भारत में आलू हर रसोई का हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके छिलकों को बिना सोचे-समझे फेंक देते हैं. जबकि हकीकत यह है कि आलू के छिलकों में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं. सही जानकारी के अभाव में लोग इनके पोषण मूल्य को नजरअंदाज कर देते हैं.