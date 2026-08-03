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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Special: 'महादेव को क्यों भाते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है?' जानें शिव पूजा का सबसे बड़ा जीवन मंत्र

Sawan Special: 'महादेव को क्यों भाते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है?' जानें शिव पूजा का सबसे बड़ा जीवन मंत्र

Sawan Special: दुनिया जिन्हें ठुकरा देती है, महादेव उन्हें क्यों सहर्ष गले लगाते हैं? जानें शिव पूजा का सबसे बड़ा जीवन मंत्र और सावन सोमवार का गहरा आध्यात्मिक संदेश.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Aug 2026 07:26 AM (IST)
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Sawan: सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही चारों तरफ 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई देने लगती है. मंदिरों में उमड़ती भक्तों की भीड़, शिवलिंग पर चढ़ता गंगाजल और वातावरण में बहती धूप-अगरबत्ती की महक हर मन में एक असीम शांति भर देती है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हर कोई सुंदर, सफल, गुणवान और शक्तिशाली के पीछे भागता है, वहीं देवों के देव महादेव किसे अपनाते हैं?

त्रिदेवों में भगवान शिव का चरित्र सबसे अलग और अनोखा है. वे 'महादेव' भी हैं और 'भोलेनाथ' भी. जहां अन्य देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान, शुद्धता और सामग्रियां चाहिए होती हैं, वहीं शिव केवल एक लोटा जल और भाव से प्रसन्न हो जाते हैं.

लेकिन शिव के चरित्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे उन्हें सहर्ष गले लगाते हैं, जिन्हें यह दुनिया ठुकरा देती है.

आइए सावन के इस पावन अवसर पर समझें शिव के इस रूप का गहरा अर्थ और जानें शिव पूजा का वह सबसे बड़ा जीवन मंत्र, जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है.

दुनिया जिन्हें नकारती है, शिव उन्हें श्रृंगार बनाते हैं

हमारा समाज अक्सर उन लोगों को नकार देता है जो मुख्यधारा से अलग हैं, जो दिखने में सामान्य नहीं हैं, जो असफल हैं, या जो किसी न किसी रूप में समाज के तय मानकों पर खरे नहीं उतरते. लेकिन महादेव का दरबार हर उस जीव के लिए खुला है जिसे दुनिया ने अस्वीकार कर दिया.

भूत, प्रेत और पिशाच: जहां दुनिया भूत-प्रेतों के नाम से डरती है और उन्हें त्याग देती है, वहीं महादेव उन्हें अपनी बारात का हिस्सा बनाते हैं.

विषधर सांप और गरल (विष): जिस सांप के जहर से सब डरते हैं, महादेव उसे अपने गले का हार बनाते हैं.

भस्म और श्मशान: श्मशान को दुनिया अशुभ मानती है और दूर भागती है, लेकिन महादेव श्मशान की भस्म को ही अपने शरीर पर रमाते हैं और वहीं निवास करते हैं.

असुर और राक्षस: देवताओं ने जिन्हें हमेशा अस्वीकार किया, महादेव ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें भी वरदान देने में कभी संकोच नहीं किया चाहे वह रावण हो या भस्मासुर.

शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी निरर्थक, अशुभ या व्यर्थ नहीं है. हर जीव और हर स्थिति का अपना एक अस्तित्व और महत्व है.

महादेव को क्यों प्रिय हैं 'ठुकराए हुए' लोग?

महादेव को वे लोग सबसे ज्यादा प्रिय क्यों लगते हैं जिन्हें दुनिया खारिज कर देती है? इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण है:

1. छलावे से परे, निश्छल मन

जब दुनिया किसी इंसान को ठुकराती है, तो उसके अंदर का अहंकार, बनावटीपन और सामाजिक दिखावा पूरी तरह टूट जाता है. ऐसे इंसान के पास छलावा करने के लिए कुछ नहीं बचता. जब वह शिव के सामने बैठता है, तो उसका मन पूरी तरह निश्छल और साफ होता है. महादेव 'भाव' के भूखे हैं, दिखावे के नहीं.

2. संपूर्ण समर्पण (Surrender)

जो व्यक्ति सफलता के नशे में होता है, उसे लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है. लेकिन जो दुनिया का दंश झेल चुका है, उसे समझ आ जाता है कि इंसानी सहारे अस्थायी हैं. उसका समर्पण आधा-अधूरा नहीं, बल्कि 100% होता है. वह महादेव के चरणों में खुद को पूरी तरह सौंप देता है.

3. विष को पचाने की क्षमता

शिव 'नीलकंठ' हैं. उन्होंने जगत् के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया था. जो लोग दुनिया के तानों, अपमान और उपेक्षा का विष पीकर भी दूसरों के लिए कड़वाहट नहीं रखते, महादेव उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं. क्योंकि वे जानते हैं कि विष को सहना और पचाना कितना कठिन है.

सावन में जानें शिव पूजा का सबसे बड़ा 'जीवन मंत्र'

सावन में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाना तो केवल एक बाह्य प्रक्रिया (Outer Ritual) है. लेकिन शिव पूजा का वास्तविक और सबसे बड़ा जीवन मंत्र क्या है?

स्वीकार्यता ही शिवत्व है (Acceptance is Shivatva)

शिव पूजा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप जैसे हैं, स्वयं को और दूसरों को उसी रूप में स्वीकार करें.

1. स्वयं को स्वीकारें: अगर आप लाइफ में असफल हैं, लोग आपकी कद्र नहीं करते, या आप किसी कमी से जूझ रहे हैं तो निराश न हों. महादेव के सामने अपनी कमियों के साथ जाएं. दुनिया आपको आपकी कमियों से आंकती है, लेकिन महादेव आपको आपके हृदय से आंकते हैं.

2. दूसरों को न ठुकराएं: यदि आप खुद को शिव भक्त कहते हैं, तो अपने आचरण में शिव जैसा विस्तार लाएं. किसी कमजोर, असहाय, या समाज के उपेक्षित व्यक्ति का तिरस्कार न करें. किसी के दुख में उसका सहारा बनें, क्योंकि महादेव हर जीव में बसते हैं.

3. अपमान के विष को नीलकंठ बनकर पचाएं: जीवन में जब भी कोई आपका अपमान करे या नीचा दिखाए, तो बदले की भावना से जलने के बजाय उसे शांति से सहन करें और अपनी ऊर्जा को बेहतर काम में लगाएं. गुस्सा और कड़वाहट बाहर निकालने के बजाय उसे अपने विवेक से शांत कर देना ही असली 'नीलकंठ' बनना है.

इस सावन महादेव से क्या मांगें?

इस सावन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने जाएं, तो केवल धन, संपत्ति या सफलता की कामना न करें. महादेव से प्रार्थना करें:-

'हे भोलेनाथ! मुझे ऐसा दिल दें जो किसी से घृणा न करे. मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं दुनिया के दिए तानों का विष पीकर भी दूसरों को प्रेम बाँट सकूं. जब दुनिया मुझे ठुकरा दे, तब भी मुझे याद रहे कि मेरे महादेव का हाथ हमेशा मेरे सिर पर है.'

याद रखिए, जो दुनिया की नजर में 'शून्य' है, वही शिव की नजर में 'अनंत' होने की क्षमता रखता है. अगर आज आप खुद को अकेला या ठुकराया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो मुस्कुराइए क्योंकि आप महादेव के सबसे करीब हैं!

FAQ 

Q1. महादेव को 'भोलेनाथ' क्यों कहा जाता है?

उत्तर: भगवान शिव छल-कपट, दिखावे और आडंबर से परे हैं. वे केवल सच्चे भाव और एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं. जो इंसान निश्छल मन से उन्हें याद करता है, वे उसे तुरंत अपना लेते हैं, इसीलिए उन्हें 'भोलेनाथ' कहा जाता है.

Q2. सावन के महीने में शिव पूजा का असली आध्यात्मिक महत्व क्या है?

उत्तर: सावन में केवल बाह्य पूजा या व्रत रखना ही काफी नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ अपने अंदर 'स्वीकार्यता' (Acceptance) का भाव लाना है. जैसे शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया, वैसे ही जीवन के दुखों और अपमान को सहकर भी दूसरों के प्रति प्रेम रखना शिव पूजा का सच्चा महत्व है.

Q3. शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका और समय क्या है?

उत्तर: सावन के सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त या सुबह 6:00 से 10:00 बजे के बीच जल चढ़ाना अति उत्तम माना जाता है. तांबे के पात्र से शांत मन से और उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर पतली धार में जल अर्पित करना चाहिए.

Q4. भगवान शिव को विषधर सांप, भस्म और भूत-प्रेत क्यों प्रिय हैं?

उत्तर: शिव का यह रूप संदेश देता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अशुभ या निरर्थक नहीं है. जिस श्मशान, भस्म और सांप से पूरी दुनिया डरती और दूर भागती है, महादेव उन्हें भी अपने आभूषण और परिवार का हिस्सा बनाते हैं.

Q5. क्या असफल या समाज से उपेक्षित लोग भी शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर: बिल्कुल. महादेव की नज़र में कोई छोटा, बड़ा, सफल या असफल नहीं होता. पौराणिक कथाओं से लेकर आज तक, जिन्हें दुनिया ने ठुकराया या अस्वीकार किया, महादेव ने सबसे पहले उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाई है.

यह भी पढ़ें- AI के दौर में Intelligence नहीं, Mental Clarity बनाएगी आपको बेहतर Leader

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 03 Aug 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Astro Special Sawan 2026
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