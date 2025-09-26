हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थWinter Immunity Tips: सर्दियों के मौसम से पहले करें बीमार‍ियों से बचने की तैयारी, मौसम बदलते ही अपनाएं ये जरूरी उपाय

Winter Immunity Tips: सर्दियों के मौसम से पहले करें बीमार‍ियों से बचने की तैयारी, मौसम बदलते ही अपनाएं ये जरूरी उपाय

Winter Immunity Tips: मौसम में बदलाव के साथ ही वायरस और बैक्टीरिया भी तेजी से फैलने लगते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी काफी बढ़ जाता है. ऐसे में जरूरी होता है कि आप अभी से तैयारी करें.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Sep 2025 03:15 PM (IST)
Winter Immunity Tips: मौसम में बदलाव के साथ ही वायरस और बैक्टीरिया भी तेजी से फैलने लगते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी काफी बढ़ जाता है. ऐसे में जरूरी होता है कि आप अभी से तैयारी करें.

मानसून खत्म होने के बाद कड़ाके की ठंड आने वाली है. मौसम में आने वाले बदलाव के साथ ही वायरस और बैक्टीरिया भी तेजी से फैलने लगते हैं, जिससे सर्दी जुकाम और अन्य संक्रमण का खतरा भी काफी बढ़ जाता है. ऐसे में जरूरी होता है कि आप अभी से तैयारी करें और अपने शरीर को अंदर से मजबूत रखें. ऐसे में चलिए आज कुछ आसान घरेलू नुस्खे, खानपान और लाइफस्टाइल टिप्स जानते हैं जो आपको सर्दियों में बीमारियों से बचा सकते हैं.

सर्दियों में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. ऐसे में बार-बार हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और भीड़ में मास्क का इस्तेमाल करना शरीर को संक्रमण से बचा सकता है.
अगर आप रोजाना हल्दी का दूध नहीं पीते हैं तो सर्दी आने से पहले हल्दी का दूध पीना शुरू कर दें. हल्दी के दूध में सूजन कम करने और इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है. ऐसे में रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से शरीर अंदर से गर्म रहता है. साथ ही यह कफ और गले की खराश से राहत देता है.
गुनगुना पानी पीने से गले की सूजन और खराश में आराम मिलता है. अब धीरे-धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है तो आप रोज सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी पीना भी शुरू कर सकते हैं. दिनभर कम से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना खासकर सुबह उठकर और भोजन के बाद सर्दियों में पीने से संक्रमण बचा जा सकता है.
मौसम के बदलाव से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है. वही नींद शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेने से शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है. वहीं थकावट और तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद लें और आराम करें.
मौसम के बदलाव के साथ ही आप काली मिर्च और लहसुन का सेवन करना भी शुरू कर सकते हैं. इसके लिए काली मिर्च और भुने हुए लहसुन में शहद मिलाकर ले सकते हैं. इसे लेने से शरीर अंदर से गर्म रहता है और ठंड से आसानी से प्रभावित नहीं होता है. इसे दिन में एक बार सेवन करने से संक्रमण का खतरा कम होता है.
वहीं हफ्ते में कम से कम तीन से चार दिन हल्की दौड़, वॉक या योग करने से शरीर मजबूत रहता है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. इम्यून सिस्टम को सक्रिय रखता है. नियमित व्यायाम करना बीमारियों से बचने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है.
Published at : 26 Sep 2025 03:15 PM (IST)
Embed widget