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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPlastic Bucket Cleaning Tips: गंदी और चिपचिपी हो गई है बाल्टी? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

Plastic Bucket Cleaning Tips: गंदी और चिपचिपी हो गई है बाल्टी? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

Cleaning Hacks: अगर बाल्टी को अच्छी तरह नहीं धोया जाता, तो उसका अवशेष सतह पर रह सकता है. समय के साथ यही परत बाल्टी को चिपचिपा और पुराना दिखाने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 18 Oct 2026 08:28 AM (IST)
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Easy Hacks To Remove Yellow Stains From Bucket: घर में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी कुछ दिनों बाद चिपचिपी और गंदी लगने लगती है. कई बार बाल्टी को रोजाना धोने के बाद भी उसकी सतह पर एक परत जैसी महसूस होती है. इसकी वजह साबुन का बचा हुआ हिस्सा, धूल, गंदगी और पानी के निशान हो सकते हैं. रोजाना इस्तेमाल के दौरान बाल्टी की सतह पर धीरे-धीरे गंदगी जमा होती रहती है. हल्के रंग की बाल्टी पर ये निशान ज्यादा साफ दिखाई देते हैं.

कई बार पानी सूखने के बाद उसके खनिज बाल्टी की सतह पर जम जाते हैं. इसके अलावा साबुन या दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद अगर बाल्टी को अच्छी तरह नहीं धोया जाता, तो उसका अवशेष सतह पर रह सकता है. समय के साथ यही परत बाल्टी को चिपचिपा और पुराना दिखाने लगती है.

हालांकि, इसके लिए आपको हर बार कोई महंगा क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से बाल्टी की सतह को साफ किया जा सकता है. सिरका, बेकिंग सोडा, नींबू, नमक और टूथपेस्ट जैसी चीजें अलग-अलग तरह के दाग और गंदगी हटाने में मदद कर सकती हैं. बस सफाई करते समय बाल्टी को ज्यादा जोर से रगड़ने से बचना चाहिए.

चिपचिपी बाल्टी को ऐसे करें साफ

सबसे पहले बाल्टी को सामान्य पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि ऊपर की धूल और गंदगी निकल जाए. इसके बाद देखें कि बाल्टी पर किस तरह की गंदगी जमा है. अगर पूरी बाल्टी पर साबुन की परत या सामान्य गंदगी है, तो डिशवॉशिंग लिक्विड और पानी काफी हो सकता है. एक बाल्टी में थोड़ा पानी लें और उसमें थोड़ी मात्रा में डिशवॉशिंग लिक्विड मिलाएं. अब मुलायम स्पंज से बाल्टी के अंदर और बाहर की सतह को साफ करें. बाल्टी के नीचे, किनारों और हैंडल के आसपास जरूर साफ करें, क्योंकि इन जगहों पर भी गंदगी जमा हो सकती है. सफाई के बाद साफ पानी से बाल्टी को अच्छी तरह धो लें.


Plastic Bucket Cleaning Tips: गंदी और चिपचिपी हो गई है बाल्टी? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

पानी के दाग के लिए सिरका और बेकिंग सोडा

अगर बाल्टी पर पानी सूखने से सफेद या हल्के दाग बन गए हैं, तो सिरका मदद कर सकता है. बाल्टी के दाग वाली जगह पर थोड़ा सिरका लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डालकर मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे रगड़ें. बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है. सफाई के बाद बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे सतह पर जमा गंदगी और पानी के निशान कम करने में मदद मिल सकती है.

पीले दाग के लिए नींबू और नमक

पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी पर कई बार पीले निशान भी दिखाई देने लगते हैं. हल्के दागों के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. नींबू को आधा काटकर उसके कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक लगाएं. अब इसे बाल्टी के दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से रगड़ें. कुछ समय के लिए इसे ऐसे ही रहने दें और फिर पानी से धो लें. अगर दाग पूरी तरह नहीं निकला है, तो मुलायम स्पंज की मदद से उस जगह को साफ करें. इसके बाद बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है.


Plastic Bucket Cleaning Tips: गंदी और चिपचिपी हो गई है बाल्टी? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

कुछ दागों पर टूथपेस्ट भी आजमा सकते हैं

अगर बाल्टी के किसी खास हिस्से पर दाग या गंदगी जमा है, तो वहां थोड़ा सा सफेद टूथपेस्ट लगाया जा सकता है. टूथपेस्ट को मुलायम कपड़े या स्पंज से हल्के हाथ से रगड़ें. प्लास्टिक पर बहुत जोर से स्क्रब करने से बचें, क्योंकि इससे सतह पर खरोंच पड़ सकती है. सफाई के बाद उस जगह को पानी से धो लें और बाल्टी को अच्छी तरह रिंस करें, ताकि टूथपेस्ट का कोई अवशेष सतह पर न रह जाए.

जिद्दी गंदगी के लिए चीनी और बर्फ

कुछ जिद्दी गंदगी को हटाने के लिए थोड़ी चीनी और डिशवॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. गंदी जगह पर थोड़ी सी चीनी डालें और उसके ऊपर डिशवॉशिंग लिक्विड की कुछ बूंदें डालें. इसके बाद बर्फ के टुकड़े से उस जगह को कुछ देर धीरे-धीरे रगड़ें.चीनी हल्के स्क्रब की तरह काम करती है, जबकि बर्फ के टुकड़े से सतह पर रगड़ पैदा होती है. सफाई के बाद बाल्टी को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें.

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बाल्टी को बार-बार चिपचिपा होने से ऐसे बचाएं

बाल्टी इस्तेमाल करने के बाद उसे सिर्फ पानी से जल्दी से रिंस कर देना भी काफी मददगार हो सकता है. इससे साबुन और गंदगी की परत लंबे समय तक सतह पर नहीं रहती. धोने के बाद बाल्टी को उल्टा करके रखें, ताकि पानी अच्छी तरह निकल जाए और सतह सूख सके. नियमित सफाई के लिए बहुत खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल न करें. प्लास्टिक पर खरोंच पड़ने से उसकी सतह और ज्यादा मैली दिखाई दे सकती है. मुलायम स्पंज या कपड़ा बेहतर रहेगा.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 08:28 AM (IST)
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