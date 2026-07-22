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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRoom Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी कमरे में दिखती है धूल? सफाई का यह तरीका तुरंत बदल देगा गेम

Room Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी कमरे में दिखती है धूल? सफाई का यह तरीका तुरंत बदल देगा गेम

House Cleaning Mistakes: कई लोग पहले फर्श साफ कर लेते हैं और बाद में टेबल, शेल्फ या दूसरी ऊंची जगहों की धूल हटाते हैं. ऐसा करने से ऊपर की धूल दोबारा नीचे गिर जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Jul 2026 04:36 PM (IST)
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Correct Order Of Cleaning Home: अगर रोज झाड़ू लगाने के बाद भी कमरे में धूल और गंदगी नजर आती है, तो जरूरी नहीं कि इसकी वजह सफाई की कमी हो. कई बार सफाई करने का तरीका ही ऐसा होता है कि धूल पूरी तरह हटने के बजाय दोबारा कमरे में फैल जाती है. कुछ छोटी-छोटी गलतियां ऐसी हैं, जिन्हें सुधारकर आप कमरे को ज्यादा साफ और लंबे समय तक धूल-मुक्त रख सकते हैं. 

कैसे करें सफाई?

सबसे पहले हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सफाई करें. कई लोग पहले फर्श साफ कर लेते हैं और बाद में टेबल, शेल्फ या दूसरी ऊंची जगहों की धूल हटाते हैं. ऐसा करने से ऊपर की धूल दोबारा नीचे गिर जाती है और फर्श फिर गंदा हो जाता है. इसलिए पहले ऊंची जगहों की सफाई करें और आखिर में झाड़ू या वैक्यूम करें. अगर आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, तो धूल साफ करने के बाद ही वैक्यूम करें. पहले वैक्यूम और बाद में फर्नीचर की धूल हटाने से सारी धूल फिर से फर्श पर गिर जाती है. इसके साथ ही वैक्यूम का डस्ट बैग या डस्ट कलेक्टर भी समय-समय पर खाली करें, क्योंकि भरा हुआ वैक्यूम धूल को दोबारा कमरे में फैला सकता है. 

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इस चीज का न करें इस्तेमाल?

धूल साफ करने के लिए फेदर डस्टर का इस्तेमाल करने से बचें. यह धूल हटाने के बजाय उसे हवा में उड़ा देता है. इसकी जगह माइक्रोफाइबर कपड़ा या लैम्ब्सवूल डस्टर बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह धूल को अपनी सतह पर पकड़ लेता है. बहुत ज्यादा धूल जमी हो तो केवल सूखे कपड़े से सफाई करने के बजाय हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. इससे धूल उड़ती नहीं है और आसानी से साफ हो जाती है. हालांकि कपड़ा इतना गीला भी नहीं होना चाहिए कि फर्नीचर को नुकसान पहुंचे.

इन जगहों को न करें नजरअंदाज

कमरे की सफाई करते समय बेड, सोफा और कुर्सियों के नीचे की जगह को नजरअंदाज न करें. इन जगहों पर जमा धूल धीरे-धीरे पूरे कमरे में फैलती रहती है. कम से कम महीने में एक बार इन हिस्सों की अच्छी तरह सफाई जरूर करें. सीलिंग फैन की सफाई भी बेहद जरूरी है. पंखा चलता रहे या बंद रहे, उसकी पंखुड़ियों पर लगातार धूल जमा होती रहती है. लंबे समय तक सफाई न करने पर यही धूल दोबारा पूरे कमरे में फैलने लगती है. इसलिए महीने में कम से कम एक बार पंखे की सफाई जरूर करें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 04:36 PM (IST)
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