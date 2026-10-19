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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगताजा समझकर मत खरीद लेना परवल, वीडियो में देखें मिलावट का जानलेवा खेल

ताजा समझकर मत खरीद लेना परवल, वीडियो में देखें मिलावट का जानलेवा खेल

इंटरनेट पर छाए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन पर सब्जी मंडी का नजारा है, जहां एक महिला हरे रंग की साड़ी पहने बैठी है. उसके पास बाल्टी में हरे रंग का केमिकल वाला पानी रखा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Oct 2026 06:52 AM (IST)
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बाजार से हरी और ताजी सब्जियां खरीदकर घर लाने वाले लोगों के लिए एक बेहद डरावनी खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप बाहर से सब्जी खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे. वीडियो में एक महिला सब्जी विक्रेता परवल को हरा और ताजा दिखाने के लिए उस पर हानिकारक केमिकल युक्त हरा रंग लगाती साफ नजर आ रही है. सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली इस हरकत का वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है.

ताजा और खूबसूरत दिखाने का जानलेवा खेल

इंटरनेट पर छाए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन पर सब्जी मंडी का नजारा है, जहां एक महिला हरे रंग की साड़ी पहने बैठी है. उसके पास बाल्टी में हरे रंग का केमिकल वाला पानी रखा हुआ है. महिला बाल्टी में रखे रंगीन पानी या केमिकल को हाथों में दस्ताने पहनकर परवल पर अच्छी तरह से लगा रही है, ताकि बासी और पीले दिख रहे परवल एकदम चमकदार, हरे और ताजे दिखने लगें.

रंग लगाने के बाद वह इन परवलों को अलग ढेर में इकट्ठा करती जाती है, ताकि लोग इन्हें ताजा समझकर ऊंचे दामों पर खरीद लें.

सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं ये रंग

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, सब्जियों को चमकदार और हरा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन केमिकल रंगों (जैसे मैलाकाइट ग्रीन) में जहरीले तत्व होते हैं. यह केमिकल सीधे इंसान के लीवर, किडनी और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लंबे समय तक ऐसी रंगी हुई सब्जियों का सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, लोग बोले- "यह सीधा-सीधा जहर बेचना है"

यह वीडियो वायरल होते ही नेटिजन्स सब्जी विक्रेताओं की इस जालसाजी पर बुरी तरह भड़क गए हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "पैसे कमाने के चक्कर में लोग दूसरों की जान से खेल रहे हैं, ऐसे मिलावटखोरों को तुरंत जेल भेजना चाहिए." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."सब्जियां खरीदने से पहले अब उन्हें पानी में डालकर जांचना जरूरी हो गया है, इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है." वहीं एक और यूजर ने सलाह दी... "अगर सब्जी बहुत ज्यादा चमकदार और असामान्य रूप से हरी दिखे, तो उसे खरीदने से बचें."

आसान घरेलू तरीका: कैसे पहचानें रंगी हुई सब्जी?

कपास (Cotton) टेस्ट: रुई के एक छोटे टुकड़े को पानी या तरल पैराफिन में भिगोएं और सब्जी के बाहरी हिस्से पर रगड़ें. अगर रुई पर हरा रंग लगता है, तो समझ जाएं कि सब्जी पर केमिकल का रंग लगाया गया है.

पानी में भिगोना: सब्जी को थोड़ी देर के लिए सादे पानी में डुबोकर रखें. यदि पानी का रंग हरा होने लगे, तो उसमें मिलावट है.

यह भी पढ़ें: फेक टोल मनी मांगने पहुंचा शख्स, ड्राइवर ने कर दी बोलती बंद

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 06:52 AM (IST)
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