रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, CM से सीधी बातचीत की मांग

छात्र आंदोलन के 22वें दिन शनिवार (15 अगस्त) को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यभर से पहुंचे हजारों छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली. छात्रों का कहना है कि अब वे सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे बातचीत करना चाहते हैं, मंत्रियों से नहीं.

छात्रों की तिरंगा यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुई. इसके बाद यात्रा कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल लालपुर और फिरायालाल चौक होते हुए वापस स्टेडियम पहुंची. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते नजर आए.

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JPSC-JSSC परीक्षा में धांधली की जांच की मांग

छात्रों की सबसे बड़ी मांग JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली की CBI जांच कराने की है. छात्र JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग पहले से कर रहे हैं. उनका कहना है कि केवल जुबानी आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा.

छात्रों ने JPSC 14वीं PT परीक्षा को रद्द करने की लिखित अधिसूचना जारी करने की मांग की है. उनका सवाल है कि जब परीक्षा रद्द करने का आश्वासन दिया जा चुका है तो इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन कब जारी होगा.

CM आवास घेराव की तैयारी

छात्रों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सकते हैं. छात्रों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

छात्र JPSC की 11वीं और 13वीं परीक्षा को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं. उनका दावा है कि इन परीक्षाओं में भी गड़बड़ी हुई है. छात्रों ने कहा कि मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने CID रिमांड में पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं.

राहुल गांधी से भी छात्रों की अपील

आंदोलन कर रहे छात्रों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी धरने में शामिल होने की अपील की है. छात्रों का कहना है कि कांग्रेस सरकार में शामिल है, इसलिए राहुल गांधी यहां आकर उनकी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखें.

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छात्रों ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो कांग्रेस को सरकार से समर्थन वापस लेने पर भी विचार करना चाहिए. छात्रों का कहना है कि अब वे किसी मंत्री से नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत चाहते हैं और अपनी मांगों पर लिखित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं.