एक्सप्लोरर
Fatty Liver Disease: पेट का भारीपन या मामूली थकान? नजरअंदाज न करें, जानिए फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनी
Fatty Liver Without Pain: कई बार हम बीमारियों के छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि फैटी लिवर के वे कौन से लक्षण हैं, जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं.
अक्सर पेट की हल्की गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर दी जाने वाली समस्याएं जैसे गैस, थोड़ा-सा खाने पर पेट भरा लगना या हल्की मतली कभी-कभी फैटी लिवर डिजीज का संकेत हो सकती हैं. दाईं ओर ऊपरी पेट में अजीब-सी असहजता और बिना वजह थकान को लोग मामूली मान लेते हैं, जबकि समय पर पहचान जरूरी है.
1/6
2/6
Published at : 14 Jan 2026 03:10 PM (IST)
हेल्थ
7 Photos
सर्दियों में शकरकंद बना सुपरफूड, जानिए दिल से लेकर इम्युनिटी तक शकरकंद के 6 बड़े फायदे
हेल्थ
6 Photos
बिजी लाइफस्टाइल में स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट और लंच, यह आदत कैसे बन जाती है ओवरईटिंग का कारण?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
रडार को चकमा, डिफेंस सिस्टम बेकार! ईरान की 5 मिसाइलें क्यों बन रही हैं महाशक्तियों का सिरदर्द?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
क्रिकेट
कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
मूवी रिव्यू
तस्करी रिव्यू: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion