5 घंटे से पानी में पड़े शख्स को पुलिस ने समझा शव, निकालने गए तो उठकर बैठा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग पहले हैरान हो रहे हैं और फिर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. वीडियो में एक शख्स झील में बिल्कुल स्थिर हालत में तैरता दिखाई देता है. उसे देखकर आसपास के लोगों को लगा कि शायद किसी व्यक्ति की मौत हो गई है और उसका शव पानी में तैर रहा है. मामला इतना गंभीर लगा कि लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी.

झील में घंटों तक पड़ा रहा शख्स, लोगों को लगा हो चुकी है मौत

बताया जा रहा है कि यह घटना तेलंगाना के हनमकोंडा इलाके की है. स्थानीय लोगों ने झील में एक व्यक्ति को लंबे समय तक बिना हिले-डुले तैरते देखा. करीब पांच घंटे तक उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई. धीरे-धीरे खबर फैलने लगी कि झील में एक शव पड़ा हुआ है. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को बुलाया गया.

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'शव' निकालने पहुंची पुलिस, फिर हुआ फिल्मी ट्विस्ट

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अधिकारियों ने पानी में उतरकर उस व्यक्ति को बाहर निकालने की तैयारी शुरू की. लेकिन जैसे ही एक पुलिसकर्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. जिसे लोग मृत समझ रहे थे, वह अचानक उठकर बैठ गया. यह नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए चौंक गए और आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए.

फिर सामने आई पूरी कहानी

शख्स ने बताया कि वह पास की एक ग्रेनाइट खदान में काम करता है. उस दिन भीषण गर्मी और लंबे समय तक काम करने की वजह से वह बेहद थक गया था. खुद को ठंडक पहुंचाने के लिए वह झील में उतरा था. पानी में आराम करते-करते उसे इतनी गहरी नींद आ गई कि वह वहीं तैरते हुए सो गया. इसी दौरान लोगों ने उसे देखा और मृत समझ लिया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए खूब मजे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि "भाई ने ऐसी नींद ली कि पूरा इलाका परेशान हो गया", तो कोई मजाक में लिख रहा है कि "इतनी गहरी नींद तो शायद ही किसी को आती होगी." कई यूजर्स पुलिसकर्मियों की प्रतिक्रिया पर भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बेचारे पुलिस वाले का क्या हाल हुआ होगा.

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कुछ सेकंड का वीडियो, लेकिन लाखों लोगों का मनोरंजन

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. एक तरफ जहां लोगों को राहत है कि कोई हादसा नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने इंटरनेट पर हंसी का माहौल बना दिया है. पांच घंटे तक जिसे लोग शव समझते रहे, वह असल में गर्मी और थकान से परेशान एक मजदूर निकला, जो झील में आराम करते-करते गहरी नींद में सो गया था. यही वजह है कि यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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