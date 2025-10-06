एक्सप्लोरर
Karva Chauth 2025: करवाचौथ पर पहननी है लाल साड़ी तो आलिया भट्ट वाले लुक आएंगे काम, कसम से आग लगा देंगी आप
Karva Chauth 2025: करवाचौथ पर लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस करवाचौथ कुछ नया, ट्रेडिशनल और ग्लैमरस पहनना चाहती हैं तो आलिया भट्ट की रेड साड़ी लुक परफेक्ट रहेगा.
हर शादीशुदा महिला के लिए करवाचौथ का दिन बेहद खास होता है. यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि प्यार और विश्वास का त्योहार है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं, खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं. इस त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं. जैसे- शॉपिंग, पार्लर, श्रृंगार और सबसे जरूरी करवाचौथ की साड़ी होती है. इस दिन खासतौर पर लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस करवाचौथ कुछ नया, ट्रेडिशनल और ग्लैमरस पहनना चाहती हैं तो आलिया भट्ट की रेड साड़ी लुक से इंस्पिरेशन लेना एकदम परफेक्ट रहेगा.
