पेट खराब होना एक आम अनुभव है. खाना खाने के बाद सूजन, हल्का दर्द या मतली को लोग खाना, तनाव या एसिडिटी से जोड़ देते हैं. लेकिन कुछ लोगों में ये दिक्कतें पेट से नहीं, बल्कि लिवर से जुड़ी होती हैं. फैटी लिवर की शुरुआती अवस्था में तेज दर्द नहीं होता, बल्कि हल्के संकेत मिलते हैं.