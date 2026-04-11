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Home Tips: रोटी बनाते-बनाते काला हो गया है तवा, बिना मेहनत झटपट ऐसे चमकाएं
अगर आपका तवा रोटी बनाते-बनाते काला और गंदा हो गया है तो अब उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है. सही तरीके और देखभाल करने पर आपका तवा फिर से नया जैसा चमकने लगेगा और लंबे समय तक टिकेगा.
रसोई में तवा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बर्तन है. रोजाना रोटी, पराठे या चीला बनाने की वजह से इस पर धीरे-धीरे काली और ज़द्दी परत जमने लगती हैं. कई बार तवे पर इतनी चिकनाई और गंदगी जमा हो जाती है कि उसे रगड़कर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लोग घंटों इसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, फिर भी तवा पहले जैसा नहीं चमकता. अगर आपके घर का तवा भी काला और गंदा हो गया है तो परेशान न हों. आप घर में मौजूद कुछ आसान चीज़ों की मदद से बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने तवे को बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 12:02 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion