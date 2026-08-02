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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडChana Dal Cooking Tips: चने की दाल नहीं पक रही? जानें दाल गलाने के आसान टिप्स

Chana Dal Cooking Tips: चने की दाल नहीं पक रही? जानें दाल गलाने के आसान टिप्स

Chana Dal Cooking Tips: चने की दाल सख्त रह जाती है तो इसकी वजह पुरानी दाल, कम पानी या खट्टी चीजें हो सकती हैं. सही तरीके से दाल आसानी से गलती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 02 Aug 2026 09:44 PM (IST)
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Chana Dal Cooking Tips: अक्सर हर घर में रोजाना खाने में रोटी-सब्जी के साथ दाल बन ही जाती है. वैसे तो दाल को बनाने में उतनी मेहनत नहीं होती है, केवल कुकर में 3 से 4 सीटी में दाल बन जाती है. लेकिन कई बार जब चने की दाल बना रहे होते हैं, तो यह दिक्कत आती है कि इस दाल को कितनी देर भी पकाओ, फिर भी यह पूरी तरह नहीं गलती और सख्त ही रहती है. इसके पीछे किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों होता है.

ऐसे में आपको बता दें कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं. जैसे शायद आपकी दाल पुरानी हो. क्योंकि बहुत दिनों से रखी दाल जल्दी नहीं गलती है, क्योंकि उसमें मौजूद नमी सूख जाती है और वह सख्त हो जाती है. वहीं दूसरी वजह है दाल बनाते वक्त पानी की सही मात्रा न होना. अगर दाल में कम पानी डाला जाए, तो वह ठीक से नहीं पकती है. इसके अलावा अगर पानी में आपने पहले से ही खट्टी चीज डाल दी हो, जैसे टमाटर या नमक, तो इसमें दाल गलने में काफी समय लगता है. इसलिए दाल बनाने से पहले जरूरी है कि आपको सही बात की जानकारी हो, ताकि दाल आसानी से और सही तरीके से बन जाए.

दाल गलाने के आसान और असरदार तरीके

चने की दाल को बनाने का सबसे पहला और आसान तरीका है दाल को बनाने से पहले उसे पानी में भिगोकर रखना. दाल को कम से कम 1 से 2 घंटे पहले पानी में भिगो दें, इससे दाना पानी सोख लेता है और जल्दी नरम हो जाता है. वहीं अगर आपको जल्दी बनाना हो और आपके पास समय कम हो, तो आप दाल को गुनगुने पानी में भिगोकर 10 से 15 मिनट तक रख दें. इससे भी दाल जल्दी फूल जाती है. साथ ही दाल पकाते समय एक चुटकी बेकिंग सोडा डालने से भी दाल जल्दी गल जाती है, क्योंकि सोडा दाल के छिलके को नरम कर देता है. हालांकि बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए, वरना दाल का स्वाद बदल सकता है. इसके अलावा प्रेशर कुकर में दाल पकाते समय अगर 4 से 5 सीटी आने के बाद भी दाल सख्त लगे, तो गैस धीमी करके कुकर को कुछ देर और चढ़ा रहने दें. इससे भाप अंदर ही अंदर दाल को अच्छी तरह गला देती है.

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दाल बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

दाल पकाते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से दाल आसानी से गल जाती है. सबसे जरूरी बात यह है कि नमक, टमाटर या नींबू जैसी खट्टी चीजें दाल के पूरी तरह गलने के बाद ही डालें. शुरू में डालने से दाल सख्त रह जाती है. दाल में पानी की मात्रा हमेशा जरूरत से थोड़ी ज्यादा रखें, ताकि पकाते समय पानी कम न पड़े. अगर दाल पुरानी लग रही हो, तो उसे थोड़ी देर ज्यादा भिगोकर रखें. साथ ही दाल खरीदते समय हमेशा ताजी और अच्छी क्वालिटी की दाल चुनें. इससे पकाने में कम समय लगता है और स्वाद भी बेहतर आता है.

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Published at : 02 Aug 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Kitchen Tips Indian Cooking Tips Chana Dal Recipe
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