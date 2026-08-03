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दिल्ली में 7 दिन तक लगातार होगी बारिश, जान लें मौसम का ताजा अपडेट

Delhi Weather Update: IMD के अनुसार, रविवार (2 अगस्त) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 03 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर का मौसम इस हफ्ते बारिश लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. विभाग का अनुमान है कि 8 अगस्त तक बारिश का दौर रुक-रुक कर देखने को मिलेगा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. 4 अगस्त से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असर डाल सकता है, जिससे वर्षा की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने वाली है.  विभाग ने 4 अगस्त के लिए जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

IMD के अनुसार, रविवार (2 अगस्त) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 94 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 65 प्रतिशत रहा.

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पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में आई गिरावट

पिछले 24 घंटों में राजधानी में दिन के दौरान कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई. इस दौरान शहर के न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलीं.

कैसा रहेगा आज का मौसम?

IMD के अनुसार, आज सोमवार (3 अगस्त) को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. शहर के अधिकतर इलाकों में आज सुबह से लेकर शाम के समय बहुत हल्की बारिश की संभावना है.  शाम या रात के समय में हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है. 

इस दौरान अधिकतम तापमान 31-33  डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है. विभाग का पूर्वानुमान है कि 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. साफ है कि आने वाले कुछ दिन लोगों को गर्मी से बड़ी राहत देने वाले हैं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 03 Aug 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER UPDATE
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