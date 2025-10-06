हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलKarva Chauth 2025: करवाचौथ पर पहननी है लाल साड़ी तो आलिया भट्ट वाले लुक आएंगे काम, कसम से आग लगा देंगी आप

Karva Chauth 2025: करवाचौथ पर लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस करवाचौथ कुछ नया, ट्रेडिशनल और ग्लैमरस पहनना चाहती हैं तो आलिया भट्ट की रेड साड़ी लुक परफेक्ट रहेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Oct 2025 03:40 PM (IST)
हर शादीशुदा महिला के लिए करवाचौथ का दिन बेहद खास होता है. यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि प्यार और विश्वास का त्योहार है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं, खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं. इस त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं. जैसे- शॉपिंग, पार्लर, श्रृंगार और सबसे जरूरी करवाचौथ की साड़ी होती है. इस दिन खासतौर पर लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस करवाचौथ कुछ नया, ट्रेडिशनल और ग्लैमरस पहनना चाहती हैं तो आलिया भट्ट की रेड साड़ी लुक से इंस्पिरेशन लेना एकदम परफेक्ट रहेगा.

1/6
इस करवाचौथ आप आलिया भट्ट जैसे साड़ी का स्लीव लेस ब्लाउज और लाल भारी साड़ी वाला खूबसूरत लुक ट्राई कर सकती हैं.यह लुक ना ज्यादा ओवर, ना बहुत सिंपल लगेगा बल्कि करवाचौथ के लिए एकदम बैलेंस रहेगा. इस साड़ी के साथ आप हल्का मेकअप और मैचिंग इयररिंग्स पहन सकती हैं.
2/6
अगर आप कुछ बेहद सिंपल लुक चाहते हैं तो आलिया की तरह नेट की सिंपल रेड साड़ी और सिंपल रेड ब्लाउज वाला लुक कैरी कर सकती हैं. इस लुक में आप अच्छा सा हेयर स्टाइल और भारी इयररिंग्स कैरी कर सकती है. चाहे तो नेकलेस भी कैरी कर सकती हैं.
3/6
इस करवाचौथ अगर आप थोड़ा बोल्ड और ट्रेडिशनल दोनों टच चाहती हैं तो आलिया का ये डीप नेक स्लीव वाला कंट्रास्ट ब्लाउज और रेड साड़ी लुक आपके लिए बेस्ट है. इसके साथ ही आप ऑक्सिडाइज्ड इयररिंग्स कैरी कर सकती हैं और मिनिमल मेकअप रख सकती हैं.
4/6
अगर आप करवा चौथ पर एक रॉयल लुक कैरी करना चाहती हैं तो आलिया की तरह डार्क रेड कोडेड ब्लाउज और डार्क रेड साड़ी कैरी कर सकती हैं. इसके साथ ही आप भारी नेकलेस और मैचिंग इयरिंग्स कैरी करके अपने इस रॉयल लुक को पूरा कर सकती हैं.
5/6
अगर आप रेड शेड से थोड़ा लाइट और पिंक कंट्रास्ट में कुछ ढूंढ रही हैं तो आलिया का ये पिंक कंट्रास्ट साड़ी और गोल्डन ब्लाउज वाला लुक ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ ही आप गोल्डन भारी ज्वैलरी कैरी कर सकती हैं. साथ ही हेयर स्टाइल थोड़ा सिंपल रख सकती हैं. यह आपको एक एलीगेंट लुक देगा.
6/6
अगर आपका पहला करवाचौथ है, ऐसे में इस बार आप एकदम सिंपल और हटकर कुछ स्टाइल करना चाहती हैं तो आलिया की तरह प्लेन रेड साड़ी और वी नेक ब्लाउज वाला लुक कैरी कर सकती हैं. इसके साथ ही आप लंबे झुमके और कमर बंध भी कैरी कर सकती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Karwachauth Karwachauth 2025 Karwachauth 2025 Saree Look Alia Bhatt Red Saree Style Karwachauth Red Saree

Embed widget