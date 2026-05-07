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Fire Safety Tips: अपने फ्लैट में रखें ये फायर सेफ्टी टूल्स, वरना गर्मियों में हो जाएगा जान माल का नुकसान
आग से बचने के लिए घर में सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी है. यह आग को तुरंत काबू करने में मदद करता है और दुर्घटना होने से रोकता है. इसके साथ ही किचन में फायर ब्लैंकेट रखना भी उपयोगी होता है.
Fire Safety Tips: गर्मियों का मौसम आते ही आग लगने की घटनाओं में तेजी देखने को मिलती है. बढ़ता तापमान, बिजली के डिवाइस का ज्यादा इस्तेमाल, खराब वायरिंग और शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं घरों में आग का खतरा बढ़ा देती है. हाल ही में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की एक सोसाइटी फ्लैट में लगी भीषण आग ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. ऐसे में जरूरी है कि घर में पहले से कुछ जरूरी फायर सेफ्टी टूल्स और सावधानियां अपनाई जाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके.
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Published at : 07 May 2026 07:38 AM (IST)
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