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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनNita Ambani Saree: नीता अंबानी ने हीरों के गहनों संग दिखाई शाही शान, 2 महीने में तैयार हुई यह बनारसी साड़ी

Nita Ambani Saree: नीता अंबानी ने हीरों के गहनों संग दिखाई शाही शान, 2 महीने में तैयार हुई यह बनारसी साड़ी

Handwoven Banarasi Saree: हाल ही में आयोजित फॉर्च्यून मोस्ट पावरफुल वुमेन इवेंट में उन्होंने ऐसी बनारसी साड़ी पहनी, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Jul 2026 03:32 PM (IST)
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Fortune Most Powerful Women Event Nita Ambani: रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी एक बार फिर अपने शाही अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में आयोजित फॉर्च्यून मोस्ट पावरफुल वुमेन इवेंट में उन्होंने ऐसी बनारसी साड़ी पहनी, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनकी यह खास साड़ी वाराणसी की प्रसिद्ध गुलाब होली से प्रेरित थी और इसे तैयार करने में दो महीने का समय लगा. पारंपरिक कारीगरी और शानदार डिजाइन के साथ यह साड़ी भारतीय हस्तशिल्प की खूबसूरती को बखूबी दिखाती है. 

पिंक रंग की टंचोई बनारसी सिल्क साड़ी 

नीता अंबानी ने इस मौके पर स्वदेश की ब्लश पिंक रंग की टंचोई बनारसी सिल्क साड़ी पहनी. इस साड़ी का डिजाइन वाराणसी की मशहूर गुलाब होली से प्रेरित है, जहां रंगों के साथ गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश भी होती है. हल्के गुलाबी रंग की यह साड़ी बेहद आकर्षक नजर आई और इसमें पारंपरिक बनारसी बुनाई की खूबसूरती साफ दिखाई दी.

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पूरे हिस्से में बारीक फ्लोरल जाल

साड़ी पर पूरे हिस्से में बारीक फ्लोरल जाल का काम किया गया था, जिसे आइवरी और एंटीक गोल्ड रंग के खूबसूरत फ्लोरल बुटों से सजाया गया. टंचोई बुनाई की खासियत इसकी महीन कारीगरी और दोनों तरफ लगभग एक जैसी फिनिश होती है, जो इसे बेहद खास बनाती है. यही वजह है कि इस साड़ी में पारंपरिक शिल्प और शाही अंदाज का बेहतरीन मेल देखने को मिला. 

 

 
 
 
 
 
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क्या है इसकी खास बात?

इस साड़ी की सबसे खास बात इसकी कारीगरी है. इसे बनारस के मास्टर बुनकर आरुषि लोहिया और कृष्णा लोहिया ने हाथों से तैयार किया. इस शानदार साड़ी को पूरा करने में करीब दो महीने का समय लगा. यह केवल एक परिधान नहीं, बल्कि बनारस की सदियों पुरानी बुनाई कला और कारीगरों की मेहनत का खूबसूरत उदाहरण है. नीता अंबानी ने अपनी इस खूबसूरत साड़ी के साथ मैचिंग ब्लश पिंक रंग का एल्बो स्लीव्स ब्लाउज पहना, जिसमें क्लासिक स्क्वायर नेकलाइन दी गई थी. सादा लेकिन एलिगेंट ब्लाउज ने साड़ी की बारीक कारीगरी को और ज्यादा उभारने का काम किया.


Nita Ambani Saree: नीता अंबानी ने हीरों के गहनों संग दिखाई शाही शान, 2 महीने में तैयार हुई यह बनारसी साड़ी

अपने लुक को शाही अंदाज देने के लिए उन्होंने डायमंड ज्वेलरी चुनी. फ्लोरल डिजाइन वाले डायमंड स्टड ईयररिंग्स, हार्ट शेप डायमंड पेंडेंट, टेनिस ब्रेसलेट, स्टेटमेंट रिंग और लग्जरी वॉच ने उनके पूरे लुक में चार चांद लगा दिए. ज्वेलरी का चयन ऐसा था, जिसने साड़ी की खूबसूरती को और निखार दिया, लेकिन उस पर हावी नहीं हुआ.


Nita Ambani Saree: नीता अंबानी ने हीरों के गहनों संग दिखाई शाही शान, 2 महीने में तैयार हुई यह बनारसी साड़ी

सॉफ्ट और नेचुरल ग्लैम लुक 

मेकअप की बात करें तो नीता अंबानी ने सॉफ्ट और नेचुरल ग्लैम लुक अपनाया. हल्का बेस, आईलाइनर, मस्कारा, गुलाबी लिपस्टिक और हल्का ब्लश उनके चेहरे पर निखार ला रहा था. माथे पर छोटी-सी लाल बिंदी और बीच से मांग निकालकर बनाए गए लो बन में लगे ताजे फूलों ने उनके पूरे लुक को पारंपरिक और शाही अंदाज दिया.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 03:32 PM (IST)
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