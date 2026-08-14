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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद

15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद

Delhi Traffic Advisory: राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) से पहले पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान कई रास्तों पर आवाजाही बैन कर दी गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Aug 2026 11:21 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) से पहले पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा शनिवार (15 अगस्त) को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर जन सुरक्षा और सुविधा के लिए सुबह 4:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कुछ ट्रैफिक बैन, रूट डायवर्जन और वाहनों के आने-जाने को लेकर नियम लागू रहेंगे.

ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि प्रतिबंधित सड़कों से बचें और निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. साथ ही अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें. एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल्स, वीएमएस और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की ये अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों से अपील भी की गई है. एडवाइजरी में कहा गया कि दिल्ली पुलिस सभी यात्रियों से अपील करती है कि वे स्वतंत्रता दिवस 2026 के दौरान सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने में सहयोग करें. साथ ही सुरक्षित यात्रा करें.

स्वतंत्रता दिवस पर यह रास्ते रहेंगे बंद 

स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए और आम जनता की सुरक्षा, सुरक्षा और सुविधा के लिए शनिवार (15 अगस्त) को लाल किला और उसके आसपास कुछ यातायात प्रतिबंध और बदलाव लागू रहेंगे. लाल किले के आसपास यातायात कई रास्ते सुबह 4 बजे से 10 बजे तक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी. केवल वैध लेबल वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी.

पुलिस द्वारा नेताजी सुभाष मार्ग-दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक लोथियन रोड, जीपीओ-दिल्ली से छत्ता रेल चौक, एस.पी. मुखर्जी मार्ग- एच.सी. सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक, चांदनी चौक रोड- फाउंटेन चौक से लाल किला, निशाद राज मार्ग- रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और लिंक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, रिंग रोड- राजघाट से आईएसबीटी, कश्मीरी गेट पर रास्ते बंद रहेंगे. 

इन रास्तों पर यात्रा करने से बचने की सलाह

ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई सड़कों से बचने की सलाह दी गई है. इसमें सी-हेक्सागोन, इंडिया गेट कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जे.एल. नेहरू मार्ग, निज़ामुद्दीन खट्टा और आईएसबीटी के बीच रिंग रोड, सलीमगढ़ बाईपास के माध्यम से कश्मीरी गेट बाहरी रिंग रोड शामिल हैं.

स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा चाक-चौबंद

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने समूची राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. कार्यक्रमों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए गश्त, वाहन जांच, ड्रोन निगरानी और ‘मॉक ड्रिल’ आयोजित की जा रही हैं. शहर की सीमाओं, भीड़भाड़ वाले बाजारों, मॉल, होटल, सार्वजनिक जगहों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI POLICE Indepndence Day 2026 Indepndence Day
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