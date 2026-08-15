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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 5 घंटे से पानी में पड़े शख्स को पुलिस ने समझा शव, निकालने गए तो उठकर बैठा

Video: 5 घंटे से पानी में पड़े शख्स को पुलिस ने समझा शव, निकालने गए तो उठकर बैठा

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अधिकारियों ने पानी में उतरकर उस व्यक्ति को बाहर निकालने की तैयारी शुरू की. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों को खूब हंसाया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Aug 2026 04:10 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग पहले हैरान हो रहे हैं और फिर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. वीडियो में एक शख्स झील में बिल्कुल स्थिर हालत में तैरता दिखाई देता है. उसे देखकर आसपास के लोगों को लगा कि शायद किसी व्यक्ति की मौत हो गई है और उसका शव पानी में तैर रहा है. मामला इतना गंभीर लगा कि लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी.

झील में घंटों तक पड़ा रहा शख्स, लोगों को लगा हो चुकी है मौत

बताया जा रहा है कि यह घटना तेलंगाना के हनमकोंडा इलाके की है. स्थानीय लोगों ने झील में एक व्यक्ति को लंबे समय तक बिना हिले-डुले तैरते देखा. करीब पांच घंटे तक उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई. धीरे-धीरे खबर फैलने लगी कि झील में एक शव पड़ा हुआ है. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को बुलाया गया.

 
 
 
 
 
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'शव' निकालने पहुंची पुलिस, फिर हुआ फिल्मी ट्विस्ट

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अधिकारियों ने पानी में उतरकर उस व्यक्ति को बाहर निकालने की तैयारी शुरू की. लेकिन जैसे ही एक पुलिसकर्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. जिसे लोग मृत समझ रहे थे, वह अचानक उठकर बैठ गया. यह नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए चौंक गए और आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए.

फिर सामने आई पूरी कहानी

शख्स ने बताया कि वह पास की एक ग्रेनाइट खदान में काम करता है. उस दिन भीषण गर्मी और लंबे समय तक काम करने की वजह से वह बेहद थक गया था. खुद को ठंडक पहुंचाने के लिए वह झील में उतरा था. पानी में आराम करते-करते उसे इतनी गहरी नींद आ गई कि वह वहीं तैरते हुए सो गया. इसी दौरान लोगों ने उसे देखा और मृत समझ लिया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए खूब मजे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि "भाई ने ऐसी नींद ली कि पूरा इलाका परेशान हो गया", तो कोई मजाक में लिख रहा है कि "इतनी गहरी नींद तो शायद ही किसी को आती होगी." कई यूजर्स पुलिसकर्मियों की प्रतिक्रिया पर भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बेचारे पुलिस वाले का क्या हाल हुआ होगा.

यह भी पढ़ें: Water Tank Collapse: अचानक भरभराकर गिरी पानी की टंकी, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

कुछ सेकंड का वीडियो, लेकिन लाखों लोगों का मनोरंजन

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. एक तरफ जहां लोगों को राहत है कि कोई हादसा नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने इंटरनेट पर हंसी का माहौल बना दिया है. पांच घंटे तक जिसे लोग शव समझते रहे, वह असल में गर्मी और थकान से परेशान एक मजदूर निकला, जो झील में आराम करते-करते गहरी नींद में सो गया था. यही वजह है कि यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 04:10 PM (IST)
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