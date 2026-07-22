क्या आपके किचन के प्लास्टिक डिब्बे भी हो गए हैं चिपचिपे? इस जादुई ट्रिक से मिनटों में चमकाएं

How To Clean Sticky Plastic Containers: किचन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के डिब्बे मसाले, तेल, घी और दूसरी खाने-पीने की चीजों को स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा काम आते हैं. लेकिन रोजाना इस्तेमाल के कारण इन डिब्बों के बाहरी हिस्से पर तेल की चिकनाई जमने लगती है. समय के साथ यह चिकनाई धूल और गंदगी को अपनी ओर खींचती है, जिससे डिब्बे चिपचिपे और गंदे दिखाई देने लगते हैं. कई बार सामान्य पानी या साबुन से भी यह चिकनाई आसानी से नहीं निकलती. अगर आपके किचन के प्लास्टिक कंटेनर भी ऐसे ही चिपचिपे हो गए हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाकर इन्हें फिर से साफ और चमकदार बनाया जा सकता है.

खाने के तेल से हटाएं पुरानी चिकनाई

सुनने में यह तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन तेल से तेल की जमी हुई परत आसानी से ढीली हो जाती है. इसके लिए किसी भी कुकिंग ऑयल की कुछ बूंदें चिकनाई वाली जगह पर लगाएं और स्पंज या मुलायम कपड़े से हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद गुनगुने पानी और डिशवॉश लिक्विड से डिब्बे को धो लें. इससे पुरानी चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है.

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चावल का माड़ आएगा काम

चावल उबालने के बाद बचा हुआ माड़ सिर्फ त्वचा के लिए ही नहीं, बल्कि सफाई के लिए भी काफी उपयोगी माना जाता है. चिकनाई वाले प्लास्टिक के डिब्बों को चावल के माड़ से साफ करें. कुछ देर माड़ लगाकर रखें और फिर स्पंज से रगड़कर पानी से धो लें. इससे गंदगी और चिपचिपापन काफी हद तक हट जाता है.

टूथपेस्ट से करें सफाई

टूथपेस्ट सिर्फ दांतों की सफाई तक सीमित नहीं है। इसे प्लास्टिक के डिब्बों पर लगी चिकनाई हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. डिब्बे पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर स्पंज या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद साफ पानी से धो लें। इससे डिब्बा पहले की तुलना में ज्यादा साफ नजर आएगा.

नारियल तेल और लाल मिर्च का पेस्ट

अगर डिब्बों पर जिद्दी चिकनाई जम गई है, तो नारियल तेल में थोड़ा सा लाल मिर्च का पेस्ट मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं. कुछ देर बाद स्पंज या कपड़े से रगड़ें और फिर साफ पानी से धो लें. यह तरीका जमी हुई चिकनाई को ढीला करने में मदद कर सकता है.

नींबू और नमक का इस्तेमाल करें

नींबू प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है. इसमें नमक मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे चिकनाई वाले हिस्से पर लगाएं. 10-15 मिनट बाद स्पंज से रगड़कर पानी से धो लें. नींबू का एसिड और नमक की हल्की रगड़ चिकनाई हटाने में मदद करती है और डिब्बों की चमक भी लौट आती है. इन आसान घरेलू तरीकों की मदद से किचन के प्लास्टिक डिब्बों पर जमी तेल की चिकनाई आसानी से हटाई जा सकती है.

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