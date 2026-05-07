दरअसल आग से बचने के लिए घर में सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर रखना बहुत जरूरी है. यह छोटी आग को तुरंत काबू करने में मदद करता है और बड़ी दुर्घटना होने से रोकता है. इसके साथ ही किचन में फायर ब्लैंकेट रखना भी उपयोगी होता है, खासकर तेल या गैस से लगी आग बुझाने के लिए.