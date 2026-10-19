'शमी ना होता तो...', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ

मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे हैं. रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले मैच में भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट चटकाए थे. इसके बाद भी उन्हें न्यूजीलैंड टूर पर टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने यह मुद्दा उठाया है. वह इतने भड़के हुए नजर आए कि उन्होंने BCCI और सेलेक्टर्स पर ही सवाल खड़े कर दिए.

शमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद से टीम इंडिया में वापस नहीं आए हैं. कैफ ने कहा कि शमी ना होते तो भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल ना खेल पाता. कैफ की बातों में सच्चाई झलकती है, क्योंकि शमी उस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर रहे थे. उन्होंने केवल 7 मैचों में 24 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था.

BCCI पर उठाए सवाल

क्रिकबज पर चर्चा करते हुए मोहम्मद कैफ ने उन अफवाहों का जिक्र किया कि सेलेक्टर्स अब शमी से आगे बढ़ चुके हैं. कैफ ने कहा, "कोई भी यहां सीधे तौर पर कुछ नहीं बोलता है. जब एक टीम का चयन होता है, आपको सिर्फ एक लेटर मिलता है कि टीम का चयन हो चुका है. बस इतना. कोई सार्वजनिक जानकारी साझा नहीं होती, कोई सवाल-जवाब नहीं. कोई सेलेक्टर या बीसीसीआई अधिकारी किसी फैसले के पीछे कारण बताने के लिए आगे नहीं आता."

शमी ना होता तो...

कैफ ने कहा कि मोहम्मद शमी ने अकेले दम पर भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया था. उन्होंने कहा, "मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में लगातार परफॉर्म करता आया है. अगर शमी 2023 के वर्ल्ड कप में ना होता, तो भारत फाइनल ना खेला होता."

ऐसे दावे सामने आते रहे हैं कि शमी लंबे स्पेल फेंक पाने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका टीम इंडिया में चयन नहीं हो रहा है. इस विषय पर मोहम्मद कैफ ने कहा कि जसप्रीत बुमराह भी छोटे-छोटे स्पेल फेंकते हैं, लेकिन इससे उनकी गेंदबाजी का प्रभाव कम नहीं हो जाता. उन्होंने दोहरी सोच रखने वाले लोगों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बुमराह छोटे स्पेल फेंक रहे हैं तो शमी के ऐसा करने से क्या दिक्कत हो सकती है.

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