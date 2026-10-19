IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'शमी ना होता तो...', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ

'शमी ना होता तो...', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ

मोहम्मद शमी को लगातार टीम इंडिया में सेलेक्शन से इग्नोर किया जा रहा है. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम में जगह नहीं मिली. इस बात पर मोहम्मद कैफ बुरी तरह भड़क उठे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Oct 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे हैं. रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले मैच में भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट चटकाए थे. इसके बाद भी उन्हें न्यूजीलैंड टूर पर टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने यह मुद्दा उठाया है. वह इतने भड़के हुए नजर आए कि उन्होंने BCCI और सेलेक्टर्स पर ही सवाल खड़े कर दिए.

शमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद से टीम इंडिया में वापस नहीं आए हैं. कैफ ने कहा कि शमी ना होते तो भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल ना खेल पाता. कैफ की बातों में सच्चाई झलकती है, क्योंकि शमी उस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर रहे थे. उन्होंने केवल 7 मैचों में 24 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था.

BCCI पर उठाए सवाल

क्रिकबज पर चर्चा करते हुए मोहम्मद कैफ ने उन अफवाहों का जिक्र किया कि सेलेक्टर्स अब शमी से आगे बढ़ चुके हैं. कैफ ने कहा, "कोई भी यहां सीधे तौर पर कुछ नहीं बोलता है. जब एक टीम का चयन होता है, आपको सिर्फ एक लेटर मिलता है कि टीम का चयन हो चुका है. बस इतना. कोई सार्वजनिक जानकारी साझा नहीं होती, कोई सवाल-जवाब नहीं. कोई सेलेक्टर या बीसीसीआई अधिकारी किसी फैसले के पीछे कारण बताने के लिए आगे नहीं आता."

शमी ना होता तो...

कैफ ने कहा कि मोहम्मद शमी ने अकेले दम पर भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया था. उन्होंने कहा, "मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में लगातार परफॉर्म करता आया है. अगर शमी 2023 के वर्ल्ड कप में ना होता, तो भारत फाइनल ना खेला होता."

ऐसे दावे सामने आते रहे हैं कि शमी लंबे स्पेल फेंक पाने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका टीम इंडिया में चयन नहीं हो रहा है. इस विषय पर मोहम्मद कैफ ने कहा कि जसप्रीत बुमराह भी छोटे-छोटे स्पेल फेंकते हैं, लेकिन इससे उनकी गेंदबाजी का प्रभाव कम नहीं हो जाता. उन्होंने दोहरी सोच रखने वाले लोगों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बुमराह छोटे स्पेल फेंक रहे हैं तो शमी के ऐसा करने से क्या दिक्कत हो सकती है.

यह भी पढ़ें:

शेफाली वर्मा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्मृति मंधाना को पछाड़ बनीं नंबर-1

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
India Tour Of New Zealand Mohammed Kaif MOHAMMED SHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
शेफाली वर्मा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्मृति मंधाना को पछाड़ बनीं नंबर-1
शेफाली वर्मा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्मृति मंधाना को पछाड़ बनीं नंबर-1
क्रिकेट
पहले सलमान आगा ने कूटा, फिर कप्तान अफरीदी का कहर; पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रन से हराया
पहले सलमान आगा ने कूटा, फिर कप्तान अफरीदी का कहर; पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रन से हराया
क्रिकेट
शेफाली वर्मा का तूफान, टीम इंडिया ने 8.5 ओवर में चेज किया टारगेट, ZIM को बुरी तरह रौंदा
शेफाली वर्मा का तूफान, टीम इंडिया ने 8.5 ओवर में चेज किया टारगेट
क्रिकेट
अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, रणजी ट्रॉफी में जड़ा लगातार दूसरा शतक, ठोकी टेस्ट के लिए दावेदारी
अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, रणजी ट्रॉफी में जड़ा लगातार दूसरा शतक, ठोकी टेस्ट के लिए दावेदारी!
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP अब मुंबई पुलिस पर आगबबूला, रत्ना सिंह बोलीं- 'इस देश का...'
CJP अब मुंबई पुलिस पर आगबबूला, रत्ना सिंह बोलीं- 'इस देश का...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
विश्व
'बीबी आपको कभी...', इजरायल इलेक्शन से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए किया प्रचार
'बीबी आपको कभी...', इजरायल इलेक्शन से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए किया प्रचार
बॉलीवुड
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा ने चुनी NZ टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट प्लेइंग XI; कुलदीप को किया इग्नोर
चेतेश्वर पुजारा ने चुनी NZ टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट प्लेइंग XI; कुलदीप को किया इग्नोर
इंडिया
CJP के खिलाफ उतरी ‘लाल हिट जनता पार्टी’, चेतावनी देते हुए कहा- 'दशहरे से...'
CJP के खिलाफ उतरी ‘लाल हिट जनता पार्टी’, चेतावनी देते हुए कहा- 'दशहरे से...'
ट्रेंडिंग
ताजा समझकर मत खरीद लेना परवल, वीडियो में देखें मिलावट का जानलेवा खेल
ताजा समझकर मत खरीद लेना परवल, वीडियो में देखें मिलावट का जानलेवा खेल
टेक्नोलॉजी
इलेक्ट्रिक टूथब्रश दांतों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता? जानें कैसे करता है काम
इलेक्ट्रिक टूथब्रश दांतों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता? जानें कैसे करता है काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget