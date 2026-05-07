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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsFire Safety Tips: अपने फ्लैट में रखें ये फायर सेफ्टी टूल्स, वरना गर्मियों में हो जाएगा जान माल का नुकसान

Fire Safety Tips: अपने फ्लैट में रखें ये फायर सेफ्टी टूल्स, वरना गर्मियों में हो जाएगा जान माल का नुकसान

आग से बचने के लिए घर में सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी है. यह आग को तुरंत काबू करने में मदद करता है और दुर्घटना होने से रोकता है. इसके साथ ही किचन में फायर ब्लैंकेट रखना भी उपयोगी होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 May 2026 07:38 AM (IST)
आग से बचने के लिए घर में सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी है. यह आग को तुरंत काबू करने में मदद करता है और दुर्घटना होने से रोकता है. इसके साथ ही किचन में फायर ब्लैंकेट रखना भी उपयोगी होता है.

Fire Safety Tips: गर्मियों का मौसम आते ही आग लगने की घटनाओं में तेजी देखने को मिलती है. बढ़ता तापमान, बिजली के डिवाइस का ज्यादा इस्तेमाल, खराब वायरिंग और शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं घरों में आग का खतरा बढ़ा देती है. हाल ही में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की एक सोसाइटी फ्लैट में लगी भीषण आग ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. ऐसे में जरूरी है कि घर में पहले से कुछ जरूरी फायर सेफ्टी टूल्स और सावधानियां अपनाई जाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके.

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दरअसल आग से बचने के लिए घर में सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर रखना बहुत जरूरी है. यह छोटी आग को तुरंत काबू करने में मदद करता है और बड़ी दुर्घटना होने से रोकता है. इसके साथ ही किचन में फायर ब्लैंकेट रखना भी उपयोगी होता है, खासकर तेल या गैस से लगी आग बुझाने के लिए.
दरअसल आग से बचने के लिए घर में सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर रखना बहुत जरूरी है. यह छोटी आग को तुरंत काबू करने में मदद करता है और बड़ी दुर्घटना होने से रोकता है. इसके साथ ही किचन में फायर ब्लैंकेट रखना भी उपयोगी होता है, खासकर तेल या गैस से लगी आग बुझाने के लिए.
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इसके अलावा घर में स्मोक अलार्म लगाना बहुत जरूरी है. यह आग लगने पर तुरंत चेतावनी देता है, जिससे लोगों को समय रहते बाहर निकलने का मौका मिल जाता है. समय-समय पर इसकी जांच करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर यह सही से काम करें.
इसके अलावा घर में स्मोक अलार्म लगाना बहुत जरूरी है. यह आग लगने पर तुरंत चेतावनी देता है, जिससे लोगों को समय रहते बाहर निकलने का मौका मिल जाता है. समय-समय पर इसकी जांच करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर यह सही से काम करें.
Published at : 07 May 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Fire Safety Tips Home Fire Prevention Fire Extinguisher Use Smoke Alarm Home

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