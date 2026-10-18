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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थगाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च

गाना सुनते हुए लगवाएंगे इंजेक्शन तो कम महसूस होगा दर्द, चौंका देगी यह रिसर्च

सुई लगने से डर लगता है तो अपना पसंदीदा गाना सुनना मददगार हो सकता है. ज्यूरिख के शोधकर्ताओं की स्टडी में संगीत सुनने वाले मरीजों ने इंजेक्शन के बाद कम दर्द महसूस होने की रिसर्च सामने आई.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 18 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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इंजेक्शन लगवाने के नाम से कई लोगों को घबराहट होने लगती है. कुछ लोग सुई देखकर डरते हैं तो कुछ को उसके चुभने का दर्द परेशान करता है. लेकिन क्या एक पसंदीदा गाना इस परेशानी को कम कर सकता है? फ्रंटियर्स इन पेन रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि नस में सुई लगने के दौरान अपना पसंदीदा संगीत सुनने से दर्द का अनुभव कम होता है. 

 204 मरीजों पर किया गया अध्ययन

स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने MRI जांच से पहले नस में कैनुला लगाने की प्रक्रिया से गुजर रहे 204 मरीजों को अध्ययन में शामिल किया. मरीजों को चार समूहों में बांटा गया. एक समूह ने अपना पसंदीदा संगीत सुना, दूसरे ने मोजार्ट की धुन, तीसरे ने रिलैक्सेशन म्यूजिक और चौथे समूह ने कोई संगीत नहीं सुना. इसके बाद मरीजों से सुई लगने के तुरंत बाद, 30 सेकंड बाद और दो मिनट बाद दर्द का अनुभव बताने को कहा गया. इस तरह शोधकर्ताओं ने अलग-अलग संगीत के प्रभाव की तुलना की.

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पसंदीदा गाना सुनने वालों को मिली ज्यादा राहत

अध्ययन में अपने पसंद का संगीत सुनने वाले मरीजों ने सुई लगने के 30 सेकंड और दो मिनट बाद कम दर्द महसूस किया. जिन मरीजों को सुई लगाने से पहले भी दर्द था, उनमें पसंदीदा संगीत सुनने से सुई लगने के तुरंत बाद भी दर्द कम दर्ज किया गया. मोजार्ट का संगीत सुनने वाले कुछ मरीजों को भी राहत मिली, लेकिन इसका स्पष्ट असर उन लोगों में दिखा जिन्हें प्रक्रिया से पहले ही दर्द महसूस हो रहा था. वहीं, रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनने वाले समूह में दर्द कम होने का खास असर नहीं मिला.

हर शांत संगीत से क्यों नहीं मिली राहत?

शोधकर्ताओं के मुताबिक, पसंदीदा गाना सुनने से व्यक्ति का ध्यान सुई लगने की प्रक्रिया से हटकर संगीत पर जाता है. इससे दर्द का अनुभव कम होता है. इसके उलट, बहुत धीमा और एक जैसी धुन वाला रिलैक्सेशन म्यूजिक कुछ लोगों का ध्यान उतनी मजबूती से नहीं खींच पाया है. इसका प्रभाव व्यक्ति की पसंद और स्थिति के अनुसार अलग होता है.

क्या इंजेक्शन के डर में संगीत मदद करता है?

इस रिसर्च से संकेत मिलता है कि छोटी और थोड़े समय तक चलने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान पसंदीदा संगीत मरीज को आराम देने का आसान तरीका हो सकता है. लेकिन यह अध्ययन खास तौर पर MRI से पहले नस में कैनुला लगाने की प्रक्रिया पर किया गया था. इसलिए इसके नतीजों को हर तरह के इंजेक्शन, टीकाकरण या ज्यादा दर्द वाली चिकित्सा प्रक्रिया पर सीधे कारगर नहीं कह सकते . 

यह भी पढ़ें : LNJP में हाईटेक CT और MRI मशीनें, जांच सुविधाओं को मिलेगी रफ्तार

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 18 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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