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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Cleaning Tips: क्या आपके किचन के प्लास्टिक डिब्बे भी हो गए हैं चिपचिपे? इस जादुई ट्रिक से मिनटों में चमकाएं

Kitchen Cleaning Tips: क्या आपके किचन के प्लास्टिक डिब्बे भी हो गए हैं चिपचिपे? इस जादुई ट्रिक से मिनटों में चमकाएं

Home Cleaning Tips: प्लास्टिक के डिब्बे मसाले, तेल, घी और दूसरी खाने-पीने की चीजों को स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा काम आते हैं. इनके हिस्से पर तेल की चिकनाई जमने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Jul 2026 05:23 PM (IST)
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How To Clean Sticky Plastic Containers: किचन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के डिब्बे मसाले, तेल, घी और दूसरी खाने-पीने की चीजों को स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा काम आते हैं. लेकिन रोजाना इस्तेमाल के कारण इन डिब्बों के बाहरी हिस्से पर तेल की चिकनाई जमने लगती है. समय के साथ यह चिकनाई धूल और गंदगी को अपनी ओर खींचती है, जिससे डिब्बे चिपचिपे और गंदे दिखाई देने लगते हैं. कई बार सामान्य पानी या साबुन से भी यह चिकनाई आसानी से नहीं निकलती. अगर आपके किचन के प्लास्टिक कंटेनर भी ऐसे ही चिपचिपे हो गए हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाकर इन्हें फिर से साफ और चमकदार बनाया जा सकता है.

 खाने के तेल से हटाएं पुरानी चिकनाई

सुनने में यह तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन तेल से तेल की जमी हुई परत आसानी से ढीली हो जाती है. इसके लिए किसी भी कुकिंग ऑयल की कुछ बूंदें चिकनाई वाली जगह पर लगाएं और स्पंज या मुलायम कपड़े से हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद गुनगुने पानी और डिशवॉश लिक्विड से डिब्बे को धो लें. इससे पुरानी चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है.

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 चावल का माड़ आएगा काम

चावल उबालने के बाद बचा हुआ माड़ सिर्फ त्वचा के लिए ही नहीं, बल्कि सफाई के लिए भी काफी उपयोगी माना जाता है. चिकनाई वाले प्लास्टिक के डिब्बों को चावल के माड़ से साफ करें. कुछ देर माड़ लगाकर रखें और फिर स्पंज से रगड़कर पानी से धो लें. इससे गंदगी और चिपचिपापन काफी हद तक हट जाता है.

टूथपेस्ट से करें सफाई

टूथपेस्ट सिर्फ दांतों की सफाई तक सीमित नहीं है। इसे प्लास्टिक के डिब्बों पर लगी चिकनाई हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. डिब्बे पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर स्पंज या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद साफ पानी से धो लें। इससे डिब्बा पहले की तुलना में ज्यादा साफ नजर आएगा.

नारियल तेल और लाल मिर्च का पेस्ट

अगर डिब्बों पर जिद्दी चिकनाई जम गई है, तो नारियल तेल में थोड़ा सा लाल मिर्च का पेस्ट मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं. कुछ देर बाद स्पंज या कपड़े से रगड़ें और फिर साफ पानी से धो लें. यह तरीका जमी हुई चिकनाई को ढीला करने में मदद कर सकता है.

 नींबू और नमक का इस्तेमाल करें

नींबू प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है. इसमें नमक मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे चिकनाई वाले हिस्से पर लगाएं. 10-15 मिनट बाद स्पंज से रगड़कर पानी से धो लें. नींबू का एसिड और नमक की हल्की रगड़ चिकनाई हटाने में मदद करती है और डिब्बों की चमक भी लौट आती है. इन आसान घरेलू तरीकों की मदद से किचन के प्लास्टिक डिब्बों पर जमी तेल की चिकनाई आसानी से हटाई जा सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Kitchen Cleaning Tips How To Clean Plastic Containers Remove Grease From Plastic Containers
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