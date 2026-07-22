Correct Order Of Cleaning Home: अगर रोज झाड़ू लगाने के बाद भी कमरे में धूल और गंदगी नजर आती है, तो जरूरी नहीं कि इसकी वजह सफाई की कमी हो. कई बार सफाई करने का तरीका ही ऐसा होता है कि धूल पूरी तरह हटने के बजाय दोबारा कमरे में फैल जाती है. कुछ छोटी-छोटी गलतियां ऐसी हैं, जिन्हें सुधारकर आप कमरे को ज्यादा साफ और लंबे समय तक धूल-मुक्त रख सकते हैं.

कैसे करें सफाई?

सबसे पहले हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सफाई करें. कई लोग पहले फर्श साफ कर लेते हैं और बाद में टेबल, शेल्फ या दूसरी ऊंची जगहों की धूल हटाते हैं. ऐसा करने से ऊपर की धूल दोबारा नीचे गिर जाती है और फर्श फिर गंदा हो जाता है. इसलिए पहले ऊंची जगहों की सफाई करें और आखिर में झाड़ू या वैक्यूम करें. अगर आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, तो धूल साफ करने के बाद ही वैक्यूम करें. पहले वैक्यूम और बाद में फर्नीचर की धूल हटाने से सारी धूल फिर से फर्श पर गिर जाती है. इसके साथ ही वैक्यूम का डस्ट बैग या डस्ट कलेक्टर भी समय-समय पर खाली करें, क्योंकि भरा हुआ वैक्यूम धूल को दोबारा कमरे में फैला सकता है.

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इस चीज का न करें इस्तेमाल?

धूल साफ करने के लिए फेदर डस्टर का इस्तेमाल करने से बचें. यह धूल हटाने के बजाय उसे हवा में उड़ा देता है. इसकी जगह माइक्रोफाइबर कपड़ा या लैम्ब्सवूल डस्टर बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह धूल को अपनी सतह पर पकड़ लेता है. बहुत ज्यादा धूल जमी हो तो केवल सूखे कपड़े से सफाई करने के बजाय हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. इससे धूल उड़ती नहीं है और आसानी से साफ हो जाती है. हालांकि कपड़ा इतना गीला भी नहीं होना चाहिए कि फर्नीचर को नुकसान पहुंचे.

इन जगहों को न करें नजरअंदाज

कमरे की सफाई करते समय बेड, सोफा और कुर्सियों के नीचे की जगह को नजरअंदाज न करें. इन जगहों पर जमा धूल धीरे-धीरे पूरे कमरे में फैलती रहती है. कम से कम महीने में एक बार इन हिस्सों की अच्छी तरह सफाई जरूर करें. सीलिंग फैन की सफाई भी बेहद जरूरी है. पंखा चलता रहे या बंद रहे, उसकी पंखुड़ियों पर लगातार धूल जमा होती रहती है. लंबे समय तक सफाई न करने पर यही धूल दोबारा पूरे कमरे में फैलने लगती है. इसलिए महीने में कम से कम एक बार पंखे की सफाई जरूर करें.

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