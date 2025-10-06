अगर आप रेड शेड से थोड़ा लाइट और पिंक कंट्रास्ट में कुछ ढूंढ रही हैं तो आलिया का ये पिंक कंट्रास्ट साड़ी और गोल्डन ब्लाउज वाला लुक ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ ही आप गोल्डन भारी ज्वैलरी कैरी कर सकती हैं. साथ ही हेयर स्टाइल थोड़ा सिंपल रख सकती हैं. यह आपको एक एलीगेंट लुक देगा.