हर किसी की तारीफ करने वाला इंसान भरोसे लायक नहीं होता. जब हर बात में वाह-वाह हो, तो असली राय खो जाती है. सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत पड़ने पर सही सलाह दें, भले ही वह कड़वी क्यों न लगे.