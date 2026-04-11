दूसरा तरीका है बेकिंग सोडा का उपयोग करके, बेकिंग सोडा सफाई के लिए एक बहुत असरदार तरीका माना जाता है. इसके लिए आपको तवे पर थोड़ा पानी गर्म करें, फिर उसमें एक से दो चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें. फिर इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें जिससे जमी हुई परत नरम हो जाए. फिर इसके बाद बरतन धुलने वाले स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़ें और पानी से धो लें. इससे आपका तवा काफी हद तक साफ हो जाएगा.