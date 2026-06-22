हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलImportant Life Lessons: क्या उम्र बीतने के बाद समझ आती हैं ये बातें? आज ही जान लें जिंदगी के 10 कड़वे सच

Important Life Lessons: क्या उम्र बीतने के बाद समझ आती हैं ये बातें? आज ही जान लें जिंदगी के 10 कड़वे सच

How To Live A Happy Life: जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो समय के साथ इंसान को समझ में आती हैं और उसके बाद उसको काफी पछतावा होता है. चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Jun 2026 11:26 AM (IST)
How To Live A Happy Life: जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो समय के साथ इंसान को समझ में आती हैं और उसके बाद उसको काफी पछतावा होता है. चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में.

जिंदगी की असली सीख किताबों से नहीं, ठोकरों से मिलती है. कई बातें हमें देर से समझ आती हैं, जब हम काफी कुछ देख-सुन चुके होते हैं, अगर इन्हें पहले समझ लिया जाए, तो जीवन थोड़ा आसान और संतुलित बन सकता है.

1/10
हर किसी की तारीफ करने वाला इंसान भरोसे लायक नहीं होता. जब हर बात में वाह-वाह हो, तो असली राय खो जाती है. सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत पड़ने पर सही सलाह दें, भले ही वह कड़वी क्यों न लगे.
हर किसी की तारीफ करने वाला इंसान भरोसे लायक नहीं होता. जब हर बात में वाह-वाह हो, तो असली राय खो जाती है. सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत पड़ने पर सही सलाह दें, भले ही वह कड़वी क्यों न लगे.
2/10
किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से अक्सर पछतावा होता है. थोड़ा ठहरकर सोचने से भावनाएं शांत होती हैं और समझदारी से जवाब निकलता है. यही आदत रिश्तों और काम दोनों में बहुत कुछ बचा सकती है.
किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से अक्सर पछतावा होता है. थोड़ा ठहरकर सोचने से भावनाएं शांत होती हैं और समझदारी से जवाब निकलता है. यही आदत रिश्तों और काम दोनों में बहुत कुछ बचा सकती है.
Published at : 22 Jun 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Life Lessons Important Life Lessons Lessons In Life

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Himalayan Breakfast: बटर-टी से लेकर सेल रोटी तक, पहाड़ों के लोगों को दिनभर फौलादी एनर्जी देती हैं ये चीजें
बटर-टी से लेकर सेल रोटी तक, पहाड़ों के लोगों को दिनभर फौलादी एनर्जी देती हैं ये चीजें
लाइफस्टाइल
Prenatal Yoga Benefits: प्रेग्नेंसी में कमर दर्द और खराब नींद से मिलेगा छुटकारा, बस रोज करें ये एक काम
प्रेग्नेंसी में कमर दर्द और खराब नींद से मिलेगा छुटकारा, बस रोज करें ये एक काम
लाइफस्टाइल
Puri Varanasi Ayodhya Tour: IRCTC का धमाकेदार पैकेज, रहना-खाना फ्री, एक साथ करें अयोध्या, काशी, पुरी और मां काली के दर्शन
IRCTC का धमाकेदार पैकेज, रहना-खाना फ्री, एक साथ करें अयोध्या, काशी, पुरी और मां काली के दर्शन
लाइफस्टाइल
Digital Safety For Children: इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के लिए बिछा है जाल, 13 की उम्र से पहले सिखा दें ये सेफ्टी रूल्स
इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के लिए बिछा है जाल, 13 की उम्र से पहले सिखा दें ये सेफ्टी रूल्स
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन
अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन
बिहार
राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'
राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर धारधार हथियार से जानलेवा हमला, हालत नाजुक, एक आरोपी गिरफ्तार
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
स्पोर्ट्स
Yashasvi Jaiswal Viral News: फादर्स डे पर यशस्वी जायसवाल ने पापा को गिफ्ट की लग्जरी कार, कीमत जानकर उड़ जाएगा होश
फादर्स डे पर यशस्वी जायसवाल ने पापा को गिफ्ट की लग्जरी कार, कीमत जानकर उड़ जाएगा होश
इंडिया
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती के इस कदम से उड़ी अखिलेश यादव की नींद? ब्राह्मण समाज का जिक्र कर BSP चीफ का बड़ा दावा
मायावती के इस कदम से उड़ी अखिलेश यादव की नींद? ब्राह्मण समाज का जिक्र कर BSP चीफ का बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग
प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget