घर के स्विच बोर्ड पीले पड़ गए हैं? इन आसान घरेलू उपायों से मिनटों में लाएं नई जैसी चमक

How To Clean Switchboards At Home: घर की नियमित सफाई के बावजूद अक्सर एक चीज ऐसी रह जाती है जिस पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है और वह है स्विच बोर्ड. समय के साथ इन पर धूल, गंदगी, उंगलियों के निशान और पीलेपन की परत जमने लगती है, जिससे पूरा कमरा साफ होने के बाद भी स्विच बोर्ड पुराने और गंदे दिखाई देते हैं. अच्छी बात यह है कि इन्हें साफ करने के लिए महंगे केमिकल क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से ही स्विच बोर्ड की चमक वापस लाई जा सकती है.

सफेद टूथपेस्ट सबसे आसान उपाय

अगर स्विच बोर्ड पर हल्की गंदगी या पीलेपन की परत है तो सफेद टूथपेस्ट सबसे आसान उपाय हो सकता है. इसके लिए किसी पुराने टूथब्रश पर थोड़ा-सा टूथपेस्ट लगाएं और स्विच बोर्ड पर धीरे-धीरे रगड़ें. खासकर किनारों और कोनों की अच्छी तरह सफाई करें. इसके बाद सूखे और साफ कपड़े से पोंछ दें. कुछ ही मिनटों में स्विच बोर्ड पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आने लगेगा. बेहतर परिणाम के लिए जेल वाले टूथपेस्ट की बजाय साधारण सफेद टूथपेस्ट का इस्तेमाल करे.

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नींबू और नमक का मिश्रण

यदि गंदगी ज्यादा जमी हुई है तो नींबू और नमक का मिश्रण कारगर साबित हो सकता है. नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड जिद्दी मैल को ढीला करने में मदद करता है, जबकि नमक हल्के स्क्रबर की तरह काम करता है. आधे कटे नींबू पर थोड़ा-सा नमक छिड़कें और उससे स्विच बोर्ड को हल्के हाथों से साफ करें. इसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लें।. यह तरीका बिना प्लास्टिक को नुकसान पहुंचाए सफाई करने में मदद करता है.

नेल पॉलिश रिमूवर का यूज

कुछ स्विच बोर्ड पर स्याही के निशान, काले दाग या पुराने जिद्दी धब्बे रह जाते हैं, जिन्हें हटाना आसान नहीं होता. ऐसे में थोड़ी-सी नेल पॉलिश रिमूवर को कॉटन या मुलायम कपड़े पर लेकर दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से साफ किया जा सकता है. इसमें मौजूद एसीटोन कठिन दागों को हटाने में मदद करता है. हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करें और पहले किसी छिपी हुई जगह पर टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि ज्यादा मात्रा प्लास्टिक की फिनिश को प्रभावित कर सकती है.

इस बात का ध्यान रखना जरूरी

स्विच बोर्ड की सफाई करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सफाई शुरू करने से पहले संबंधित बिजली सप्लाई बंद कर दें। हमेशा सूखी जगह पर खड़े होकर और सूखे हाथों से ही सफाई करें. गीले कपड़े या अधिक पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. नींबू का रस या नेल पॉलिश रिमूवर जैसे किसी भी तरल पदार्थ का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि स्विच बोर्ड पूरी तरह सूखा हो, तभी बिजली चालू करें. इसके अलावा कभी भी गीले हाथों या नंगे पैर स्विच बोर्ड, प्लग या तारों को न छुएं. बिजली से जुड़े किसी भी उपकरण के आसपास जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ का इस्तेमाल करने से बचें.

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