लोगों ने बताया कि बच्चों के साथ समय बिताते हुए भी उन्हें नौकरी से जुड़े काम करने पड़ते हैं. आज मोबाइल फोन, ईमेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से काम किसी एक जगह तक सीमित नहीं रह गया है. ऑफिस का काम घर तक पहुंच रहा है और घर की जिम्मेदारियां ऑफिस तक ऐसे में पेरेंट्स लगातार दो अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच फंसे रहते हैं.