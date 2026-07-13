नीता अंबानी ने हीरों के गहनों संग दिखाई शाही शान, 2 महीने में तैयार हुई यह बनारसी साड़ी

Fortune Most Powerful Women Event Nita Ambani: रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी एक बार फिर अपने शाही अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में आयोजित फॉर्च्यून मोस्ट पावरफुल वुमेन इवेंट में उन्होंने ऐसी बनारसी साड़ी पहनी, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनकी यह खास साड़ी वाराणसी की प्रसिद्ध गुलाब होली से प्रेरित थी और इसे तैयार करने में दो महीने का समय लगा. पारंपरिक कारीगरी और शानदार डिजाइन के साथ यह साड़ी भारतीय हस्तशिल्प की खूबसूरती को बखूबी दिखाती है.

पिंक रंग की टंचोई बनारसी सिल्क साड़ी

नीता अंबानी ने इस मौके पर स्वदेश की ब्लश पिंक रंग की टंचोई बनारसी सिल्क साड़ी पहनी. इस साड़ी का डिजाइन वाराणसी की मशहूर गुलाब होली से प्रेरित है, जहां रंगों के साथ गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश भी होती है. हल्के गुलाबी रंग की यह साड़ी बेहद आकर्षक नजर आई और इसमें पारंपरिक बनारसी बुनाई की खूबसूरती साफ दिखाई दी.

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पूरे हिस्से में बारीक फ्लोरल जाल

साड़ी पर पूरे हिस्से में बारीक फ्लोरल जाल का काम किया गया था, जिसे आइवरी और एंटीक गोल्ड रंग के खूबसूरत फ्लोरल बुटों से सजाया गया. टंचोई बुनाई की खासियत इसकी महीन कारीगरी और दोनों तरफ लगभग एक जैसी फिनिश होती है, जो इसे बेहद खास बनाती है. यही वजह है कि इस साड़ी में पारंपरिक शिल्प और शाही अंदाज का बेहतरीन मेल देखने को मिला.

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क्या है इसकी खास बात?

इस साड़ी की सबसे खास बात इसकी कारीगरी है. इसे बनारस के मास्टर बुनकर आरुषि लोहिया और कृष्णा लोहिया ने हाथों से तैयार किया. इस शानदार साड़ी को पूरा करने में करीब दो महीने का समय लगा. यह केवल एक परिधान नहीं, बल्कि बनारस की सदियों पुरानी बुनाई कला और कारीगरों की मेहनत का खूबसूरत उदाहरण है. नीता अंबानी ने अपनी इस खूबसूरत साड़ी के साथ मैचिंग ब्लश पिंक रंग का एल्बो स्लीव्स ब्लाउज पहना, जिसमें क्लासिक स्क्वायर नेकलाइन दी गई थी. सादा लेकिन एलिगेंट ब्लाउज ने साड़ी की बारीक कारीगरी को और ज्यादा उभारने का काम किया.









अपने लुक को शाही अंदाज देने के लिए उन्होंने डायमंड ज्वेलरी चुनी. फ्लोरल डिजाइन वाले डायमंड स्टड ईयररिंग्स, हार्ट शेप डायमंड पेंडेंट, टेनिस ब्रेसलेट, स्टेटमेंट रिंग और लग्जरी वॉच ने उनके पूरे लुक में चार चांद लगा दिए. ज्वेलरी का चयन ऐसा था, जिसने साड़ी की खूबसूरती को और निखार दिया, लेकिन उस पर हावी नहीं हुआ.





सॉफ्ट और नेचुरल ग्लैम लुक

मेकअप की बात करें तो नीता अंबानी ने सॉफ्ट और नेचुरल ग्लैम लुक अपनाया. हल्का बेस, आईलाइनर, मस्कारा, गुलाबी लिपस्टिक और हल्का ब्लश उनके चेहरे पर निखार ला रहा था. माथे पर छोटी-सी लाल बिंदी और बीच से मांग निकालकर बनाए गए लो बन में लगे ताजे फूलों ने उनके पूरे लुक को पारंपरिक और शाही अंदाज दिया.

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