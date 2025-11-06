‎फैटी लिवर और इंसुलिन रेसिस्टेंस के बीच क्या कनेक्शन, बिना ब्लड टेस्ट कराए कैसे पहचानें लक्षण?

अगर आपका ब्लड प्रेशर बार-बार 140/90 mmHg से ऊपर जा रहा है, तो यह भी एक चेतावनी संकेत है. इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण ब्लड वेसेल्स सख्त होने लगती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. यह स्थिति न सिर्फ दिल बल्कि लिवर पर भी अतिरिक्त दबाव डालती है. ऐसे में इससे बचने के लिए अपनी डाइट में तेल, चीनी और प्रोसेस्ड फूड कम करें, रोजाना कम से कम 30 मिनट चलना या एक्सरसाइज करना शुरू करें, नींद पूरी लें और तनाव कम करें.