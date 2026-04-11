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Home Tips: रोटी बनाते-बनाते काला हो गया है तवा, बिना मेहनत झटपट ऐसे चमकाएं

अगर आपका तवा रोटी बनाते-बनाते काला और गंदा हो गया है तो अब उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है. सही तरीके और देखभाल करने पर आपका तवा फिर से नया जैसा चमकने लगेगा और लंबे समय तक टिकेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Apr 2026 12:02 PM (IST)
अगर आपका तवा रोटी बनाते-बनाते काला और गंदा हो गया है तो अब उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है. सही तरीके और देखभाल करने पर आपका तवा फिर से नया जैसा चमकने लगेगा और लंबे समय तक टिकेगा.

रसोई में तवा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बर्तन है. रोजाना रोटी, पराठे या चीला बनाने की वजह से इस पर धीरे-धीरे काली और ज़द्दी परत जमने लगती हैं. कई बार तवे पर इतनी चिकनाई और गंदगी जमा हो जाती है कि उसे रगड़कर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लोग घंटों इसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, फिर भी तवा पहले जैसा नहीं चमकता. अगर आपके घर का तवा भी काला और गंदा हो गया है तो परेशान न हों. आप घर में मौजूद कुछ आसान चीज़ों की मदद से बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने तवे को बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं.

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सबसे पहला और आसान तरीका है नमक और नींबू का इस्तेमाल करना. इसके लिए तवे को हल्का गर्म करें और उस पर नमक डाल दें. अब एक नींबू को आधा काटकर तवे पर रगड़ें और नींबू की खटास और नमक की रगड़ जमी हुई गंदगी को धीरे-धीरे हटाने लगती है. साथ ही कुछ मिनट तक रगड़ने के बाद तवे को पानी से धो लें इससे तवा साफ और चमकदार दिखने लगेगा.
सबसे पहला और आसान तरीका है नमक और नींबू का इस्तेमाल करना. इसके लिए तवे को हल्का गर्म करें और उस पर नमक डाल दें. अब एक नींबू को आधा काटकर तवे पर रगड़ें और नींबू की खटास और नमक की रगड़ जमी हुई गंदगी को धीरे-धीरे हटाने लगती है. साथ ही कुछ मिनट तक रगड़ने के बाद तवे को पानी से धो लें इससे तवा साफ और चमकदार दिखने लगेगा.
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दूसरा तरीका है बेकिंग सोडा का उपयोग करके, बेकिंग सोडा सफाई के लिए एक बहुत असरदार तरीका माना जाता है. इसके लिए आपको तवे पर थोड़ा पानी गर्म करें, फिर उसमें एक से दो चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें. फिर इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें जिससे जमी हुई परत नरम हो जाए. फिर इसके बाद बरतन धुलने वाले स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़ें और पानी से धो लें. इससे आपका तवा काफी हद तक साफ हो जाएगा.
दूसरा तरीका है बेकिंग सोडा का उपयोग करके, बेकिंग सोडा सफाई के लिए एक बहुत असरदार तरीका माना जाता है. इसके लिए आपको तवे पर थोड़ा पानी गर्म करें, फिर उसमें एक से दो चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें. फिर इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें जिससे जमी हुई परत नरम हो जाए. फिर इसके बाद बरतन धुलने वाले स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़ें और पानी से धो लें. इससे आपका तवा काफी हद तक साफ हो जाएगा.
Published at : 11 Apr 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
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