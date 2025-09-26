मौसम के बदलाव से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है. वही नींद शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेने से शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है. वहीं थकावट और तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद लें और आराम करें.