क्या आपका आटा भी हो जाता है खराब? ऐसे रखें महीनों तक फ्रेश

How To Store Wheat Flour To Prevent Bugs: गेहूं का आटा लगभग हर भारतीय किचन में रोजाना इस्तेमाल होता है. रोटी, पराठे और कई तरह की दूसरी चीजें बनाने के लिए आटा हमेशा घर में रखा रहता है. अक्सर लोग सुविधा के लिए एक साथ ज्यादा मात्रा में आटा खरीद लेते हैं और फिर उसे कई दिनों या महीनों तक इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन अगर आटे को सही तरीके से स्टोर न किया जाए, तो उसमें कीड़े लगने, नमी आने या उसकी गंध बदलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

कई बार आटे के डिब्बे में छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देने लगते हैं और पूरा आटा खराब होने का डर रहता है. अच्छी बात यह है कि आटे को सही जगह और सही तरीके से रखने से इन परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है. इसके लिए सबसे जरूरी है कि आटे को खुली पैकिंग में छोड़ने के बजाय अच्छी तरह बंद होने वाले एयरटाइट डिब्बे में रखा जाए.

आटे में कीड़े क्यों लगते हैं?

आटा लंबे समय तक हवा, नमी और गर्मी के संपर्क में रहे तो उसकी क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. खासकर अगर आटे का पैकेट खुला हुआ हो या उसे ऐसी जगह रखा गया हो जहां नमी ज्यादा हो, तो उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है. सूरज की सीधी रोशनी और ज्यादा गर्मी भी आटे की ताजगी पर असर डाल सकती है. इसलिए सिर्फ आटा खरीदना ही काफी नहीं है. उसे रखने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है. सही स्टोरेज से आटा ज्यादा समय तक ताजा रह सकता है और कीड़ों से भी बचा रह सकता है.





आटे को तुरंत एयरटाइट डिब्बे में रखें

आटा खरीदने के बाद उसे लंबे समय तक उसी पेपर पैकेट में रखने के बजाय किसी साफ और अच्छी तरह बंद होने वाले एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर करना बेहतर माना जाता है. इसके लिए प्लास्टिक का फूड-ग्रेड कंटेनर या कांच का जार इस्तेमाल किया जा सकता है. एयरटाइट डिब्बा आटे को बाहर की हवा और नमी से बचाने में मदद करता है. साथ ही, यह आटे में पनपने वाले कीड़ों और दूसरे पेस्ट्स को दूर रखने में भी मददगार हो सकता है. डिब्बा इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित करें कि वह साफ और पूरी तरह सूखा हुआ हो.

डिब्बे को कहां रखें, यह भी जरूरी

आटे को एयरटाइट डिब्बे में रखने के बाद उसे कहीं भी रख देना सही तरीका नहीं है. इसे ऐसी जगह रखें जो ठंडी, सूखी और अंधेरी हो. किचन की ऐसी अलमारी या पेंट्री इसके लिए बेहतर जगह हो सकती है, जहां सीधी धूप न आती हो. बहुत ज्यादा गर्मी आटे की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है, जबकि नमी आटे को गीला और चिपचिपा बना सकती है. इसलिए सिंक या ऐसी जगह के पास आटे का डिब्बा रखने से बचें जहां पानी या भाप ज्यादा पहुंचती हो.







अगर आटा कम इस्तेमाल होता है तो फ्रिज में रखें

अगर घर में आटे का इस्तेमाल कम होता है या आपने एक साथ काफी ज्यादा आटा खरीद लिया है, तो उसे फ्रिज में रखना भी एक विकल्प हो सकता है. सही तरीके से एयरटाइट कंटेनर में रखा गया आटा लंबे समय तक चल सकता है. फ्रिज में रखते समय भी ध्यान रखें कि आटे का डिब्बा ऐसी चीजों के पास न हो जहां से नमी पहुंच सकती है. नमी के संपर्क में आने से आटा गुठलियों में बदल सकता है और उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है. इसलिए कंटेनर को अच्छी तरह बंद रखना जरूरी है.

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लंबे समय के लिए फ्रीजर भी है विकल्प

अगर आप आटे का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या थोक में आटा खरीदते हैं, तो लंबे समय तक स्टोर करने के लिए फ्रीजर का विकल्प भी इस्तेमाल किया जा सकता है. फ्रीजर में रखते समय आटे को अच्छी तरह सील किए हुए कंटेनर में रखना जरूरी है ताकि उसमें हवा और नमी न पहुंचे. फ्रीजर से आटा निकालने के बाद तुरंत कंटेनर न खोलें. पहले उसे कमरे के तापमान तक आने दें और उसके बाद ही डिब्बा खोलें. इससे बाहर की नमी आटे के संपर्क में आने और उसमें गीलापन पैदा होने की संभावना कम हो सकती है.





पुराने आटे की पहचान कैसे करें?

अगर आटे से बासी, खट्टी या सीलन जैसी गंध आने लगे, तो उसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इसके अलावा अगर आटे में फफूंद दिखाई दे, उसका रंग बदल गया हो या उसमें असामान्य गुठलियां नजर आएं, तो उसे फेंक देना बेहतर है. अलग-अलग तरह के आटे की शेल्फ लाइफ भी अलग हो सकती है. गेहूं के आटे जैसे कुछ आटे सही तरीके से स्टोर करने पर कई महीनों तक चल सकते हैं, जबकि कुछ स्पेशलिटी फ्लोर जल्दी खराब हो सकते हैं. इसलिए कम इस्तेमाल होने वाले आटे को ठंडी जगह या फ्रीजर में रखना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है.

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