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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बीबी आपको कभी...', इजरायल इलेक्शन से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए किया प्रचार

'बीबी आपको कभी...', इजरायल इलेक्शन से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए किया प्रचार

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू की जमकर तारीफ की. उन्होंने इजरायल चुनाव से पहले नेतन्याहू के लिए प्रचार भी किया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 19 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर तारीफ की. उन्होंने इजरायल इलेक्शन से पहले नेतन्याहू का प्रचार करते हुए उन्हें बहादुर प्रधानमंत्री करार दिया. ट्रंप ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट भी शेयर की. ट्रंप ने कहा कि बीबी नेतन्याहू बहुत बहादुर और तेज दिमाग के नेता है. 

दरअसल इजरायल में 27 अक्तूबर को संसदीय चुनाव होने वाला है. ट्रंप ने इससे पहले इजरायल को व्हाइट हाउस का दोस्त करार दिया. उन्होंने ट्रूथ पर लिखा, बीबी नेतन्याहू एक वॉरियर प्रधानमंत्री हैं और ईरान के खिलाफ लड़ाई में शांति के उससे भी बड़े भागीदार रहे हैं, वही ईरान जिसका 51 साल पुराना नारा है, 'डेथ टू इजरायल, डेथ टू अमेरिका.'  

ईरान को लेकर क्या बोले ट्रंप

ट्रंप ने कहा, 'कोई भी देश तब कैसे बचेगा, जब वहां ऐसी बातें होंगी. ईरान इस भयावह नारे को सच में बदलना चाहता था, लेकिन उसे सैन्य के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर भी तबाह कर दिया गया. अगर उसने अभी भी खुद को नहीं बदला तो पूरी तरह काम तमाम करना पड़ेगा. अगर इजरायल के पास गलत नेता होता तो अमेरिका को यह काम खुद करना पड़ता, और मेरी ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं है.' 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'बीबी नेतन्याहू खुद इजरायल के भीतर से भी आने वाले जबरदस्त विरोध के बावजूद मजबूत, बहादुर और बुद्धिमान बने रहे हैं. इन सबके बावजूद, वे न केवल टिके रहे, बल्कि और अधिक सशक्त होकर उभरे हैं! मैंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी बीबी को देखा है.' 

नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा शुक्रिया

अहम बात यह भी है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के समर्थन का जवाब भी दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप आपके समर्थन के लिए धन्यवाद. हम साथ काम करेंगे और अपना मिशन पूरा करेंगे.

यह भी पढ़ें: 'रूस को इसलिए छूट दी ताकि भारत...', अब क्या बोले मार्को रुबियो

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 19 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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