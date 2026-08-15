21वीं सदी में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय, देवदत्त पडिक्कल का पहले टेस्ट में कमाल

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल ने ऐतिहासिक शतक जड़ा. पडिक्कल पहले दिन 131 रनों पर नाबाद लौटे. वह भारत के लिए 21वीं सदी में नंबर-3 पर शतक जड़ने वाले दूसरे लेफ्टी यानी बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले 2002 में सौरव गांगुली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 136 रनों की पारी खेली थी. 24 साल के लंबे इंतजार के बाद पडिक्कल ने यह रिकॉर्ड तोड़ा.

देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास

यशस्वी जायसवाल (32 रन) के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर उतरे देवदत्त पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और श्रीलंकाई गेंदबाजों को खासा तंग किया. पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक 134 गेंद में पूरा किया. वह पहले दिन का खेल खत्म होने के समय 178 गेंद में 131 रनों पर नाबाद रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और एक छक्का निकला.

मार्च, 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू करने वाले देवदत्त पडिक्कल को साई सुदर्शन के बाहर होने के बाद नंबर तीन की पोजीशन पर खेलने का मौका मिला है. वह साल 2002 के बाद भारत की ओर से इस पोजीशन पर खेलते हुए शतक लगाने वाले पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं. 2002 में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने नंबर तीन पर खेलते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ 136 रनों की दमदार पारी खेली थी.

दो साल का सूखा भी हुआ खत्म

इसके साथ ही पडिक्कल साल 2024 के बाद भारत की ओर से नंबर तीन पर खेलते हुए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं. 2024 में शुभमन गिल ने इस पोजीशन पर खेलते हुए भारत की ओर से आखिरी शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था. इसके बाद भारत ने 19 टेस्ट मैचों में नंबर तीन की पोजीशन पर 7 बल्लेबाजों को आजमाया, लेकिन उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा. 7 बल्लेबाजों ने मिलकर नंबर तीन की पोजीशन पर 27.28 की औसत से रन बनाए.

भारत के नाम रहा गॉल टेस्ट का पहला दिन

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा. बारिश की वजह से पहले दिन सिर्फ 73 ओवर का खेल हो सका. इस दौरान टीम इंडिया ने दो विकेट खोकर 288 रन बनाए. स्टम्प्स के समय देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रनों पर नाबाद लौटे. वहीं केएल राहुल 77 रनों पर रिटायर्ड हर्ट हुए. इससे पहले यशस्वी जायसवाल 37 गेंद में पांच चौकों की मदद से 32 रन बनाकर आउट हुए. वह रन आउट होकर पवेलियन लौटे. कप्तान शुभमन गिल 28 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें प्रभात जयसूर्या ने आउट किया. श्रीलंका की तरफ से एकमात्र सफलता प्रभात जयसूर्या ने हासिल की, जिन्होंने 24 ओवरों में 77 रन देकर 1 विकेट निकाला है.

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