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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलBest Places To Visit In Bihar: बारिश में जन्नत से कम नहीं लगतीं बिहार की ये जगहें, आज ही बना लें घूमने का प्लान

Best Places To Visit In Bihar: बारिश में जन्नत से कम नहीं लगतीं बिहार की ये जगहें, आज ही बना लें घूमने का प्लान

Karkatgarh Waterfall: बारिश के मौसम में हरियाली, झरने और पहाड़ों के बीच सुकून भरे पल बिताना पसंद है, तो बिहार की कुछ जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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Best Places To Visit In Bihar During Monsoon: अगर आपको बारिश के मौसम में हरियाली, झरने और पहाड़ों के बीच सुकून भरे पल बिताना पसंद है, तो बिहार की कुछ जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. मानसून आते ही यहां का नजारा पूरी तरह बदल जाता है. चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे-ऊंचे पहाड़, कल-कल बहते झरने और बादलों से घिरे खूबसूरत नजारे किसी जन्नत से कम नहीं लगते. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक इन जगहों का रुख करते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं. 

करमचट डैम, रोहतास

रोहतास जिले के चेनारी के पास स्थित करमचट डैम मानसून में बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. सासाराम से करीब 35 किलोमीटर दूर मौजूद यह डैम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय और भी आकर्षक लगता है. चारों तरफ फैली हरियाली और शांत वातावरण इसे परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए शानदार जगह बनाते हैं. बारिश के मौसम में यहां का प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है.

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करकटगढ़ वॉटरफॉल, कैमूर

कैमूर वाइल्डलाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित करकटगढ़ वॉटरफॉल बारिश के दिनों में अपनी पूरी रफ्तार में नजर आता है. लगभग 100 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा यह झरना दूर-दूर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है. आसपास का जंगल, पहाड़ और झरने की गूंज मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए.

कैमूर की पहाड़ियां

अगर आप प्रकृति के साथ-साथ इतिहास में भी रुचि रखते हैं, तो कैमूर की पहाड़ियां आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं. यहां घने जंगल, गहरी घाटियां, प्राकृतिक गुफाएं और कई खूबसूरत झरने देखने को मिलते हैं. मानसून के दौरान इन पहाड़ियों की हरियाली और बढ़ जाती है, जिससे पूरा इलाका बेहद मनमोहक दिखाई देता है. यहां प्राचीन शैलचित्र और ऐतिहासिक अवशेष भी मौजूद हैं, जो इस जगह को और खास बनाते हैं.

विश्व शांति स्तूप, राजगीर

राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी पर लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर बना विश्व शांति स्तूप मानसून में बादलों के बीच बेहद आकर्षक नजर आता है. सफेद संगमरमर से बना यह स्तूप शांति और आध्यात्मिकता का अनूठा अनुभव कराता है. यहां तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां से आसपास के पहाड़ों का शानदार दृश्य दिखाई देता है.

गुरपा हिल, गया

गया जिले में बिहार-झारखंड सीमा के पास स्थित गुरपा हिल प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है. बारिश के मौसम में यहां के जंगल, झरने और पहाड़ों का दृश्य देखते ही बनता है. पहाड़ी की चोटी से आसपास का मनोरम नजारा दिखाई देता है, जबकि यहां मौजूद गुरुपद मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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