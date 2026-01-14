हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थPotato Peel Benefits: आलू के छिलके में कौन-कौन से होते हैं विटामिन, इससे कितना होता है फायदा?

Are Potato Peels Good For Health: अक्सर हम आलू की सब्जी बनाते समय छिलके को छिलकर फेंक देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह छिलका आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Jan 2026 12:13 PM (IST)
आमतौर पर बेकार समझे जाने वाले आलू के छिलके असल में पोषण का खजाना होते हैं. इनमें फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स और पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो दिल, पाचन और त्वचा की सेहत के लिए फायदेमंद हैं. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इनके फायदे और बढ़ जाते हैं.

भारत में आलू हर रसोई का हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके छिलकों को बिना सोचे-समझे फेंक देते हैं. जबकि हकीकत यह है कि आलू के छिलकों में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं. सही जानकारी के अभाव में लोग इनके पोषण मूल्य को नजरअंदाज कर देते हैं.
आलू के छिलके विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होते हैं. इनमें खासतौर पर पोटैशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और मांसपेशियों व नसों के सही कामकाज में मदद करता है.
