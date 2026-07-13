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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSwitch Board Cleaning Tips: घर के स्विच बोर्ड पीले पड़ गए हैं? इन आसान घरेलू उपायों से मिनटों में लाएं नई जैसी चमक

Switch Board Cleaning Tips: घर के स्विच बोर्ड पीले पड़ गए हैं? इन आसान घरेलू उपायों से मिनटों में लाएं नई जैसी चमक

Home Cleaning: सफाई के बावजूद अक्सर एक चीज ऐसी रह जाती है जिस पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है और वह है स्विच बोर्ड. समय के साथ इन पर धूल, गंदगी, उंगलियों के निशान और पीलेपन की परत जमने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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How To Clean Switchboards At Home: घर की नियमित सफाई के बावजूद अक्सर एक चीज ऐसी रह जाती है जिस पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है और वह है स्विच बोर्ड. समय के साथ इन पर धूल, गंदगी, उंगलियों के निशान और पीलेपन की परत जमने लगती है, जिससे पूरा कमरा साफ होने के बाद भी स्विच बोर्ड पुराने और गंदे दिखाई देते हैं. अच्छी बात यह है कि इन्हें साफ करने के लिए महंगे केमिकल क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है.  घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से ही स्विच बोर्ड की चमक वापस लाई जा सकती है.

सफेद टूथपेस्ट सबसे आसान उपाय

अगर स्विच बोर्ड पर हल्की गंदगी या पीलेपन की परत है तो सफेद टूथपेस्ट सबसे आसान उपाय हो सकता है. इसके लिए किसी पुराने टूथब्रश पर थोड़ा-सा टूथपेस्ट लगाएं और स्विच बोर्ड पर धीरे-धीरे रगड़ें. खासकर किनारों और कोनों की अच्छी तरह सफाई करें. इसके बाद सूखे और साफ कपड़े से पोंछ दें. कुछ ही मिनटों में स्विच बोर्ड पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आने लगेगा. बेहतर परिणाम के लिए जेल वाले टूथपेस्ट की बजाय साधारण सफेद टूथपेस्ट का इस्तेमाल करे. 

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नींबू और नमक का मिश्रण

यदि गंदगी ज्यादा जमी हुई है तो नींबू और नमक का मिश्रण कारगर साबित हो सकता है. नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड जिद्दी मैल को ढीला करने में मदद करता है, जबकि नमक हल्के स्क्रबर की तरह काम करता है.  आधे कटे नींबू पर थोड़ा-सा नमक छिड़कें और उससे स्विच बोर्ड को हल्के हाथों से साफ करें. इसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लें।. यह तरीका बिना प्लास्टिक को नुकसान पहुंचाए सफाई करने में मदद करता है.

 नेल पॉलिश रिमूवर का यूज

कुछ स्विच बोर्ड पर स्याही के निशान, काले दाग या पुराने जिद्दी धब्बे रह जाते हैं, जिन्हें हटाना आसान नहीं होता. ऐसे में थोड़ी-सी नेल पॉलिश रिमूवर को कॉटन या मुलायम कपड़े पर लेकर दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से साफ किया जा सकता है. इसमें मौजूद एसीटोन कठिन दागों को हटाने में मदद करता है. हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करें और पहले किसी छिपी हुई जगह पर टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि ज्यादा मात्रा प्लास्टिक की फिनिश को प्रभावित कर सकती है.

इस बात का ध्यान रखना जरूरी

स्विच बोर्ड की सफाई करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सफाई शुरू करने से पहले संबंधित बिजली सप्लाई बंद कर दें। हमेशा सूखी जगह पर खड़े होकर और सूखे हाथों से ही सफाई करें. गीले कपड़े या अधिक पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. नींबू का रस या नेल पॉलिश रिमूवर जैसे किसी भी तरल पदार्थ का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि स्विच बोर्ड पूरी तरह सूखा हो, तभी बिजली चालू करें. इसके अलावा कभी भी गीले हाथों या नंगे पैर स्विच बोर्ड, प्लग या तारों को न छुएं. बिजली से जुड़े किसी भी उपकरण के आसपास जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ का इस्तेमाल करने से बचें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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